Azoknak is élniük kell, akiket nem érdekel a világbajnokság. Van pár ötletünk arra, hogy mihez kezdjenek magukkal.

Nincs a kezemben felmérés, de biztos vagyok benne, hogy van az emberiségnek egy jókora hányada, akinek kicsit sem hiányzik a foci – pláne a világbajnokság, amikor egy hónapig a csapból is ez folyik. Sokáig próbáltam elsunnyogni, hogy szembenézzek a ténnyel: a most következő hetekben akárhova megyek, mindenhol erről beszélnek, tudósítanak majd. Végül úgy döntöttem, amíg mások az esélyeket latolgatják, inkább számba veszem, mit tehet az, aki sorstársként csak minél nagyobb ívben elkerülné az egészet. És a jó hír: igazából egy csomó érdekes dolgot lehet csinálni, míg a többiek a közvetítést nézik. Jöjjön a jóféle programok listája, benne a szükséges linkekkel, a teljesség igénye nélkül.

1. Mozi másképp – retrospektív és szabadtéri

Nézhetünk ám mi is valamit, csak épp a vásznat. Persze, sima moziba bármikor el lehet menni, de próbáljunk ki most valami mást. Például vannak a retrospektív mozik, amelyek filmklasszikusokat, kultfilmeket tűznek műsorra. Ilyen például Budapesten a Bem vagy a Noir Filmszínház, és érdemes bekövetni EZT a filmklubokat gyűjtő oldalt is. Aztán ott vannak a szabadtéri vagy kertmozik, amelyekkel persze többnyire együtt jár a szúnyogok csapdosása, de hát az tényleg része az élménynek. Budapesten már pörög a Budapest Rooftop Cinema, illetve ITT talál egy jó kis felsorolást további helyekről.

© Soós Bertalan

Egy gyors keresés pedig a Balaton körül is feldobott néhányat, például Csopakon, Fövenyesen, Balatonlellén.

2. Tábortűz stílusosan, avagy nyakunkon Szent Iván éjszakája

Más néven Nyárközép, ami a június 23-ról 24-re forduló éjszaka, ráadásul most szombatra esik. Idén a nyári napforduló június 21-én 10:08-kor fog megtörténni – ezután ismét egyre hosszabbak lesznek az éjszakák. A kutatók szerint ez az egyik legpogányabb ünnepünk. A régiek ilyenkor nagy tüzeket gyújtottak és körbetáncolták, a kisebbeket át is ugrották ősi termékenységrítusok örökségeként, illetve hogy megtisztuljanak és egészségesek legyenek. Szóval miért ne jöjjünk össze a barátokkal egy tábortűz köré?

© MTI / EPA / Roman Pilipej

Lehet meséket mondani, piros gyümölcsöket enni, megvárni a hajnalt – örülni, hogy nyár van és élünk.

3. Éjszaka a múzeumban

Kell ezt bemutatni? :) Most 16. alkalommal rendezik meg a Múzeumok Éjszakáját, azaz szerte az országban több mint ezer rendezvénnyel várják az érdeklődőket, kicsit, nagyot, mindenkit. Érdemes használni a központi honlapon található keresőt, aminek segítségével megtalálhatjuk a hozzánk legközelebb eső programokat, vagy a minket legjobban érdeklő helyszín kínálatát.

4. A lovagi torna menőbb, mint a foci

Gyerekkorom óta el akarok menni megnézni a Visegrádi Palotajátékokat, és idén végre sikerül is. Például régi zenét fogok hallgatni, megnézem az íjászversenyt és a többféle lovagi tornát. És van ebben a hónapban több olyan fesztivál, amelyre az egész családot várják. A Kaláka Fesztivált például nem úgy kell elképzelni, mint ahol 0-24-ben szól a Pelikán meg a Cinege cipője, mert a kicsik mellett a nagyok is bőven találnak jóféle hallgatni- és táncolnivalót a zenei stílusokon lazán átívelő folk-rock-jazz-világzene vonalon. Aki zene helyett inkább illat- és ízélményekre vágyik, annak ott a Tihanyi Levendula Fesztivál.

