[{"available":true,"c_guid":"3226af1a-5589-4111-a88b-e204766d1d1b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kétszeres aranylabdás szerint honfitársai képesek arra, hogy megszerezzék Brazília hatodik világbajnoki aranyérmet.","shortLead":"A kétszeres aranylabdás szerint honfitársai képesek arra, hogy megszerezzék Brazília hatodik világbajnoki aranyérmet.","id":"20180613_Ronado_szerint_epp_itt_az_ideje_egy_ujabb_vbgyozelemnek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3226af1a-5589-4111-a88b-e204766d1d1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fb8b35a-c73d-4767-bfcb-e7d5aa4f2075","keywords":null,"link":"/sport/20180613_Ronado_szerint_epp_itt_az_ideje_egy_ujabb_vbgyozelemnek","timestamp":"2018. június. 13. 12:58","title":"Ronaldo szerint épp itt az ideje egy újabb brazil vb-győzelemnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b6c248a-e895-4694-ad7a-d37f602b671e","c_author":"","category":"gazdasag","description":"A járdaépítésre költhető pénzről döntenek, eredetileg ezért hívták össze a hétfői rendkívüli ülést Sándorfalván, a mackó örökbefogadása később került a napirendek közé. Kérdés, hogy vajon járdát, vagy medvét akarnak-e inkább a helyiek. Ráadásul, hétfőig eldől a medve sorsa, és egyáltalán nem valószínű, hogy a szegedi Vadasparkban marad.","shortLead":"A járdaépítésre költhető pénzről döntenek, eredetileg ezért hívták össze a hétfői rendkívüli ülést Sándorfalván...","id":"20180612_Sandorfalva_Macko_vagy_jarda","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b6c248a-e895-4694-ad7a-d37f602b671e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aca7c0d0-51fe-4e33-9b3c-f9e576d6016d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180612_Sandorfalva_Macko_vagy_jarda","timestamp":"2018. június. 12. 15:20","title":"Sándorfalva: mackó vagy járda?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8c2497f-b558-4669-b9cc-cbaa9b38ebb1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz rendelték az MTA összköltségvetésének csaknem felét, több mint 25 milliárd forintot. Információink szerint a forrongó Akadémián rendkívüli elnökségi ülést hívtak össze péntekre, s felvetődött egy rendkívüli közgyűlés ötlete is.","shortLead":"Az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz rendelték az MTA összköltségvetésének csaknem felét, több mint 25...","id":"20180614_Allamosithatjak_az_MTA_kutatointezeteit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8c2497f-b558-4669-b9cc-cbaa9b38ebb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"295972f6-1b31-4aa7-a9e3-d1daceb4953a","keywords":null,"link":"/kultura/20180614_Allamosithatjak_az_MTA_kutatointezeteit","timestamp":"2018. június. 14. 13:20","title":"Államosíthatják az MTA kutatóintézeteit, 25 milliárdot kap Palkovics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7547ac42-12ea-4f6e-8beb-1d2fd4baa180","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kilenc éve egy párt alkotó Vince és Balázs hosszú és bonyolult procedúrát csinált végig, hogy végre szülővé válhassanak. Kanadában született kislányuknak nem volt egyszerű magyar állampolgárságot szerezni, és elintézni azt, hogy mindkét édesapja nevét viselhesse.","shortLead":"A kilenc éve egy párt alkotó Vince és Balázs hosszú és bonyolult procedúrát csinált végig, hogy végre szülővé...","id":"20180613_kanadai_beranya_szult_gyereket_egy_magyar_meleg_parnak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7547ac42-12ea-4f6e-8beb-1d2fd4baa180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f80e248-ee1b-4e46-82fb-13a84dbc8e99","keywords":null,"link":"/elet/20180613_kanadai_beranya_szult_gyereket_egy_magyar_meleg_parnak","timestamp":"2018. június. 13. 