Win Butler, mielőtt zenekara holnap este első magyarországi koncertjét adná a Papp László Budapest Arénában, kedvenc zenéit is megmutatja Budapestnek. A gitáros-énekes a Madách téri Központban áll a DJ-pultba.

Minden bizonnyal eklektikus DJ-szetre számíthatunk, hiszen a Win Butler-Regine Chassagne házaspár köré épülő, 2001-ben Montrealban alakult együttes is számos zenei világot keresztez.



Az Arcade Fire zenéjében hallhatjuk a 70-es évek artpopját, David Bowie, a Roxy Music és a Talking Heads világát, Neil Young folk-rockját, Bruce Springsteen amerikai történetmesélős rockzenéjét, a 80-as évek alternatív rockját, főként a Pixies úttörő gitárzenéjének a hatását, vagy az R.E.M. érzékeny-intellektuális világát. Legutóbbi lemezeiken aztán a reggae, a soul, a 70-es évek popzenéje és a modern elektronikus zene hatásai is beépültek az Arcade Fire zenei szövetébe.



Az Arcade Fire első nagylemezével, a 2004-es Funerallal egyik pillanatról a másikra befutott. Neon Bible című második nagylemezével képes volt szintet lépni és megfelelni a várakozásoknak. 2010-es Suburbs című albumával ismét képes volt újat mutatni, 2013-as az angol és az amerikai slágerlistát is vezette Reflektorral pedig a csúcsra ért. Legutóbbi albumuk a 2017-es Everything Now, ennek turnéján érkeznek Budapestre