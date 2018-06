Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ede67e7-a8f7-45ed-b3e1-195755bfb0bf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Fehér Ház szerint jól halad a keddi szingapúri csúcs előkészítése. Az amerikai elnök a tárgyalások után sajtótájékoztatót tart, majd helyi idő szerint kedd este már vissza is indul Washingtonba.","shortLead":"A Fehér Ház szerint jól halad a keddi szingapúri csúcs előkészítése. Az amerikai elnök a tárgyalások után...","id":"20180611_szingapuri_csucs_Ttump_a_tervek_szerint_ebedelni_is_fog","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ede67e7-a8f7-45ed-b3e1-195755bfb0bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03c928c2-3188-45e7-9e3c-8abdc1736271","keywords":null,"link":"/vilag/20180611_szingapuri_csucs_Ttump_a_tervek_szerint_ebedelni_is_fog","timestamp":"2018. június. 11. 16:42","title":"Szingapúri csúcs: Trump a tervek szerint ebédelni is fog Kim Dzsong Unnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"709aade0-2fe0-4e96-b38d-533ce1051655","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Blaskó Péter Kossuth-díjas színész, a nemzet művésze 70 éves.","shortLead":"Blaskó Péter Kossuth-díjas színész, a nemzet művésze 70 éves.","id":"20180611_Blasko_Peter","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=709aade0-2fe0-4e96-b38d-533ce1051655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d0dbcaf-87d2-4649-9081-421b44374840","keywords":null,"link":"/kultura/20180611_Blasko_Peter","timestamp":"2018. június. 13. 08:54","title":"Próbálta ellesni a színészi átváltozás lényegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931e4c0f-9485-4d4d-861f-6ef4abe34051","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mindennél fontosabb lenne Amerikában (is), hogy kiszűrjék azokat, akiknek nem volna szabad fegyvert adni a kezébe. Ehhez képes egy egészen hihetetlen történt látott napvilágot Floridában.","shortLead":"Mindennél fontosabb lenne Amerikában (is), hogy kiszűrjék azokat, akiknek nem volna szabad fegyvert adni a kezébe...","id":"20180611_florida_fegyverviselesi_engedely_lisa_wilde_elfelejtett_jelszo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=931e4c0f-9485-4d4d-861f-6ef4abe34051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b477ed32-f3a5-461e-bb06-566ca3d7f668","keywords":null,"link":"/tudomany/20180611_florida_fegyverviselesi_engedely_lisa_wilde_elfelejtett_jelszo","timestamp":"2018. június. 11. 20:03","title":"Egy éven át nem ellenőrizték Floridában, hogy ki kaphat fegyvert – ugyanis elfelejtették a jelszót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8d6a23-0916-40ce-96d0-ae660ead0e86","c_author":"Balavány György","category":"itthon","description":"A NER tipikus megoldása az általa gerjesztett problémákra, hogy egyrészt letagadja, másrészt betiltja őket. Vélemény.","shortLead":"A NER tipikus megoldása az általa gerjesztett problémákra, hogy egyrészt letagadja, másrészt betiltja őket. Vélemény.","id":"20180613_Balavany_Most_epp_a_hajlektalanokat_gyuloli_a_kormany","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c8d6a23-0916-40ce-96d0-ae660ead0e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c7ada4a-145b-4a76-acdb-7739d478d8d9","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_Balavany_Most_epp_a_hajlektalanokat_gyuloli_a_kormany","timestamp":"2018. június. 13. 14:27","title":"Balavány: Most épp a hajléktalanokat gyűlöli a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ca9260d-f260-4485-9201-ff22a974742d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A síelő kedden közölte a szombaton történt tragédiát az Instagramon.","shortLead":"A síelő kedden közölte a szombaton történt tragédiát az Instagramon.","id":"20180612_Vizbe_fulladt_Bode_Miller_sielo_19_honapos_kislanya","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ca9260d-f260-4485-9201-ff22a974742d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44207e8f-bcdc-40a3-9c80-fb8fe25d0216","keywords":null,"link":"/elet/20180612_Vizbe_fulladt_Bode_Miller_sielo_19_honapos_kislanya","timestamp":"2018. június. 12. 08:12","title":"Vízbe fulladt Bode Miller síelő 19 hónapos kislánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4ac0588-c2ff-4f62-9e91-d625b860b0cb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"A mentők állítólag 46 fokos testhőmérsékletet mértek az autóban felejtett két és fél éves gyermeknél. ","shortLead":"A mentők állítólag 46 fokos testhőmérsékletet mértek az autóban felejtett két és fél éves gyermeknél. ","id":"20180611_Meghalt_egy_felforrosodott_autoban_hagyott_kislany_Szlovakiaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4ac0588-c2ff-4f62-9e91-d625b860b0cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89576b1a-72fa-4c27-ad27-e91dd9cb1db1","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180611_Meghalt_egy_felforrosodott_autoban_hagyott_kislany_Szlovakiaban","timestamp":"2018. június. 11. 18:18","title":"Meghalt egy felforrósodott autóban hagyott kislány Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59eaa830-4f28-4469-9672-d6763453de5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország, 2018.","shortLead":"Magyarország, 2018.","id":"20180613_Ketszer_annyian_hallottak_a_szurikatarol_mint_arrol_hogy_ki_a_Jobbik_uj_elnoke","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59eaa830-4f28-4469-9672-d6763453de5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acb56f78-6774-48ad-a00c-b5356d104570","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_Ketszer_annyian_hallottak_a_szurikatarol_mint_arrol_hogy_ki_a_Jobbik_uj_elnoke","timestamp":"2018. június. 13. 14:51","title":"Kétszer annyian hallottak a szurikátáról, mint arról, hogy ki a Jobbik új elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c4aac3b-2b31-48bb-a1fe-c7546be27340","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök úgy látja, hogy mindenki nyugodtan aludhat éjszaka, nem lesz háború Észak-Koreával.","shortLead":"Az amerikai elnök úgy látja, hogy mindenki nyugodtan aludhat éjszaka, nem lesz háború Észak-Koreával.","id":"20180613_trump_eszak_korea_tobbe_nem_jelent_nuklearis_fenyegetest","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c4aac3b-2b31-48bb-a1fe-c7546be27340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59663e14-8a64-4116-96da-6801a41bca30","keywords":null,"link":"/vilag/20180613_trump_eszak_korea_tobbe_nem_jelent_nuklearis_fenyegetest","timestamp":"2018. június. 13. 13:08","title":"Trump: Észak-Korea többé nem jelent nukleáris fenyegetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]