Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c599d28-93fa-4fb3-890a-d9cf1cd77441","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nagyon nem lepődtünk meg, az EU-ban a németek hajtanak leginkább. De kik a lógósok? ","shortLead":"Nagyon nem lepődtünk meg, az EU-ban a németek hajtanak leginkább. De kik a lógósok? ","id":"201824_varhato_elettartam_kontra_gdp_hajtos_nemetek_eletmuvesz_gorogok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c599d28-93fa-4fb3-890a-d9cf1cd77441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fad32c3c-27a3-45eb-b25f-7f888d147616","keywords":null,"link":"/gazdasag/201824_varhato_elettartam_kontra_gdp_hajtos_nemetek_eletmuvesz_gorogok","timestamp":"2018. június. 16. 08:30","title":"Dolgozunk és/vagy élünk? Egy statisztika életművészeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13ef5545-a482-4f4f-ab5f-829a3de36e42","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az orosz–szaúdi vb-nyitómeccsen gólt szerző és két gólpasszt adó orosz középpályást, Alekszandr Golovint a nagy sikert követően próbálták faggatni orosz tévések. Azt kezdték firtatni, hogy a játékos a Milanhoz vagy a Juvéhoz szerződhet, de a téma vélhetően nem feküdt a játékosnak, hiszen egy ponton egyszerűen kivette a fülesét, és kisétált a képből.","shortLead":"Az orosz–szaúdi vb-nyitómeccsen gólt szerző és két gólpasszt adó orosz középpályást, Alekszandr Golovint a nagy sikert...","id":"20180615_Video_Rossz_kerdest_kapott_az_orosz_csapat_sztarja_egyszeruen_elsetalt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13ef5545-a482-4f4f-ab5f-829a3de36e42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d05b8213-67ff-4763-95f8-18c3dbf74df7","keywords":null,"link":"/sport/20180615_Video_Rossz_kerdest_kapott_az_orosz_csapat_sztarja_egyszeruen_elsetalt","timestamp":"2018. június. 15. 13:00","title":"Videó: Rossz kérdést kapott az orosz csapat sztárja, egyszerűen elsétált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ebc2275-f3cb-429b-8d01-ab0c007a8796","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tyereskova 1963. június 16-án szállt fel a Vosztok-6-tal, és közel három nap alatt 48-szor megkerülte a Földet.\r

\r

","shortLead":"Tyereskova 1963. június 16-án szállt fel a Vosztok-6-tal, és közel három nap alatt 48-szor megkerülte a Földet.\r

\r

","id":"20180616_Meg_a_hazassagat_is_a_part_intezte_55_eve_eloszor_jart_no_az_urben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ebc2275-f3cb-429b-8d01-ab0c007a8796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acec027c-79b8-4651-b971-22e03bfe58e2","keywords":null,"link":"/kultura/20180616_Meg_a_hazassagat_is_a_part_intezte_55_eve_eloszor_jart_no_az_urben","timestamp":"2018. június. 16. 09:42","title":"Még a házasságát is a párt intézte: 55 éve először járt nő az űrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7347fc0a-bfd6-457d-9673-0f8bc7ffaa7a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Öt budapesti WC férfi oldalába tettek pelenkázókat. ","shortLead":"Öt budapesti WC férfi oldalába tettek pelenkázókat. ","id":"20180615_Ez_uj_nehany_ferfivecebe_is_tettek_pelenkazot_Budapesten","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7347fc0a-bfd6-457d-9673-0f8bc7ffaa7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87d325b1-93c3-4c92-b7b9-469185806043","keywords":null,"link":"/elet/20180615_Ez_uj_nehany_ferfivecebe_is_tettek_pelenkazot_Budapesten","timestamp":"2018. június. 15. 16:07","title":"Ez új: néhány férfivécébe is tettek pelenkázót Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9654aa1c-9890-4164-88bc-d638e47a09a3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem kell hozzá végzettség, nem számít az életkor, és átlagon felül lehet keresni – 1000 fős vizsgálatból derült ki, megéri-e ingatlanosnak állni.","shortLead":"Nem kell hozzá végzettség, nem számít az életkor, és átlagon felül lehet keresni – 1000 fős vizsgálatból derült ki...","id":"20180615_Itt_a_fizetes_amire_mindig_is_kivancsi_volt_ennyit_keresnek_az_ingatlankozvetitok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9654aa1c-9890-4164-88bc-d638e47a09a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53b2e944-67bc-48ef-b70a-79ae8f33a78e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180615_Itt_a_fizetes_amire_mindig_is_kivancsi_volt_ennyit_keresnek_az_ingatlankozvetitok","timestamp":"2018. június. 15. 12:16","title":"Itt a fizetés, amire mindig is kíváncsi volt: ennyit keresnek az ingatlanközvetítők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c64d90c5-995d-401b-8575-5886ebdc317e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Értékes gigabájtokat spórol majd meg a felhasználóknak a Windows következő, várhatóan ősszel esedékes nagyobb frissítése.","shortLead":"Értékes gigabájtokat spórol majd meg a felhasználóknak a Windows következő, várhatóan ősszel esedékes nagyobb...","id":"20180615_microsoft_windows_10_lean_operacios_rendszer","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c64d90c5-995d-401b-8575-5886ebdc317e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad12336b-f701-4767-9779-8328681341ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20180615_microsoft_windows_10_lean_operacios_rendszer","timestamp":"2018. június. 15. 08:03","title":"Kevés a szabad hely a számítógépén? Akkor van egy jó hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f273de88-634f-4172-b0ca-11ea19972e7e","c_author":"hvg.hu","category":"vallalat_vezeto","description":"A legnagyobb brit kiskereskedelmi hálózat most tette közzé a tőzsdén negyedéves beszámolóját. ","shortLead":"A legnagyobb brit kiskereskedelmi hálózat most tette közzé a tőzsdén negyedéves beszámolóját. ","id":"20180615_Sokat_koltottek_a_magyarok_a_Tescoban_de_nem_eleget","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f273de88-634f-4172-b0ca-11ea19972e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce02679-3f87-4167-9f06-56d0c6ceb792","keywords":null,"link":"/vallalat_vezeto/20180615_Sokat_koltottek_a_magyarok_a_Tescoban_de_nem_eleget","timestamp":"2018. június. 15. 12:16","title":"Sokat költöttek a magyarok a Tescóban, de nem eleget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea22d766-dfcc-4ccf-9973-1cb68df64a68","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Budapesten született, de az 1956-os forradalom után Amerikába ment Tibor Peter Nagy Jr. lehet az elnök afrikai ügyekért felelős államtitkára a Magyar Hírlap cikke szerint.","shortLead":"A Budapesten született, de az 1956-os forradalom után Amerikába ment Tibor Peter Nagy Jr. lehet az elnök afrikai...","id":"20180615_Ujabb_magyar_szegodhet_Trump_szolgalataba","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea22d766-dfcc-4ccf-9973-1cb68df64a68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f0d2b9a-a9c4-4386-82a0-4835798a59be","keywords":null,"link":"/vilag/20180615_Ujabb_magyar_szegodhet_Trump_szolgalataba","timestamp":"2018. június. 15. 05:40","title":"Amerikai magyar államtitkára lehet Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]