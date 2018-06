Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f20eb2fa-0c8a-47df-a82a-0ad0d2afd354","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amikor utoljára felbukkant a szennyezett tojás Európában, Magyarországon is találtak belőle.","shortLead":"Amikor utoljára felbukkant a szennyezett tojás Európában, Magyarországon is találtak belőle.","id":"20180614_Ujra_szennyezett_tojast_talaltak_Europaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f20eb2fa-0c8a-47df-a82a-0ad0d2afd354&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18ec5926-84d8-4846-88f4-645ee9b66d67","keywords":null,"link":"/vilag/20180614_Ujra_szennyezett_tojast_talaltak_Europaban","timestamp":"2018. június. 14. 05:10","title":"Újra szennyezett tojást találtak Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d921c4f-9b7b-4f30-9a1a-16635bca2284","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szeptember 4-én az Arénában dübörög majd a Livin’ la Vida Loca.","shortLead":"Szeptember 4-én az Arénában dübörög majd a Livin’ la Vida Loca.","id":"20180612_Jon_Ricky_Martin","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d921c4f-9b7b-4f30-9a1a-16635bca2284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dfda31b-dfbd-4c04-aa8d-ba496203a5c9","keywords":null,"link":"/kultura/20180612_Jon_Ricky_Martin","timestamp":"2018. június. 12. 10:27","title":"Jön Ricky Martin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbe08a18-d44e-4f2c-a448-a1e2395a4901","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A spanyol válogatott edzője lesz a Real trénere, megvan Zidane utódja.","shortLead":"A spanyol válogatott edzője lesz a Real trénere, megvan Zidane utódja.","id":"20180612_Megvan_a_Real_Madrid_uj_edzoje","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbe08a18-d44e-4f2c-a448-a1e2395a4901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"853cbaa4-8fa8-4f9a-b3e8-efbb49367a95","keywords":null,"link":"/sport/20180612_Megvan_a_Real_Madrid_uj_edzoje","timestamp":"2018. június. 12. 17:11","title":"Megvan a Real Madrid új edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540faeba-e657-4fef-a2a4-2e3bae8e923d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb lehetőséget kínál a közösségi oldalon megélt emlékeinek visszanézésére a Facebook. A Memories néven készült újdonság mobilon és asztali böngészőből is elérhető.","shortLead":"Újabb lehetőséget kínál a közösségi oldalon megélt emlékeinek visszanézésére a Facebook. A Memories néven készült...","id":"20180612_facebook_memories_emlekek_ezen_a_napon_funkcio_cambridge_analytica_adatgyujtes_mobilgyartok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=540faeba-e657-4fef-a2a4-2e3bae8e923d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18ef4e96-0cda-4a9f-938c-94cfd2906798","keywords":null,"link":"/tudomany/20180612_facebook_memories_emlekek_ezen_a_napon_funkcio_cambridge_analytica_adatgyujtes_mobilgyartok","timestamp":"2018. június. 12. 11:03","title":"Imádni fogja a Facebook új oldalát: itt várják a személyes emlékei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5e06ef8-65b8-4f59-a5e0-ade924c6be18","c_author":"Ny. M.","category":"sport","description":"A 12 helyszínről a Russia Today készített 360 fokos drónvideókat, melyeket az alábbi interaktív térképen nézhet meg.","shortLead":"A 12 helyszínről a Russia Today készített 360 fokos drónvideókat, melyeket az alábbi interaktív térképen nézhet meg.","id":"20180613_fifa_foci_vb_oroszorszag_stadionok_360_fokos_panorama_videok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5e06ef8-65b8-4f59-a5e0-ade924c6be18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91d60ebb-1487-45c4-a569-cd81c45ba909","keywords":null,"link":"/sport/20180613_fifa_foci_vb_oroszorszag_stadionok_360_fokos_panorama_videok","timestamp":"2018. június. 13. 17:14","title":"A foci-vb stadionjai még üresen is lenyűgözőek – 360 fokos videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef9fe40e-a253-43c5-ac45-c6a349621979","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Kattintson a képre, hogy nagyobb formátumban láthassa a feltüntetett információkat az oroszországi vb-helyszínekről.","shortLead":"Kattintson a képre, hogy nagyobb formátumban láthassa a feltüntetett információkat az oroszországi vb-helyszínekről.","id":"20180612_Stadionmustra_a_vbnyitany_elott_vessen_egy_pillantast_a_meccsek_helyszineire","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef9fe40e-a253-43c5-ac45-c6a349621979&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51274e78-b2c5-4ddb-b5c4-1eedfe48b610","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180612_Stadionmustra_a_vbnyitany_elott_vessen_egy_pillantast_a_meccsek_helyszineire","timestamp":"2018. június. 12. 12:22","title":"Stadionmustra: a vb-nyitány előtt vessen egy pillantást a meccsek helyszíneire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17a8e647-89cd-4078-972a-cc427b453669","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vadliba nem igazán vette jó néven a segíteni akaró autós közeledését.","shortLead":"A vadliba nem igazán vette jó néven a segíteni akaró autós közeledését.","id":"20180612_vadliba_autos_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17a8e647-89cd-4078-972a-cc427b453669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb904c82-e9dd-4724-aca1-0ff102dc48d3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180612_vadliba_autos_video","timestamp":"2018. június. 12. 12:26","title":"Segíteni akart az autós a bajba jutott vadlibákon, nagyon nem kellett volna – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d03f385b-b897-4d52-9dc6-4cf39193cb17","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem volt náluk torta, így különös megoldást választottak a Szocsiban készülő brazilok, hogy felköszöntsék a születésnapos Coutinhót.","shortLead":"Nem volt náluk torta, így különös megoldást választottak a Szocsiban készülő brazilok, hogy felköszöntsék...","id":"20180612_Ugy_senki_nem_unnepel_szulinapot_ahogy_Neymarek_tettek_Coutinhoval__video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d03f385b-b897-4d52-9dc6-4cf39193cb17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93348f0a-c713-4d42-9760-862a3396e5e0","keywords":null,"link":"/sport/20180612_Ugy_senki_nem_unnepel_szulinapot_ahogy_Neymarek_tettek_Coutinhoval__video","timestamp":"2018. június. 12. 19:08","title":"Úgy senki nem ünnepel szülinapot, ahogy Neymarék tették Coutinhóval – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]