[{"available":true,"c_guid":"d2a1af8c-cbf1-42ce-9106-22ec5a1ba562","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vonatra ül Sussex hercegnője, hogy megnyisson néhány intézményt Anglia északnyugati részén.","shortLead":"Vonatra ül Sussex hercegnője, hogy megnyisson néhány intézményt Anglia északnyugati részén.","id":"20180614_Meghan_Markle_is_ugy_utazik_mint_barki_mas_csak_epp_a_kiralynovel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2a1af8c-cbf1-42ce-9106-22ec5a1ba562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2b029bf-8e01-42fc-84d0-0e273f0f6226","keywords":null,"link":"/elet/20180614_Meghan_Markle_is_ugy_utazik_mint_barki_mas_csak_epp_a_kiralynovel","timestamp":"2018. június. 14. 09:16","title":"Meghan Markle is úgy utazik, mint bárki más, csak épp a királynővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d9756d-e04f-4ac9-8102-f241b22d62da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar rendőrség rendre közzétesz oktatóvideókat, amivel egy-egy témára igyekeznek felhívni a figyelmet és közben óva inteni a lakosságot attól, hogy bűncselekmény áldozatai legyenek. Most is készült egy ilyen, de ez az összes többit kenterbe veri.","shortLead":"A magyar rendőrség rendre közzétesz oktatóvideókat, amivel egy-egy témára igyekeznek felhívni a figyelmet és közben óva...","id":"20180612_A_BRFK_megcsinalta_minden_idok_legszurrealisabb_videojat_itt_van_Vakacio_Kapitany","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39d9756d-e04f-4ac9-8102-f241b22d62da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"021165fa-2c91-4d52-9b1f-32d902d8663f","keywords":null,"link":"/elet/20180612_A_BRFK_megcsinalta_minden_idok_legszurrealisabb_videojat_itt_van_Vakacio_Kapitany","timestamp":"2018. június. 12. 16:57","title":"A BRFK megcsinálta minden idők legszürreálisabb videóját: itt van Vakáció Kapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb1eae61-09ae-4787-860a-14c606075654","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A liverpooli támadó még a Real elleni BL-döntőn sérült meg. ","shortLead":"A liverpooli támadó még a Real elleni BL-döntőn sérült meg. ","id":"20180612_Tovabbra_sem_biztos_hogy_Szalah_palyara_tud_lepni_a_vebe_nyitomeccsen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb1eae61-09ae-4787-860a-14c606075654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d970c04-8e86-40a0-9aff-d108dc988c28","keywords":null,"link":"/sport/20180612_Tovabbra_sem_biztos_hogy_Szalah_palyara_tud_lepni_a_vebe_nyitomeccsen","timestamp":"2018. június. 12. 16:25","title":"Továbbra sem biztos, hogy Szalah pályára tud lépni a vébé nyitómeccsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14a67c9d-6cf9-4df2-8177-ac6af1b6ac6c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nem lehet őket csak úgy kukkolni. ","shortLead":"Nem lehet őket csak úgy kukkolni. ","id":"20180613_Dronellenes_kommando_vigyaz_a_brazil_valogatottra_Oroszorszagban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14a67c9d-6cf9-4df2-8177-ac6af1b6ac6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77417359-fe8e-47b2-9a3d-b1c1dd366fe9","keywords":null,"link":"/sport/20180613_Dronellenes_kommando_vigyaz_a_brazil_valogatottra_Oroszorszagban","timestamp":"2018. június. 13. 22:05","title":"Drónellenes kommandó vigyáz a brazil válogatottra Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a2f7fb-4da7-4215-ab14-81936d6c23f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"David B. Cornstein nagykövet izgatottan várja, hogy elkezdhesse munkáját Magyarországon.","shortLead":"David B. Cornstein nagykövet izgatottan várja, hogy elkezdhesse munkáját Magyarországon.","id":"20180612_Jovo_heten_erkezik_Budapestre_az_uj_nagykovet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37a2f7fb-4da7-4215-ab14-81936d6c23f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8acd9731-d006-4c2c-abb9-279d79a975b4","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_Jovo_heten_erkezik_Budapestre_az_uj_nagykovet","timestamp":"2018. június. 12. 13:54","title":"Jövő héten érkezik Budapestre az új amerikai nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92a57bed-02e2-4fb3-a663-0fef19df0cc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik kaposfői iskolához kellett kivonulniuk a tűzoltóknak. ","shortLead":"Az egyik kaposfői iskolához kellett kivonulniuk a tűzoltóknak. ","id":"20180613_villam_csapott_egy_iskolaba_tobben_korhazba_kerultek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92a57bed-02e2-4fb3-a663-0fef19df0cc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c2c036f-9086-4644-b282-77923f1cafc3","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_villam_csapott_egy_iskolaba_tobben_korhazba_kerultek","timestamp":"2018. június. 13. 11:48","title":"Villám csapott egy iskolába, többen kórházba kerültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f26b4ff6-bc6c-405d-aa27-70eac9be193c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Lidl óvodát és hotelt nyit a boltjai felett, az Aldi lakásokat fejleszt. A diszkontláncok egyre aktívabbak az ingatlanpiacon, de ki profitál ebből?","shortLead":"A Lidl óvodát és hotelt nyit a boltjai felett, az Aldi lakásokat fejleszt. A diszkontláncok egyre aktívabbak...","id":"20180612_Ugy_megy_hazhoz_a_Lidl_es_az_Aldi_hogy_mar_a_hazat_is_ok_epitik","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f26b4ff6-bc6c-405d-aa27-70eac9be193c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22555b5f-7e56-4e50-a6c9-25db1f66872e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180612_Ugy_megy_hazhoz_a_Lidl_es_az_Aldi_hogy_mar_a_hazat_is_ok_epitik","timestamp":"2018. június. 12. 14:13","title":"Úgy megy házhoz a Lidl és az Aldi, hogy már a házat is ők építik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c4aac3b-2b31-48bb-a1fe-c7546be27340","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök úgy látja, hogy mindenki nyugodtan aludhat éjszaka, nem lesz háború Észak-Koreával.","shortLead":"Az amerikai elnök úgy látja, hogy mindenki nyugodtan aludhat éjszaka, nem lesz háború Észak-Koreával.","id":"20180613_trump_eszak_korea_tobbe_nem_jelent_nuklearis_fenyegetest","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c4aac3b-2b31-48bb-a1fe-c7546be27340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59663e14-8a64-4116-96da-6801a41bca30","keywords":null,"link":"/vilag/20180613_trump_eszak_korea_tobbe_nem_jelent_nuklearis_fenyegetest","timestamp":"2018. június. 13. 13:08","title":"Trump: Észak-Korea többé nem jelent nukleáris fenyegetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]