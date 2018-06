Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d4ecee1-93d4-451e-8582-29ee0bdde727","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A repülősverseny szervezőinek csak a szokásos terülthasználati díj 10 százalékát kellett kifizetnie a rakpartok lezárásáért. ","shortLead":"A repülősverseny szervezőinek csak a szokásos terülthasználati díj 10 százalékát kellett kifizetnie a rakpartok...","id":"20180614_90_szazalekos_kedvezmenyt_kaptak_a_Red_Bull_Air_Race_szervezoi_a_fovarostol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d4ecee1-93d4-451e-8582-29ee0bdde727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a199368-14df-4e53-aaf6-38db9baa56d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180614_90_szazalekos_kedvezmenyt_kaptak_a_Red_Bull_Air_Race_szervezoi_a_fovarostol","timestamp":"2018. június. 14. 20:12","title":"90 százalékos kedvezményt kaptak a Red Bull Air Race szervezői a fővárostól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a955d1ad-1396-4cfa-a985-4686d8f303f7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Las Vegasban több mint ezer embert vártak a tömeges légyottra, és bár az orgia jól sikerült, nem gyűlt össze annyi résztvevő, amennyi a világrekord megdöntéséhez kellett volna. ","shortLead":"Las Vegasban több mint ezer embert vártak a tömeges légyottra, és bár az orgia jól sikerült, nem gyűlt össze annyi...","id":"20180614_Nem_sikerult_osszehozni_a_tortenelem_legnagyobb_orgiajat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a955d1ad-1396-4cfa-a985-4686d8f303f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8edb799a-2d8a-412f-9da9-3d5fe0d21b99","keywords":null,"link":"/elet/20180614_Nem_sikerult_osszehozni_a_tortenelem_legnagyobb_orgiajat","timestamp":"2018. június. 14. 09:54","title":"Nem sikerült összehozni a történelem legnagyobb orgiáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5896ff7b-75b4-4f7c-b0aa-a4131560249a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cél a hírek szerint az, hogy a fix kamatozású, biztonságosabb hiteleket felvételét ösztönözzék a változó kamatozású kölcsönök helyett. ","shortLead":"A cél a hírek szerint az, hogy a fix kamatozású, biztonságosabb hiteleket felvételét ösztönözzék a változó kamatozású...","id":"20180614_szigorithatjak_szeptembertol_itthon_a_hitelfelvetelt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5896ff7b-75b4-4f7c-b0aa-a4131560249a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40986c84-054f-406b-abbb-b9f3516bed4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180614_szigorithatjak_szeptembertol_itthon_a_hitelfelvetelt","timestamp":"2018. június. 14. 20:22","title":"Szigoríthatják szeptembertől itthon a hitelfelvételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b679db-4007-4c4d-b534-8749f57d8bd8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A rendőrség rongálás gyanújával nyomoz.","shortLead":"A rendőrség rongálás gyanújával nyomoz.","id":"20180615_Harommilliard_forint_erteku_aru_egett_el_a_raktartuzben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9b679db-4007-4c4d-b534-8749f57d8bd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8982a5d-519b-4d50-90ed-42bb0b953a55","keywords":null,"link":"/kkv/20180615_Harommilliard_forint_erteku_aru_egett_el_a_raktartuzben","timestamp":"2018. június. 15. 11:26","title":"Hárommilliárd forint értékű áru égett el a raktártűzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"497d292b-74c1-44c1-8422-4002277c62bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gulyás Gergely beszélt erről a Kormányinfón.","shortLead":"Gulyás Gergely beszélt erről a Kormányinfón.","id":"20180614_Igy_fogja_konnyiteni_a_nyugdijasok_munkavallalasat_a_kormany","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=497d292b-74c1-44c1-8422-4002277c62bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a088fb54-5ab1-4185-980f-093ee83c8997","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180614_Igy_fogja_konnyiteni_a_nyugdijasok_munkavallalasat_a_kormany","timestamp":"2018. június. 14. 11:04","title":"Így fogja könnyíteni a nyugdíjasok munkavállalását a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2dbfba6-b96c-4c96-8aaf-11beb3322f98","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Sokáig készült, de minek? Az utolsó Donként is emlegetett New York-i keresztapa történetének mozifilmes feldolgozása még rossz se tud lenni. Mintha olyan emberek készítették volna, akiknek semmi közük a filmkészítéshez. Kritika. ","shortLead":"Sokáig készült, de minek? Az utolsó Donként is emlegetett New York-i keresztapa történetének mozifilmes feldolgozása...","id":"20180614_John_Travolta_Gotti_kritika","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2dbfba6-b96c-4c96-8aaf-11beb3322f98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"258baf0f-f7a6-45c3-aa9d-937351fb8490","keywords":null,"link":"/kultura/20180614_John_Travolta_Gotti_kritika","timestamp":"2018. június. 14. 20:00","title":"Travolta új gengszterfilmje viccnek is rossz, pedig nagyon is komolyan gondolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"809f1c9e-ac73-4b4b-b162-d7b80b7db97e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Éppen akkor vált újra elérhető, amikor igazán konfliktusokkal terhelt lett a Jobbik és sorra léptek ki a pártból a politikusok.","shortLead":"Éppen akkor vált újra elérhető, amikor igazán konfliktusokkal terhelt lett a Jobbik és sorra léptek ki a pártból...","id":"20180613_Ujra_mukodik_a_parlamentben_a_kurucinfo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=809f1c9e-ac73-4b4b-b162-d7b80b7db97e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9926a72b-ade4-4182-bef3-61c19b196b67","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_Ujra_mukodik_a_parlamentben_a_kurucinfo","timestamp":"2018. június. 13. 20:44","title":"Újra működik a parlamentben a kuruc.info","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f5245d-a96d-47b4-a4ad-8f4a38612004","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vizsgaidőszakot nem húzhatja keresztül egy hatalmas raktártűz sem.","shortLead":"A vizsgaidőszakot nem húzhatja keresztül egy hatalmas raktártűz sem.","id":"20180613_Uzent_a_foiskola_lehet_hogy_eg_a_raktar_de_a_vizsgakat_megtartjak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18f5245d-a96d-47b4-a4ad-8f4a38612004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a15aa4f2-ccda-4abc-8ebf-a7fb9cec28e1","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_Uzent_a_foiskola_lehet_hogy_eg_a_raktar_de_a_vizsgakat_megtartjak","timestamp":"2018. június. 13. 12:57","title":"Üzent a főiskola: lehet, hogy ég a raktár, de a vizsgákat megtartják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]