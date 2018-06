Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b794ba52-837e-42a5-be36-8def2f408c67","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Utoljára 1992-ben történt hasonló Idahóban.","shortLead":"Utoljára 1992-ben történt hasonló Idahóban.","id":"20180614_Pestissel_diagnosztizaltak_egy_gyermeket_Amerikaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b794ba52-837e-42a5-be36-8def2f408c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82b353f6-af0a-4f9b-b6b2-49b0cf86e02c","keywords":null,"link":"/elet/20180614_Pestissel_diagnosztizaltak_egy_gyermeket_Amerikaban","timestamp":"2018. június. 14. 10:18","title":"Pestissel diagnosztizáltak egy gyermeket Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8c2497f-b558-4669-b9cc-cbaa9b38ebb1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz rendelték az MTA összköltségvetésének csaknem felét, több mint 25 milliárd forintot. Információink szerint a forrongó Akadémián rendkívüli elnökségi ülést hívtak össze péntekre, s felvetődött egy rendkívüli közgyűlés ötlete is.","shortLead":"Az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz rendelték az MTA összköltségvetésének csaknem felét, több mint 25...","id":"20180614_Allamosithatjak_az_MTA_kutatointezeteit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8c2497f-b558-4669-b9cc-cbaa9b38ebb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"295972f6-1b31-4aa7-a9e3-d1daceb4953a","keywords":null,"link":"/kultura/20180614_Allamosithatjak_az_MTA_kutatointezeteit","timestamp":"2018. június. 14. 13:20","title":"Államosíthatják az MTA kutatóintézeteit, 25 milliárdot kap Palkovics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"105adbb0-57d1-4942-84fa-02bbd60c01a3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"CR7 szuperdrága és igen gyors luxusautóit még felsorolni is nehéz, nemhogy egymás után felváltva időről időre egy kicsit megjáratni őket. ","shortLead":"CR7 szuperdrága és igen gyors luxusautóit még felsorolni is nehéz, nemhogy egymás után felváltva időről időre...","id":"20180615_cristiano_ronaldo_garazs_futball_vilagbajnoksag_bugatti_chiron_veyron_ferrari_mercedes_rollsroyce_porsche_911","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=105adbb0-57d1-4942-84fa-02bbd60c01a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71f159c7-d34d-481d-af21-b6f5f3331c37","keywords":null,"link":"/cegauto/20180615_cristiano_ronaldo_garazs_futball_vilagbajnoksag_bugatti_chiron_veyron_ferrari_mercedes_rollsroyce_porsche_911","timestamp":"2018. június. 15. 11:21","title":"Belesne a ma pályára lépő Ronaldo elképesztő garázsába? Itt a lehetőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d417a92c-6a9b-41a0-933a-dec6852d0926","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig nem sikerült összeülnie a volt miniszternek, vásárhelyi erős embernek és az ellenzéki győzőnek, csak a bohózatig jutottak.","shortLead":"Eddig nem sikerült összeülnie a volt miniszternek, vásárhelyi erős embernek és az ellenzéki győzőnek, csak a bohózatig...","id":"20180614_Ma_vegre_talalkozhat_Lazarral_MarkiZay_de_azt_keri_tuntetes_most_ne_legyen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d417a92c-6a9b-41a0-933a-dec6852d0926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaa1a9c2-abbf-4a94-a0d6-52c0ab65aaf6","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_Ma_vegre_talalkozhat_Lazarral_MarkiZay_de_azt_keri_tuntetes_most_ne_legyen","timestamp":"2018. június. 14. 05:39","title":"Ma végre találkozhat Lázárral Márki-Zay, de azt kéri, tüntetés most ne legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d5225f0-0945-4d48-98e2-a46b3bf8c393","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A cica korábban is igen pontos eredménnyel állt elő. Lehet, hogy most sem téved?","shortLead":"A cica korábban is igen pontos eredménnyel állt elő. Lehet, hogy most sem téved?","id":"20180613_Josolt_Achilles_a_vebe_suket_macskaja_a_hazaiak_fognak_orulni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d5225f0-0945-4d48-98e2-a46b3bf8c393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4cc4da0-d5c4-4ef8-905c-dab866b614e5","keywords":null,"link":"/elet/20180613_Josolt_Achilles_a_vebe_suket_macskaja_a_hazaiak_fognak_orulni","timestamp":"2018. június. 13. 18:03","title":"Jósolt Akhilleusz, a vébé süket macskája: a hazaiak fognak örülni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7651d98f-93c8-4a98-961d-e2fa94bde04f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerkezeti váltásra van szükség, hogy az egészségügy a különböző szakterületein előre tudjon lépni – derül ki Kásler Miklós emberminiszter a csütörtöki Figyelőnek adott interjújából. Kásler szerint a probléma összetett, bonyolult, és évtizedek óta nem sikerült megoldani, de olyannyira rossz állapotban azért nincs, mint amilyen súlyú kritikákat kap. Az oktatásról is volt egy-két gondolata.","shortLead":"Szerkezeti váltásra van szükség, hogy az egészségügy a különböző szakterületein előre tudjon lépni – derül ki Kásler...","id":"20180614_Kasler_Nincs_olyan_rossz_allapotban_az_oktatas_es_az_egeszsegugy_mint_amilyen_kritikat_kap","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7651d98f-93c8-4a98-961d-e2fa94bde04f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bedd8c4e-7840-410f-b204-dc464b864fff","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_Kasler_Nincs_olyan_rossz_allapotban_az_oktatas_es_az_egeszsegugy_mint_amilyen_kritikat_kap","timestamp":"2018. június. 14. 08:36","title":"Kásler: Nincs olyan rossz állapotban az oktatás és az egészségügy, mint amilyen kritikát kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1681cf20-7a51-4e8c-9686-8eef633611ad","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A most átadott 14 kilométeres kétcsöves törökországi alagút a világon a második leghosszabb ilyen építmény. Jövőre átadnak egy még hosszabbat.","shortLead":"A most átadott 14 kilométeres kétcsöves törökországi alagút a világon a második leghosszabb ilyen építmény. Jövőre...","id":"20180613_Erdoganek_atadtak_a_vilag_egyik_leghosszabb_alagutjat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1681cf20-7a51-4e8c-9686-8eef633611ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1208032-af5a-4be1-8d4c-337182392aeb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180613_Erdoganek_atadtak_a_vilag_egyik_leghosszabb_alagutjat","timestamp":"2018. június. 13. 18:10","title":"Törökország feliratkozott az alagútrekorderek közé – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e32e71-749f-46e9-a3f8-7cd5c96615df","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Majdnem egy centiméterrel növelte a világ tengereinek szintjét az 1990-es évek eleje óta a gyorsuló antarktiszi jégolvadás, a kontinens háromezermilliárd tonna jeget veszített el 1992 és 2017 között a Nature című tudományos folyóiratban szerdán közzétett tanulmány szerint.","shortLead":"Majdnem egy centiméterrel növelte a világ tengereinek szintjét az 1990-es évek eleje óta a gyorsuló antarktiszi...","id":"20180614_antarktisz_jegolvadas_felgyorsult_tengerszint_emelkedese_klimavaltozas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0e32e71-749f-46e9-a3f8-7cd5c96615df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6d42d61-7e60-4a0a-ad92-0bd27e0f7808","keywords":null,"link":"/tudomany/20180614_antarktisz_jegolvadas_felgyorsult_tengerszint_emelkedese_klimavaltozas","timestamp":"2018. június. 14. 06:03","title":"Na, ez baj: felgyorsult a jégolvadás az Antarktiszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]