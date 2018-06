Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a674d346-6709-41ff-a4fd-8da7cf2e4449","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem arról van szó, hogy egyáltalán nincs a polcokon a hűsítő nyalánkságokból, csak a készletek gyorsan elfogynak. Az ok: a hirtelen jött nagyon meleg.","shortLead":"Nem arról van szó, hogy egyáltalán nincs a polcokon a hűsítő nyalánkságokból, csak a készletek gyorsan elfogynak...","id":"20180612_Nem_vart_problema_nalunk_is_hiany_van_a_jegkremekbol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a674d346-6709-41ff-a4fd-8da7cf2e4449&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5df990e4-a769-4084-b3db-e561e599d0ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180612_Nem_vart_problema_nalunk_is_hiany_van_a_jegkremekbol","timestamp":"2018. június. 12. 21:10","title":"Nem várt probléma: nálunk is hiány van a jégkrémekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ffe62e3-77d6-4e78-ac7d-fc74f161c539","c_author":"Adózóna","category":"brandchannel","description":"Alig valamivel több, mint két hónapjuk maradt a vállalkozásoknak, hogy felkészüljenek arra, 1 millió helyett már a 100 ezer forintnál nagyobb összegű általános forgalmi adót (áfa) tartalmazó ügyleteiket is kötelesek lesznek bejelenteni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV). Ezt a leghatékonyabban egy számlázó programon keresztül tudják megtenni, ami a számla kibocsátásakor automatikusan, az interneten keresztül képes beküldeni a számla adatait a NAV rendszerébe. Ám ennek kapcsán még mindig egy sor kérdés foglalkoztatja az érintett vállalkozókat. Az alábbiakban ezekre próbálunk megnyugtató válaszokat adni.","shortLead":"Alig valamivel több, mint két hónapjuk maradt a vállalkozásoknak, hogy felkészüljenek arra, 1 millió helyett már a 100...","id":"adozona_20180417_Amit_a_NAVbekotesrol_tudni_akart","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ffe62e3-77d6-4e78-ac7d-fc74f161c539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af517fdc-41c0-43b1-98cc-c6e0f31a1263","keywords":null,"link":"/brandchannel/adozona_20180417_Amit_a_NAVbekotesrol_tudni_akart","timestamp":"2018. június. 13. 07:25","title":"Amit a NAV-bekötésről tudni akart, de nem merte megkérdezni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Adozona.hu szakportál","c_partnerlogo":"37d42805-e2c3-4e9b-b804-97dc43987bf7","c_partnertag":"adozona"},{"available":true,"c_guid":"7568eafe-1352-43e3-9a9a-20b00e4d3df5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ki tudja, mennyi ilyen eset lehet, amit nem látunk, ahol centiken múlik a tragédia.","shortLead":"Ki tudja, mennyi ilyen eset lehet, amit nem látunk, ahol centiken múlik a tragédia.","id":"20180612_video_sinen_ragadt_kamion_vonat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7568eafe-1352-43e3-9a9a-20b00e4d3df5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbba57a0-4f5e-44f8-929e-f1cf39be5372","keywords":null,"link":"/cegauto/20180612_video_sinen_ragadt_kamion_vonat","timestamp":"2018. június. 12. 18:48","title":"Komótosan letörte a sorompót a sínen ragadt kamion, mielőtt letarolta volna a vonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"523203fb-ecc7-4129-9b1b-3768ab7bf9be","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Memorandumot írnak a pékek a tisztességtelen piaci magatartás ellen.","shortLead":"Memorandumot írnak a pékek a tisztességtelen piaci magatartás ellen.","id":"20180613_Ezt_sutottek_ki_a_keleteuropai_pekek_az_aruhazlancok_terrorja_ellen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=523203fb-ecc7-4129-9b1b-3768ab7bf9be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66037875-1e7a-41a7-a607-345bbad3fa03","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180613_Ezt_sutottek_ki_a_keleteuropai_pekek_az_aruhazlancok_terrorja_ellen","timestamp":"2018. június. 