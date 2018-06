Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5a6179d-5abf-4b8c-a8ff-80b390902617","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az épület felújítása és luxusszállodává alakítása miatt évekig letakarták Budapest egyik legszebb homlokzatát. Egy ideje most újra látható.","shortLead":"Az épület felújítása és luxusszállodává alakítása miatt évekig letakarták Budapest egyik legszebb homlokzatát...","id":"20180615_Ujra_lathato_a_Parisi_Udvar_gyonyoru_homlokzata__foto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5a6179d-5abf-4b8c-a8ff-80b390902617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37d37cc9-5651-4258-abdc-823f9663efc7","keywords":null,"link":"/kultura/20180615_Ujra_lathato_a_Parisi_Udvar_gyonyoru_homlokzata__foto","timestamp":"2018. június. 15. 15:58","title":"Újra látható a Párisi Udvar gyönyörű homlokzata - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4523cc4-2f1b-4510-ab8b-b159aef31480","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendkívüli elnökségi ülést tart a Magyar Tudományos Akadémia, miután kiderült, az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz rendelték az MTA összköltségvetésének csaknem felét, több mint 25 milliárd forintot. Az ülésre megérkezett Palkovics László miniszter is.","shortLead":"Rendkívüli elnökségi ülést tart a Magyar Tudományos Akadémia, miután kiderült, az Innovációs és Technológiai...","id":"20180615_Palkovics_Ez_nem_allamositas_mta_kutatointezet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4523cc4-2f1b-4510-ab8b-b159aef31480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"763bbfc6-0d0f-48a8-b34e-3ee65ea62a34","keywords":null,"link":"/itthon/20180615_Palkovics_Ez_nem_allamositas_mta_kutatointezet","timestamp":"2018. június. 15. 09:47","title":"\"Ez nem államosítás\" – mondja Palkovics, de az akadémikusok tiltakoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b4ea708-e361-4023-ac69-f33e47d55d08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"3 milliárd forint értékű áru égett el szerdán a Ramiris raktárában, a rendőrség rongálás gyanújával indított büntetőeljárást.","shortLead":"3 milliárd forint értékű áru égett el szerdán a Ramiris raktárában, a rendőrség rongálás gyanújával indított...","id":"20180615_Buntetoeljarast_inditott_a_rendorseg_a_Sesztakkozeli_ceget_erinto_tuzeset_kapcsan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b4ea708-e361-4023-ac69-f33e47d55d08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d1a6af3-1037-4063-969f-e5afdad2eee7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180615_Buntetoeljarast_inditott_a_rendorseg_a_Sesztakkozeli_ceget_erinto_tuzeset_kapcsan","timestamp":"2018. június. 15. 13:02","title":"Büntetőeljárást indított a rendőrség a Seszták-közeli céget érintő tűzeset kapcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd9a1547-e7f5-404c-951f-96a0e126b732","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kormányhoz és a tűzhöz is közel álló sportlap szerint a Magyar Labdarúgó-szövetség elkezdte feltérképezni a jelölteket, akik válthatják a kapitányt.","shortLead":"A kormányhoz és a tűzhöz is közel álló sportlap szerint a Magyar Labdarúgó-szövetség elkezdte feltérképezni...","id":"20180614_Kilovesi_engedely_A_Nemzeti_Sport_mar_Leekens_utodjarol_ir","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd9a1547-e7f5-404c-951f-96a0e126b732&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9549e962-779a-4b47-a6ef-d2af1ccd8716","keywords":null,"link":"/sport/20180614_Kilovesi_engedely_A_Nemzeti_Sport_mar_Leekens_utodjarol_ir","timestamp":"2018. június. 14. 06:23","title":"Kilövési engedély? A Nemzeti Sport már Leekens utódjáról ír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85f9be52-f18f-4aae-9cdd-62c3279d759b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Épp ma 36 éve, hogy a magyar válogatott 10-1-re győzött El Salvador csapata ellen a spanyolországi futball-világbajnokságon. ","shortLead":"Épp ma 36 éve, hogy a magyar válogatott 10-1-re győzött El Salvador csapata ellen a spanyolországi...","id":"20180615_magyar_diadalra_emlekezik_a_futballvilag","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85f9be52-f18f-4aae-9cdd-62c3279d759b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d9107d9-83b8-41cd-a5db-97adb3842f9b","keywords":null,"link":"/sport/20180615_magyar_diadalra_emlekezik_a_futballvilag","timestamp":"2018. június. 15. 14:01","title":"Magyar diadalra emlékezik a futballvilág – kár, hogy 36 évvel ezelőttire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb1eae61-09ae-4787-860a-14c606075654","c_author":"","category":"sport","description":"Az egyiptomi edző elárulta, játszhat-e legnagyobb sztárja az első csoportmeccsen vagy sem. ","shortLead":"Az egyiptomi edző elárulta, játszhat-e legnagyobb sztárja az első csoportmeccsen vagy sem. ","id":"20180614_Eldolt_Szalah_sorsa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb1eae61-09ae-4787-860a-14c606075654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e1de244-ea67-40a8-8b42-23d8ddf9986f","keywords":null,"link":"/sport/20180614_Eldolt_Szalah_sorsa","timestamp":"2018. június. 14. 14:48","title":"Eldőlt Szalah sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c951cb1-145b-4d87-9894-ca2eb063457f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Blikknek nyilatkozó, egykor a Honvédot irányító olasz szakember nem mondana nemet az MLSZ vonatkozó felkérésére. ","shortLead":"A Blikknek nyilatkozó, egykor a Honvédot irányító olasz szakember nem mondana nemet az MLSZ vonatkozó felkérésére. ","id":"20180615_Marco_Rossi_szivesen_lenne_a_focivalogatott_szovetsegi_kapitanya","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c951cb1-145b-4d87-9894-ca2eb063457f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72d1e003-9c8a-4602-9e6c-cba5c2d10315","keywords":null,"link":"/sport/20180615_Marco_Rossi_szivesen_lenne_a_focivalogatott_szovetsegi_kapitanya","timestamp":"2018. június. 15. 05:15","title":"Marco Rossi szívesen lenne a fociválogatott szövetségi kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8281b41c-e77d-4a8c-9668-a028e38de66c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magyar kutatók vizsgálták a kutyák féltékeny viselkedését, és kiderült, tényleg azok. ","shortLead":"Magyar kutatók vizsgálták a kutyák féltékeny viselkedését, és kiderült, tényleg azok. ","id":"20180615_Ugy_feltekenykednek_a_kutyak_mint_az_egyeves_gyerekek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8281b41c-e77d-4a8c-9668-a028e38de66c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3762d75f-7500-4810-a13e-f3709bdf8e1f","keywords":null,"link":"/elet/20180615_Ugy_feltekenykednek_a_kutyak_mint_az_egyeves_gyerekek","timestamp":"2018. június. 15. 15:20","title":"Úgy féltékenykednek a kutyák, mint az egyéves gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]