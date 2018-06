Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c52cb345-2099-4e4e-a847-1f0ee7750bf9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az oroszországi foci-vb megnyitóján emelte középső ujját a kamera felé. Az üzenet egyértelmű, ám az kérdés, kinek szólt.","shortLead":"Az oroszországi foci-vb megnyitóján emelte középső ujját a kamera felé. Az üzenet egyértelmű, ám az kérdés, kinek szólt.","id":"20180614_szazmillioknak_mutatott_be_robbie_williams","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c52cb345-2099-4e4e-a847-1f0ee7750bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07264525-4dff-40c8-a4e3-dc9c8477afe0","keywords":null,"link":"/elet/20180614_szazmillioknak_mutatott_be_robbie_williams","timestamp":"2018. június. 14. 18:13","title":"Százmillióknak mutatott be Robbie Williams","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b30c23c-bc74-4d59-a203-5549a2597f5a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Minden idők legnagyobb forgalmú nyári szezonja vár a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre. Bár fejlesztése gyorsan halad, az utóbbi hónapok botrányos esetei arról árulkodnak, hogy egyelőre inkább Kelet-Európa kapujának tekinthető, mint a Nyugaténak.","shortLead":"Minden idők legnagyobb forgalmú nyári szezonja vár a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre. Bár fejlesztése gyorsan...","id":"20180614_Ami_Ferihegynek_a_Malev_volt_az_ma_a_Liszt_Ferenc_repternek_a_Wizz_Air","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b30c23c-bc74-4d59-a203-5549a2597f5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cc087d7-689a-4525-8056-6a367e3dd070","keywords":null,"link":"/kkv/20180614_Ami_Ferihegynek_a_Malev_volt_az_ma_a_Liszt_Ferenc_repternek_a_Wizz_Air","timestamp":"2018. június. 14. 17:02","title":"Ami Ferihegynek a Malév volt, az ma a Liszt Ferenc reptérnek a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf4ff20-b11e-4ed4-97af-a811d4014b02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fő vádlottak 25 év fegyházbüntetést kaptak a Kecskeméti Törvényszéken. A per elsőrendű vádlottját, a bűnszervezet vezetésével megvádolt afgán férfit örökre kiutasították Magyarországról, 94 milliós vagyonelkobzást is elrendelt a bíróság. A döntés nem jogerős. ","shortLead":"A fő vádlottak 25 év fegyházbüntetést kaptak a Kecskeméti Törvényszéken. A per elsőrendű vádlottját, a bűnszervezet...","id":"20180614_halalkamion_per_itelet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cf4ff20-b11e-4ed4-97af-a811d4014b02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e1ce693-d597-4335-a682-a4eb00a4bf93","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_halalkamion_per_itelet","timestamp":"2018. június. 14. 13:17","title":"Belenyugodtak abba, hogy meghalnak a kamionban - elítélték a halálkamionper vádlottjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Négyen megsérültek abban a közúti közlekedési balesetben, ami Miskolcon történt.","shortLead":"Négyen megsérültek abban a közúti közlekedési balesetben, ami Miskolcon történt.","id":"20180613_frontalis_baleset_miskolc_karambol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1056f32-3734-4bf6-b17a-76940381dd01","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180613_frontalis_baleset_miskolc_karambol","timestamp":"2018. június. 13. 23:41","title":"Rendőrautóval ütközött egy autós frontálisan Miskolcon, négy sérült is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"523203fb-ecc7-4129-9b1b-3768ab7bf9be","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Memorandumot írnak a pékek a tisztességtelen piaci magatartás ellen.","shortLead":"Memorandumot írnak a pékek a tisztességtelen piaci magatartás ellen.","id":"20180613_Ezt_sutottek_ki_a_keleteuropai_pekek_az_aruhazlancok_terrorja_ellen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=523203fb-ecc7-4129-9b1b-3768ab7bf9be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66037875-1e7a-41a7-a607-345bbad3fa03","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180613_Ezt_sutottek_ki_a_keleteuropai_pekek_az_aruhazlancok_terrorja_ellen","timestamp":"2018. június. 13. 13:52","title":"Ezt sütötték ki a kelet-európai pékek az áruházláncok terrorja ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a0d6dc2-3e06-418c-9880-d55c5e678818","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kormányinfót tartott Gulyás Gergely. A magyar kormány csak olyan EU-s költségvetést tud támogatni, amely nem bünteti azokat, akik mögött teljesítmény van. A mostani tervezet ilyen. Erről és az alkotmánymódosításról is beszélt a miniszter.","shortLead":"Kormányinfót tartott Gulyás Gergely. A magyar kormány csak olyan EU-s költségvetést tud támogatni, amely nem bünteti...","id":"20180614_Gulyas_Elfogadhatatlan_az_EUs_koltsegvetes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a0d6dc2-3e06-418c-9880-d55c5e678818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50563a49-9e6f-4956-b825-e2e3b6c524ea","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_Gulyas_Elfogadhatatlan_az_EUs_koltsegvetes","timestamp":"2018. június. 14. 10:23","title":"Gulyás: Aki hajléktalan, be kell vinni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ef775f-0504-4cc8-9995-f85f7fbe94b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Földhöz legközelebbi fekete lyuk irányába fogják sugározni az Európai Űrügynökség Cebrerosban lévő állomásáról az üzenetet azután, hogy a fizikus hamvait örök nyugalomra helyezték. ","shortLead":"A Földhöz legközelebbi fekete lyuk irányába fogják sugározni az Európai Űrügynökség Cebrerosban lévő állomásáról...","id":"20180614_vangelis_zenejere_sugarozzak_penteken_az_urbe_stephen_hawking_bekeuzenetet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18ef775f-0504-4cc8-9995-f85f7fbe94b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3ceb2f5-76f5-4118-ac0c-9be9d907c277","keywords":null,"link":"/vilag/20180614_vangelis_zenejere_sugarozzak_penteken_az_urbe_stephen_hawking_bekeuzenetet","timestamp":"2018. június. 14. 19:41","title":"Vangelis zenéjére sugározzák pénteken az űrbe Stephen Hawking békeüzenetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dae1cbc3-5ac2-4226-b2b0-8281b51e805e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt alelnöke, Volner János szerint megvan az esély arra, hogy Vona vissza fog térni a politikába, és az sem kizárt, hogy a párt élére.","shortLead":"A párt alelnöke, Volner János szerint megvan az esély arra, hogy Vona vissza fog térni a politikába, és az sem kizárt...","id":"20180613_Lehet_hogy_Vona_Gabor_egyszer_ujra_Jobbikelnok_lesz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dae1cbc3-5ac2-4226-b2b0-8281b51e805e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97b9a544-d6d8-4d83-aec4-f3756d52a8d6","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_Lehet_hogy_Vona_Gabor_egyszer_ujra_Jobbikelnok_lesz","timestamp":"2018. június. 13. 17:42","title":"Lehet, hogy Vona Gábor egyszer újra Jobbik-elnök lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]