13. 13:52","title":"Ezt sütötték ki a kelet-európai pékek az áruházláncok terrorja ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05bab64e-da8c-4adc-9316-78fff63b8bfa","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A fájdalmas, nehezen kezelhető sérülések gyógyulását gyorsító kötszert fejlesztettek ki amerikai kutatók. A formálható hidrogél a szervezet saját gyógyító mechanizmusait használja ki, nem szükséges hozzá gyógyszeres hatóanyag.","shortLead":"A fájdalmas, nehezen kezelhető sérülések gyógyulását gyorsító kötszert fejlesztettek ki amerikai kutatók. A formálható...","id":"20180613_seb_gyogyulas_kotes_gyorsabb_gyogyulas_regeneralo_kotszer_a5g81_laminin","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05bab64e-da8c-4adc-9316-78fff63b8bfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13cca373-bfb4-4d29-b144-21baae5a94ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20180613_seb_gyogyulas_kotes_gyorsabb_gyogyulas_regeneralo_kotszer_a5g81_laminin","timestamp":"2018. június. 13. 11:03","title":"Megcsinálták a kötszert, amellyel 33%-kal gyorsabban gyógyulnak be a sebek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edd79330-91cd-485d-ab6e-1cc3237128fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig a rendőrség tavaly bebizonyította, képes élő erővel is biztosítani a békés felvonulást.","shortLead":"Pedig a rendőrség tavaly bebizonyította, képes élő erővel is biztosítani a békés felvonulást.","id":"20180614_Elkeszult_a_Pride_kisfilmje_de_a_rendorseg_iden_ujra_kordonok_koze_szorithatja_a_vonulokat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=edd79330-91cd-485d-ab6e-1cc3237128fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"189a7cd3-6971-4397-a3d0-297a0e536aa5","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_Elkeszult_a_Pride_kisfilmje_de_a_rendorseg_iden_ujra_kordonok_koze_szorithatja_a_vonulokat","timestamp":"2018. június. 14. 07:24","title":"Elkészült a Pride kisfilmje, de a rendőrség idén újra kordonok közé szoríthatja a vonulókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54840a6c-8ea9-40fc-9bee-36b696585c03","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy nappal a vb rajtja előtt menesztették a korábbi kapitányt, aki időközben aláírt a Real Madridhoz. Az új spanyol irányító sajtótájékoztatón mutatkozott be a jelenlévőknek. ","shortLead":"Egy nappal a vb rajtja előtt menesztették a korábbi kapitányt, aki időközben aláírt a Real Madridhoz. Az új spanyol...","id":"20180613_Bemutatkozott_a_spanyol_valogatott_villamgyorsan_kinevezett_uj_kapitanya__video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54840a6c-8ea9-40fc-9bee-36b696585c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e064c556-845a-40f7-b50d-bec6243715a9","keywords":null,"link":"/sport/20180613_Bemutatkozott_a_spanyol_valogatott_villamgyorsan_kinevezett_uj_kapitanya__video","timestamp":"2018. június. 13. 19:14","title":"Bemutatkozott a spanyol válogatott villámgyorsan kinevezett új kapitánya – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"497d292b-74c1-44c1-8422-4002277c62bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gulyás Gergely beszélt erről a Kormányinfón.","shortLead":"Gulyás Gergely beszélt erről a Kormányinfón.","id":"20180614_Igy_fogja_konnyiteni_a_nyugdijasok_munkavallalasat_a_kormany","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=497d292b-74c1-44c1-8422-4002277c62bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a088fb54-5ab1-4185-980f-093ee83c8997","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180614_Igy_fogja_konnyiteni_a_nyugdijasok_munkavallalasat_a_kormany","timestamp":"2018. június. 14. 11:04","title":"Így fogja könnyíteni a nyugdíjasok munkavállalását a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]