© MTI / Varga György

Szedjen a virágból, nézze meg, hogy készül olaj, sütemény, lekvár stb. belőle. Aki pedig a minden egyben híve, az nézzen el Tatára, az ország talán legromantikusabb kisvárosába – itt a középkori várban rendezik a Víz, Zene, Virág Fesztivált kirakodóvásárral meg mindenféle programokkal.

5. Zenés fesztiválok

Persze mostanra beindul a könnyűzenei fesztiválok szezonja is, aki akar, az egész (hosszú) hétvégékre hátat fordíthat a városnak – és a focinak. A Fishing On Orfű például az egyik leghangulatosabb hazai zenei fesztivál: gyönyörű, erdőborította hegyek közt, szinte a tóparton hallgathatjuk a jobbnál jobb zenéket. Aztán jön Sopronban a Volt, majd az ország túlvégén, Ópusztaszeren a Woodstock az Ugaron. Ez utóbbi egészen fiatal, idén rendezik meg hatodjára az eredetileg az Anna and the Barbies rajongói táborából kinőtt fesztivált.

© Fülöp Máté

A partiarcok közben a Balaton Soundon lazulhatnak, akit pedig a döntő sem érdekel, azt várja az EFOTT és a Bánkitó.

6. Piacozunk, vásározunk

Igaz, ez nappali, azon belül is leginkább délelőtti program, de egy-egy jó zsákmány annyira fel tudja dobni az ember napját, hogy az enyhíti a szurkolás hangerejét is. Aki nem tud hajnalban felkelni, hogy kimenjen az Ecserire, annak ott van vasárnaponként az Antik Placc bolhapiac a Klauzál téri Csarnokban, ahol csupa antik és dizájn holmi között válogathat az ember. Vagy pár percnyire onnan a Gozsdu Weekend Market. Vidéken érdemes elnézni a debreceni és az egri régiségvásárra – és persze a kamrát és a hűtőt is feltölthetjük finomságokkal az őstermelői piacokon.

7. Rocksámán a városban

Akinek még nincs elege a koncertekből, megfejelheti az élményt olyan világsztárokkal, mint a balkáni bulik királya, mellesleg filmrendező Emir Kusturica; a 21. századi zenei sámán, Nick Cave; vagy az elektronikus zene csúcs duója, a Massive Attack – mind Budapesten lesznek hamarosan.

8. Budapest Pride

Idén először egy hónapig tart a Budapest Pride, a négy hét alatt közel száz kulturális programmal, fórumokkal, előadásokkal és a végén a szokásos felvonulással. Enyedi Ildikó nyitóbeszéde szépen összefoglalja a lényeget: „Az emberi társadalom egészének elemi érdeke, hogy tagjai mind felszabadultan és derűs odaadással foglalkozhassanak azzal, ami szenvedélyesen érdekli őket a csillagászattól az asztalosságig. Hogy ne kelljen választaniuk a kiközösítettség és a hazugság között, hogy ne szorongjanak, hogy a szorongás egyetlen alternatívája ne a harcos aktivizmus legyen – egyszerűen csak éljenek és cselekedjenek a maguk és embertársaik örömére.”

9. A jóga Világnapja

Mozdulni, megtartani, kinyújtani – ezek akkor is jól fognak esni, ha most először próbálkozik vele. Budapesten a programok alapvetően a Margitszigeten lesznek, itt a felnőtt programok mellett a gyerekeknek is készülnek.

10. Finálé a Szabadság hídon

Azért az még mindig megunhatatlan, ahogy az ember egy fröccsel a kezében üldögél a barátaival a Szabadság hídon, közben megy le a nap a vár mögött, aztán éjszakába nyúlóan elhúzódik a beszélgetés. Pár hete kiderült, hogy négy nyári hétvégére idén is a gyalogosoké lesz a híd – az első ilyen hétvége pedig történetesen egybeesik a vb-döntővel. Hát lehet ennél jobb időzítés?