07:37","title":"Kanadai béranya szült gyermeket egy magyar meleg párnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7651d98f-93c8-4a98-961d-e2fa94bde04f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerkezeti váltásra van szükség, hogy az egészségügy a különböző szakterületein előre tudjon lépni – derül ki Kásler Miklós emberminiszter a csütörtöki Figyelőnek adott interjújából. Kásler szerint a probléma összetett, bonyolult, és évtizedek óta nem sikerült megoldani, de olyannyira rossz állapotban azért nincs, mint amilyen súlyú kritikákat kap. Az oktatásról is volt egy-két gondolata.","shortLead":"Szerkezeti váltásra van szükség, hogy az egészségügy a különböző szakterületein előre tudjon lépni – derül ki Kásler...","id":"20180614_Kasler_Nincs_olyan_rossz_allapotban_az_oktatas_es_az_egeszsegugy_mint_amilyen_kritikat_kap","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7651d98f-93c8-4a98-961d-e2fa94bde04f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bedd8c4e-7840-410f-b204-dc464b864fff","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_Kasler_Nincs_olyan_rossz_allapotban_az_oktatas_es_az_egeszsegugy_mint_amilyen_kritikat_kap","timestamp":"2018. június. 14. 08:36","title":"Kásler: Nincs olyan rossz állapotban az oktatás és az egészségügy, mint amilyen kritikát kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ffe62e3-77d6-4e78-ac7d-fc74f161c539","c_author":"Adózóna","category":"brandchannel","description":"Alig valamivel több, mint két hónapjuk maradt a vállalkozásoknak, hogy felkészüljenek arra, 1 millió helyett már a 100 ezer forintnál nagyobb összegű általános forgalmi adót (áfa) tartalmazó ügyleteiket is kötelesek lesznek bejelenteni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV). Ezt a leghatékonyabban egy számlázó programon keresztül tudják megtenni, ami a számla kibocsátásakor automatikusan, az interneten keresztül képes beküldeni a számla adatait a NAV rendszerébe. Ám ennek kapcsán még mindig egy sor kérdés foglalkoztatja az érintett vállalkozókat. Az alábbiakban ezekre próbálunk megnyugtató válaszokat adni.","shortLead":"Alig valamivel több, mint két hónapjuk maradt a vállalkozásoknak, hogy felkészüljenek arra, 1 millió helyett már a 100...","id":"adozona_20180417_Amit_a_NAVbekotesrol_tudni_akart","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ffe62e3-77d6-4e78-ac7d-fc74f161c539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af517fdc-41c0-43b1-98cc-c6e0f31a1263","keywords":null,"link":"/brandchannel/adozona_20180417_Amit_a_NAVbekotesrol_tudni_akart","timestamp":"2018. június. 13. 07:25","title":"Amit a NAV-bekötésről tudni akart, de nem merte megkérdezni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Adozona.hu szakportál","c_partnerlogo":"37d42805-e2c3-4e9b-b804-97dc43987bf7","c_partnertag":"adozona"},{"available":true,"c_guid":"ad58c1c1-236e-4592-b1ea-cd3c26dce5fd","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem így tűnhet, de a számok nem hazudnak: továbbra is a Manchester United a világ legértékesebb labdarúgóklubja.","shortLead":"Nem így tűnhet, de a számok nem hazudnak: továbbra is a Manchester United a világ legértékesebb labdarúgóklubja.","id":"20180612_Van_egy_klub_amelyik_a_Realnal_is_ertekesebb__kitalalja_melyik_az","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad58c1c1-236e-4592-b1ea-cd3c26dce5fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"239e7772-a1fa-4a89-b4a1-48681f0b9723","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180612_Van_egy_klub_amelyik_a_Realnal_is_ertekesebb__kitalalja_melyik_az","timestamp":"2018. június. 12. 18:35","title":"Van egy klub, amelyik a Realnál is értékesebb – kitalálja, melyik az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8a7d97a-c63a-428b-ab62-512ae7844e92","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Igazi sztárparádé kíséri a repülő kiselefántot.","shortLead":"Igazi sztárparádé kíséri a repülő kiselefántot.","id":"20180613_Itt_az_elso_trailer_Tim_Burton_Dumbojahoz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8a7d97a-c63a-428b-ab62-512ae7844e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5261a213-4311-4d3c-a24a-7ba38b150ea5","keywords":null,"link":"/kultura/20180613_Itt_az_elso_trailer_Tim_Burton_Dumbojahoz","timestamp":"2018. június. 13. 10:41","title":"Itt az első trailer Tim Burton Dumbójához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]