[{"available":true,"c_guid":"34e437fb-3269-49f1-8070-6b9d2a09a98c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Főkert leállította a munkálatokat és tárgyalásra hívja az újlipótvárosi lakókat.","shortLead":"A Főkert leállította a munkálatokat és tárgyalásra hívja az újlipótvárosi lakókat.","id":"20180616_Eselyt_kapnak_a_Pozsonyi_uti_fak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34e437fb-3269-49f1-8070-6b9d2a09a98c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"793cc9f6-3bd2-4fa2-b5b9-484001240ee0","keywords":null,"link":"/elet/20180616_Eselyt_kapnak_a_Pozsonyi_uti_fak","timestamp":"2018. június. 16. 09:19","title":"Esélyt kapnak a Pozsonyi úti fák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0faeff9-9620-4e1d-9685-88d3fb97169f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Boring Co. több milliárd dollárért építi meg a chicagói reptérhez vezető nagy sebességű vonatot. Autó, űrhajó, vonat – Musk lassan kipipál mindent, ami egy kisfiú álma.","shortLead":"A Boring Co. több milliárd dollárért építi meg a chicagói reptérhez vezető nagy sebességű vonatot. Autó, űrhajó, vonat...","id":"20180614_Nem_biztos_hogy_lesznek_sinek__Elon_Musk_nagysebessegu_vasutat_epit","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0faeff9-9620-4e1d-9685-88d3fb97169f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3fdf7dd-3dc8-4419-9cb1-20669a8d3798","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180614_Nem_biztos_hogy_lesznek_sinek__Elon_Musk_nagysebessegu_vasutat_epit","timestamp":"2018. június. 14. 11:39","title":"„Nem biztos, hogy lesznek sínek” – Elon Musk nagysebességű vasutat épít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eb99862-0401-4836-9c13-d01a17c6a4a2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A fizikust Newton és Einstein közé temették a Westminster-apátságba, a temetésen részt vettek színészek, űrhajósok, tudósok, és ezer ember, akit sorsolással választottak ki. ","shortLead":"A fizikust Newton és Einstein közé temették a Westminster-apátságba, a temetésen részt vettek színészek, űrhajósok...","id":"20180615_Eltemettek_Stephen_Hawkingot_egy_egyenlete_is_felkerult_sirfeliratnak__foto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9eb99862-0401-4836-9c13-d01a17c6a4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bde62ca6-8db5-46ee-9809-2439696fdb0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180615_Eltemettek_Stephen_Hawkingot_egy_egyenlete_is_felkerult_sirfeliratnak__foto","timestamp":"2018. június. 15. 18:01","title":"Eltemették Stephen Hawkingot, egy egyenlete is felkerült sírfeliratnak – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92b682e7-622c-46f4-b0d5-cbfcedb2e232","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy lelkes amatőr készítette az eddigi legszebb felvételt a hawaii vulkánkitörésről. Volt is benne munka rendesen.","shortLead":"Egy lelkes amatőr készítette az eddigi legszebb felvételt a hawaii vulkánkitörésről. Volt is benne munka rendesen.","id":"20180616_kilauea_vulkan_lavafolyam_muholdfelvetel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92b682e7-622c-46f4-b0d5-cbfcedb2e232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50dddcc7-d9ba-481e-9b78-3e8e64a65f01","keywords":null,"link":"/tudomany/20180616_kilauea_vulkan_lavafolyam_muholdfelvetel","timestamp":"2018. június. 16. 10:03","title":"Lenyűgöző fotó készült a Kilauea vulkán lávafolyamáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már csak akkor lehetne nehezebb a kitörés a szegénységből, ha kasztrendszer volna Magyarországon – állapította meg az OECD.","shortLead":"Már csak akkor lehetne nehezebb a kitörés a szegénységből, ha kasztrendszer volna Magyarországon – állapította meg...","id":"20180615_Ha_egy_magyar_szegeny_az_ukukukunokaja_is_szegeny_marad","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ab31aee-eec9-4e55-9a71-ada484d6dbf9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180615_Ha_egy_magyar_szegeny_az_ukukukunokaja_is_szegeny_marad","timestamp":"2018. június. 15. 15:53","title":"Ha egy magyar szegény, az ük-ük-ükunokája is szegény marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3d91f68-f98e-4b0d-90d6-3e6cea872bb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán az összefogásról beszélt és arról, hogy hogyan lehet a hazát szeretni. ","shortLead":"Orbán az összefogásról beszélt és arról, hogy hogyan lehet a hazát szeretni. ","id":"20180614_Orban_vizitura_kozpontot_avatott_es_megmondta_mi_a_hazaszeretet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3d91f68-f98e-4b0d-90d6-3e6cea872bb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cbc30c3-6f74-4a4e-9abf-156b17dd617c","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_Orban_vizitura_kozpontot_avatott_es_megmondta_mi_a_hazaszeretet","timestamp":"2018. június. 14. 18:48","title":"Orbán \"vizitúra\" központot avatott, és megmondta, mi a hazaszeretet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7cb625d-3765-4066-a71d-759d3a5eecc6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Több,mint 12 milliárd dolláros vagyonával Roman Abramovics végzett az első helyen a leggazdagabb izraeliek listáján. A felmérést az ellenzéki Haaretz üzleti lapja, a The Marker állítja össze, az amerikai Forbes példáját követve.","shortLead":"Több,mint 12 milliárd dolláros vagyonával Roman Abramovics végzett az első helyen a leggazdagabb izraeliek listáján...","id":"20180615_Putyin_frissen_alijazo_oligarchaja_lenyomta_az_izraeli_milliardosokat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7cb625d-3765-4066-a71d-759d3a5eecc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69ab4e7d-38c4-4755-828c-162e23ace694","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180615_Putyin_frissen_alijazo_oligarchaja_lenyomta_az_izraeli_milliardosokat","timestamp":"2018. június. 15. 12:24","title":"Putyin frissen alijázó oligarchája lenyomta az izraeli milliárdosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64bf5960-7d1c-46fd-9491-3df26b41ca7d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Fokozott figyelmet kérnek a magyaroktól, akik a helyszínen akarnak vb-meccset nézni.","shortLead":"Fokozott figyelmet kérnek a magyaroktól, akik a helyszínen akarnak vb-meccset nézni.","id":"20180614_Figyelmeztettek_a_vbre_keszulo_magyar_szurkolokat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64bf5960-7d1c-46fd-9491-3df26b41ca7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62e2ab07-a043-4d91-8666-64df8746a18a","keywords":null,"link":"/sport/20180614_Figyelmeztettek_a_vbre_keszulo_magyar_szurkolokat","timestamp":"2018. június. 14. 14:35","title":"Figyelmeztették a vb-re készülő magyar szurkolókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]