[{"available":true,"c_guid":"6dc7aba7-7c0e-44e7-9436-cd1b81aabfbe","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Átadta Sylvester Stallone nemierőszak-ügyét a Santa Monica-i rendőrség a Los Angeles-i kerületi ügyészségnek. Hamarosan megvizsgálják a filmsztár ellen felmerült szexuális bűncselekmény vádját – jelentette be Greg Riesling, az ügyészség szóvivője.","shortLead":"Átadta Sylvester Stallone nemierőszak-ügyét a Santa Monica-i rendőrség a Los Angeles-i kerületi ügyészségnek. Hamarosan...","id":"20180614_Mar_az_ugyeszseg_elott_van_Stallone_szexbotranya","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6dc7aba7-7c0e-44e7-9436-cd1b81aabfbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54ef13ad-7515-4bff-94c6-8fb78e3382fe","keywords":null,"link":"/kultura/20180614_Mar_az_ugyeszseg_elott_van_Stallone_szexbotranya","timestamp":"2018. június. 14. 10:54","title":"Már az ügyészség előtt van Stallone szexbotránya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"297d0d3c-dee4-4ddd-9550-040c0e4ef5a0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A felkészülés ideje az oroszországi labdarúgó-világbajnokságra épp egybe esett a böjtöléssel. Volt olyan ország, ahol a játékosok felmentést kaptak a vallási előírás alól, mások viszont keményen tartották magukat az éhezéshez. Így aztán lesz némi plusz erőfeszítés a játékukban.","shortLead":"A felkészülés ideje az oroszországi labdarúgó-világbajnokságra épp egybe esett a böjtöléssel. Volt olyan ország, ahol...","id":"20180614_A_muszlim_focistak_a_ramadan_miatt_nehezebben_tudnak_majd_labdaba_rugni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=297d0d3c-dee4-4ddd-9550-040c0e4ef5a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d1c1868-b2b5-41f6-9c82-34a250ba03c1","keywords":null,"link":"/elet/20180614_A_muszlim_focistak_a_ramadan_miatt_nehezebben_tudnak_majd_labdaba_rugni","timestamp":"2018. június. 14. 14:10","title":"A muszlim focisták a ramadán miatt nehezebben tudnak majd labdába rúgni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0592932-1eeb-451d-8556-d93e3e98883f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Óvatosságból Uruguay ellen még nem küldték be az egyiptomi csatár. ","shortLead":"Óvatosságból Uruguay ellen még nem küldték be az egyiptomi csatár. ","id":"20180615_Oroszorszag_ellen_mar_biztos_palyara_lephet_Szalah","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0592932-1eeb-451d-8556-d93e3e98883f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65005f97-fd53-46ae-bfbb-ee1665d446b7","keywords":null,"link":"/sport/20180615_Oroszorszag_ellen_mar_biztos_palyara_lephet_Szalah","timestamp":"2018. június. 15. 21:23","title":"Oroszország ellen már biztos pályára léphet Szalah","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"934ca7ff-701f-48b7-b868-0774bb7180c4","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Miniszteri hivatalba lépése után nem sokkal kezdte el mondogatni Kásler Miklós, hogy az általa felügyelt egészségügyben a kórházi fertőzések csökkentése az egyik legsürgetőbb feladat. Bár elődje igyekezett a problémát elhallgatni, az adatok Káslert támasztják alá: 2012-ben Magyarország világelső volt a kórházi fertőzésekben.","shortLead":"Miniszteri hivatalba lépése után nem sokkal kezdte el mondogatni Kásler Miklós, hogy az általa felügyelt egészségügyben...","id":"20180615_Kasler_szerint_az_a_legakutabb_baj_az_egeszsegugyben_amit_az_elozo_kormany_agyonhallgatott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=934ca7ff-701f-48b7-b868-0774bb7180c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15e4142c-bb1c-46e5-ac45-2f9d9c745ce3","keywords":null,"link":"/itthon/20180615_Kasler_szerint_az_a_legakutabb_baj_az_egeszsegugyben_amit_az_elozo_kormany_agyonhallgatott","timestamp":"2018. június. 15. 06:30","title":"Valaki csúnyán ködösít az egészségügyben, és ebbe még sokan belehalhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07f93e36-fadd-4358-8d69-99d8119b05d6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tűzoltók a vasúti forgalom lassítását kérték.","shortLead":"A tűzoltók a vasúti forgalom lassítását kérték.","id":"20180615_soroksar_auto_vasutisin","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07f93e36-fadd-4358-8d69-99d8119b05d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"549abb62-5f57-4035-8932-65b4ffd870a7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180615_soroksar_auto_vasutisin","timestamp":"2018. június. 15. 21:11","title":"Soroksáron a vasúti síneken autózott valaki, csoda, hogy nem történt baleset – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec0fa705-b164-4d69-859f-e1bc5458e937","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"\"Ne foglalkozzatok velem, csináljatok mindent úgy, ahogyan eddig!\" – lehet, hogy a spanyol Hierro kapitánynak mindössze ennyit kéne mondania az öltözőben a portugálok elleni meccs előtt. Ez lesz a nap bombameccse, de kiderül az is, hogy Suarez vagy Szalah varázsol ma el bennünket.","shortLead":"\"Ne foglalkozzatok velem, csináljatok mindent úgy, ahogyan eddig!\" – lehet, hogy a spanyol Hierro kapitánynak mindössze...","id":"20180615_A_nap_meccse_Spanyol_ajandek_Cristiano_Ronaldonak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec0fa705-b164-4d69-859f-e1bc5458e937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"193046bd-3991-4062-8ac5-e83e4f44c8e0","keywords":null,"link":"/sport/20180615_A_nap_meccse_Spanyol_ajandek_Cristiano_Ronaldonak","timestamp":"2018. június. 15. 09:42","title":"A nap meccse: Spanyol ajándék Cristiano Ronaldónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f1fba9c-5230-40d4-a12b-666f3c232052","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jól halad a Lázár János szülővárosa és a csongrádi megyeszékhely közötti tramtrain vonal építése.","shortLead":"Jól halad a Lázár János szülővárosa és a csongrádi megyeszékhely közötti tramtrain vonal építése.","id":"20180615_Igy_epul_a_hodmezovasarhelyi_vasutvillamos__fotok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f1fba9c-5230-40d4-a12b-666f3c232052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"716f98b7-4341-4a95-a1cd-8bcb298c9106","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180615_Igy_epul_a_hodmezovasarhelyi_vasutvillamos__fotok","timestamp":"2018. június. 15. 16:54","title":"Így épül a hódmezővásárhelyi vasútvillamos – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c6cd1fa-66e3-4911-8377-09404204b96f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nem lesz jó vége a kereskedelmi háborúnak – figyelmeztették az amerikai elnököt, de ő hajthatatlan.","shortLead":"Nem lesz jó vége a kereskedelmi háborúnak – figyelmeztették az amerikai elnököt, de ő hajthatatlan.","id":"20180615_Trump_ujabb_fegyvert_sutott_el_a_kereskedelmi_haboruban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c6cd1fa-66e3-4911-8377-09404204b96f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8403ef45-c213-416e-b31c-22ae9a398ff9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180615_Trump_ujabb_fegyvert_sutott_el_a_kereskedelmi_haboruban","timestamp":"2018. június. 15. 16:22","title":"Trump újabb fegyvert sütött el a kereskedelmi háborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]