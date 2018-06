Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b50d2493-b30d-4da5-a114-3c198b7e304f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó legújabb sportszedánjával rendelkező sofőröknek hamarosan fel kell keresniük egy szakszervizt.","shortLead":"A bajor gyártó legújabb sportszedánjával rendelkező sofőröknek hamarosan fel kell keresniük egy szakszervizt.","id":"20180611_szoftverfrissites_szerviz_bmw_m5_nhtsa_auto_visszahivas_uzemanyagszivattyu","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b50d2493-b30d-4da5-a114-3c198b7e304f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dba2c7d-e3e9-4451-a93b-ca10d9943d49","keywords":null,"link":"/cegauto/20180611_szoftverfrissites_szerviz_bmw_m5_nhtsa_auto_visszahivas_uzemanyagszivattyu","timestamp":"2018. június. 11. 14:26","title":"Szoftverfrissítés miatt kell szervizbe menni, de nem egy kütyüvel, hanem az új BMW M5-tel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d9c91d-0b9c-4a74-9921-8f01f87a8774","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Feminista volt, és határozottan kiállt amellett, hogy meg kell hallgatni a nőket, a történeteiket, az álláspontjukat. Akkor is, ha neki ez kellemetlen vagy kínos.","shortLead":"Feminista volt, és határozottan kiállt amellett, hogy meg kell hallgatni a nőket, a történeteiket, az álláspontjukat...","id":"20180612_Anthony_Bourdain_A_ferfi_aki_nem_felt_megkerdezni_hogy_mi_a_baj_vele","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95d9c91d-0b9c-4a74-9921-8f01f87a8774&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d59e8029-24cb-40d2-9635-e4168d6feaf7","keywords":null,"link":"/elet/20180612_Anthony_Bourdain_A_ferfi_aki_nem_felt_megkerdezni_hogy_mi_a_baj_vele","timestamp":"2018. június. 12. 20:00","title":"Anthony Bourdain az a férfi volt, aki nem félt megkérdezni, hogy mi a baj vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7aa03ce-c865-4921-b7f8-0b2ddf7ab1a7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kész Mission: Impossible, amit ez a kis állat művelt! A mosómedve kedden kezdett felmászni egy minnesotai toronyház oldalán, most ért fel az épület tetejére. ","shortLead":"Kész Mission: Impossible, amit ez a kis állat művelt! A mosómedve kedden kezdett felmászni egy minnesotai toronyház...","id":"20180613_Hihetetlen_akcioba_kezdett_egy_mosodmedve_megmaszott_egy_toronyhazat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7aa03ce-c865-4921-b7f8-0b2ddf7ab1a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2475115-6b68-4571-90c1-9dd50af70f5f","keywords":null,"link":"/elet/20180613_Hihetetlen_akcioba_kezdett_egy_mosodmedve_megmaszott_egy_toronyhazat","timestamp":"2018. június. 13. 10:07","title":"Hihetetlen akcióba kezdett egy mosómedve, megmászott egy toronyházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"115f3dcc-8405-4d37-917c-05a7afec1825","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És még a napszemüvege is milyen menő.","shortLead":"És még a napszemüvege is milyen menő.","id":"20180611_Kepeken_hogy_Charlotte_hercegno_az_apja_legnagyobb_rajongoja_Vilmos_herceg_Katalin_hercegn_Gyorgy_herceg_Kensington","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=115f3dcc-8405-4d37-917c-05a7afec1825&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39bcd81c-0172-411f-be34-5446342a7cd1","keywords":null,"link":"/elet/20180611_Kepeken_hogy_Charlotte_hercegno_az_apja_legnagyobb_rajongoja_Vilmos_herceg_Katalin_hercegn_Gyorgy_herceg_Kensington","timestamp":"2018. június. 11. 11:53","title":"Sarolta hercegnő az apja legnagyobb rajongója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c7e787-c7f7-406b-a2a5-ecc53d94f479","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Látszólag a „bort iszik és vizet prédikál” iskolapéldáját mutatta be a napokban az előfizetők postaládájába került friss lapszámával a National Geographic magazin. Látszólag.","shortLead":"Látszólag a „bort iszik és vizet prédikál” iskolapéldáját mutatta be a napokban az előfizetők postaládájába került...","id":"20180612_national_geographic_magazin_muanyag_folia_kornyezetbarat_folia","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8c7e787-c7f7-406b-a2a5-ecc53d94f479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8970bc0f-70c1-46d9-987b-192320ed214d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180612_national_geographic_magazin_muanyag_folia_kornyezetbarat_folia","timestamp":"2018. június. 12. 09:03","title":"Kiakadtak a National Geographic magyar előfizetői a júniusi lapszámon, pedig nagyon nem kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58733be1-6a92-417e-a0a6-e06fc4863d48","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A produkcióról egyelőre keveset tudni. Valószínűleg az esti főműsoridőben sugározzák majd, nem lesz élő, és férfi műsorvezető társat kaphat Jakupcsek Gabriella.","shortLead":"A produkcióról egyelőre keveset tudni. Valószínűleg az esti főműsoridőben sugározzák majd, nem lesz élő, és férfi...","id":"20180613_most_mar_biztos_hogy_osszel_jon_jakupcsek_gabriella_uj_musora_az_atvn","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58733be1-6a92-417e-a0a6-e06fc4863d48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95db64af-2423-4784-9b9c-16a026cf082c","keywords":null,"link":"/elet/20180613_most_mar_biztos_hogy_osszel_jon_jakupcsek_gabriella_uj_musora_az_atvn","timestamp":"2018. június. 13. 07:41","title":"Most már biztos, hogy ősszel jön Jakupcsek Gabriella új műsora az ATV-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdbf65f0-da14-4b43-b697-4a05d5117b26","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Adjunk-e a gyerek kezébe játékfegyvert? Úgy látszik, ez egyelőre még nem vita tárgya a brit királyi családban. ","shortLead":"Adjunk-e a gyerek kezébe játékfegyvert? Úgy látszik, ez egyelőre még nem vita tárgya a brit királyi családban. ","id":"20180612_Gyorgy_herceg_egy_jatekpisztollyal_hadonaszott_kiakadt_az_internet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cdbf65f0-da14-4b43-b697-4a05d5117b26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dd02efe-d034-4074-b56a-d7fb6b19abc8","keywords":null,"link":"/elet/20180612_Gyorgy_herceg_egy_jatekpisztollyal_hadonaszott_kiakadt_az_internet","timestamp":"2018. június. 12. 15:47","title":"György herceg egy játékpisztollyal hadonászott, kiakadt az internet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af15c80-d674-4730-bd37-ee738f8ab0d6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A holland törvényhozás kedden hagyta jóvá az Ukrajnával kötött tavalyi megállapodást, amely szerint Hollandiában fogják bíróság elé állítani a tragédia felelőseit.","shortLead":"A holland törvényhozás kedden hagyta jóvá az Ukrajnával kötött tavalyi megállapodást, amely szerint Hollandiában fogják...","id":"20180613_holland_birosag_targyaljak_az_ukrajnaban_lelott_utasszalito_gep_ugyet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8af15c80-d674-4730-bd37-ee738f8ab0d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62ba0811-86d9-4e11-8892-066cb083f1ff","keywords":null,"link":"/vilag/20180613_holland_birosag_targyaljak_az_ukrajnaban_lelott_utasszalito_gep_ugyet","timestamp":"2018. június. 13. 10:51","title":"Holland bíróságon tárgyalják az Ukrajnában lelőtt utasszállító gép ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]