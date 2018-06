Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"afa99a26-eb9c-47dd-aa90-a033e992fb18","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sima kiütéssel indult a világbajnokság, Oroszország gond nélkül verte Szaúd-Arábiát. Szalah valószínűleg meggyógyult, Robbie Williams pedig beintett valakinek. A nyitónap összefoglalója.","shortLead":"Sima kiütéssel indult a világbajnokság, Oroszország gond nélkül verte Szaúd-Arábiát. Szalah valószínűleg meggyógyult...","id":"20180614_Harcot_vartunk_kiutest_lattunk_a_vb_nyitonapjan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afa99a26-eb9c-47dd-aa90-a033e992fb18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5405b63a-5939-4dae-a3d3-0710064bec3b","keywords":null,"link":"/sport/20180614_Harcot_vartunk_kiutest_lattunk_a_vb_nyitonapjan","timestamp":"2018. június. 14. 19:16","title":"Harcot vártunk, kiütést láttunk a vb nyitónapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf4ff20-b11e-4ed4-97af-a811d4014b02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fő vádlottak 25 év fegyházbüntetést kaptak a Kecskeméti Törvényszéken. A per elsőrendű vádlottját, a bűnszervezet vezetésével megvádolt afgán férfit örökre kiutasították Magyarországról, 94 milliós vagyonelkobzást is elrendelt a bíróság. A döntés nem jogerős. ","shortLead":"A fő vádlottak 25 év fegyházbüntetést kaptak a Kecskeméti Törvényszéken. A per elsőrendű vádlottját, a bűnszervezet...","id":"20180614_halalkamion_per_itelet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cf4ff20-b11e-4ed4-97af-a811d4014b02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e1ce693-d597-4335-a682-a4eb00a4bf93","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_halalkamion_per_itelet","timestamp":"2018. június. 14. 13:17","title":"Belenyugodtak abba, hogy meghalnak a kamionban - elítélték a halálkamionper vádlottjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc2f1de5-a7ec-4673-b1a3-0396714aa502","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Maglódon felajánlásokból, saját erővel újítanak fel egy épületet, amit az önkormányzat ajánlott fel, és remélik: hamarabb jut rájuk gyógypedagógus, ha ott több gyermek is várja majd a segítséget. ","shortLead":"Maglódon felajánlásokból, saját erővel újítanak fel egy épületet, amit az önkormányzat ajánlott fel, és remélik...","id":"20180614_nem_var_az_allamra_egy_edesanya_hoz_ossze_napkozit_fogyatekkal_elo_gyerekeknek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc2f1de5-a7ec-4673-b1a3-0396714aa502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cada070-c018-4b99-8d5d-7a543eba8d9e","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_nem_var_az_allamra_egy_edesanya_hoz_ossze_napkozit_fogyatekkal_elo_gyerekeknek","timestamp":"2018. június. 14. 20:54","title":"Nem vár az államra, egy édesanya hoz össze napközit fogyatékkal élő gyerekeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb1eae61-09ae-4787-860a-14c606075654","c_author":"","category":"sport","description":"Az egyiptomi edző elárulta, játszhat-e legnagyobb sztárja az első csoportmeccsen vagy sem. ","shortLead":"Az egyiptomi edző elárulta, játszhat-e legnagyobb sztárja az első csoportmeccsen vagy sem. ","id":"20180614_Eldolt_Szalah_sorsa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb1eae61-09ae-4787-860a-14c606075654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e1de244-ea67-40a8-8b42-23d8ddf9986f","keywords":null,"link":"/sport/20180614_Eldolt_Szalah_sorsa","timestamp":"2018. június. 14. 14:48","title":"Eldőlt Szalah sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1733a6f9-8e78-416a-ac93-fdd0af39c6fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A figyelmeztetések ellenére minden évben történnek vízbefulladások, pedig szinte minden esetben ki lehetne védeni a tragédiát.","shortLead":"A figyelmeztetések ellenére minden évben történnek vízbefulladások, pedig szinte minden esetben ki lehetne védeni...","id":"20180615_Jo_lenne_fulladas_nelkul_meguszni_a_nyarat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1733a6f9-8e78-416a-ac93-fdd0af39c6fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"712f191b-bff9-437b-8ea0-30331ffba7dc","keywords":null,"link":"/elet/20180615_Jo_lenne_fulladas_nelkul_meguszni_a_nyarat","timestamp":"2018. június. 15. 10:01","title":"Jó lenne fulladás nélkül megúszni a nyarat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a5a6d7-68e9-4a71-91bd-8da1c3228efa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Hozd el apát egy sütire! Fogjátok a fatert és ugorjatok be hozzánk!\" Ilyenek keringenek mostanság a neten, és tudják, miért? Hát, mert vasárnap apák napja lesz. ","shortLead":"\"Hozd el apát egy sütire! Fogjátok a fatert és ugorjatok be hozzánk!\" Ilyenek keringenek mostanság a neten, és tudják...","id":"20180615_EDESapa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74a5a6d7-68e9-4a71-91bd-8da1c3228efa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82fcb3c6-3ba5-4223-af9d-bd65ad98c943","keywords":null,"link":"/elet/20180615_EDESapa","timestamp":"2018. június. 15. 19:14","title":"Mert az apák is megérdemlik – sütizés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f21765f-3aec-4471-8add-40976b5e5cd8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Így éli túl a műanyag azokat, akik az erdőben hagyják.","shortLead":"Így éli túl a műanyag azokat, akik az erdőben hagyják.","id":"20180614_Nezze_meg_milyen_egy_fel_evszazada_eldobott_tejeszacsko","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f21765f-3aec-4471-8add-40976b5e5cd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c11bba7a-eaec-4cc9-ac36-2c9a9cf59784","keywords":null,"link":"/kkv/20180614_Nezze_meg_milyen_egy_fel_evszazada_eldobott_tejeszacsko","timestamp":"2018. június. 14. 11:32","title":"Nézze meg, milyen egy fél évszázada eldobott tejes zacskó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9366cf79-4564-48eb-94d2-fa57f4ae2e68","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még a február végi MWC-n mutatott be egy valóban érdekes telefonkoncepciót a kínai Vivo, és most bejelentették az erre épülő, piacra kerülő eszközt.","shortLead":"Még a február végi MWC-n mutatott be egy valóban érdekes telefonkoncepciót a kínai Vivo, és most bejelentették az erre...","id":"20180615_vivo_nex_csupakijelzos_androidos_csucstelefon_bemutatasa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9366cf79-4564-48eb-94d2-fa57f4ae2e68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26e612dd-6d1c-47bb-8347-42ef58ef7c7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180615_vivo_nex_csupakijelzos_androidos_csucstelefon_bemutatasa","timestamp":"2018. június. 15. 09:03","title":"Íme az év egyik legizgalmasabb telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]