[{"available":true,"c_guid":"6f1ff6b5-d735-4275-80b5-ac9d10dcad74","c_author":"","category":"sport","description":"A La Gazzetta dello Sport című olasz napilap címoldala megmutatja mennyire kíváncsiak az olaszok, a válogatottjuk nélküli tornára.","shortLead":"A La Gazzetta dello Sport című olasz napilap címoldala megmutatja mennyire kíváncsiak az olaszok, a válogatottjuk...","id":"20180616_Az_olaszokat_ennyire_erdekli_a_vebe","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f1ff6b5-d735-4275-80b5-ac9d10dcad74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd5d2878-f272-42ab-9985-760f8dea1205","keywords":null,"link":"/sport/20180616_Az_olaszokat_ennyire_erdekli_a_vebe","timestamp":"2018. június. 16. 11:37","title":"Az olaszokat ennyire érdekli a vébé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f1adb76-7370-419f-930f-0a2076be91e6","c_author":"","category":"itthon","description":"Közelebbről megvizsgálva kiderült, hogy felesleges volt megijedni tőle. ","shortLead":"Közelebbről megvizsgálva kiderült, hogy felesleges volt megijedni tőle. ","id":"20180615_Polipszeru_ize_keltett_riadalmat_egy_Gyor_melletti_faluban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f1adb76-7370-419f-930f-0a2076be91e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"492674e9-0c46-448a-a5c0-dfd45f7029b0","keywords":null,"link":"/itthon/20180615_Polipszeru_ize_keltett_riadalmat_egy_Gyor_melletti_faluban","timestamp":"2018. június. 15. 20:02","title":"Polipszerű izé keltett riadalmat egy Győr melletti faluban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1ddf2dd-1610-4606-80ce-b9c4ad69edec","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Összeszedtük az ország összes jelentősebb fesztiválját. Kattintson és válasszon!","shortLead":"Összeszedtük az ország összes jelentősebb fesztiválját. Kattintson és válasszon!","id":"201824_fesztivalrol_fesztivalra","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1ddf2dd-1610-4606-80ce-b9c4ad69edec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a96c8e14-df13-491d-be5f-5631ad7ecc7b","keywords":null,"link":"/kultura/201824_fesztivalrol_fesztivalra","timestamp":"2018. június. 17. 16:00","title":"Fesztiválról fesztiválra: mutatjuk, mit tehet idén nyáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f2f4496-8295-4e2f-a684-4eaad97f4673","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Megkezdődtek pénteken az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN) nagy hadronütköztetőjének (LHC) bővítési munkálatai, amelyek célja, hogy 2026-ra javítsák a világ legnagyobb részecskegyorsítójának teljesítményét, még több ütköztetést végezzenek a kísérletek során, növelve az új fizika felfedezéseinek lehetőségét – közölte a CERN.","shortLead":"Megkezdődtek pénteken az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN) nagy hadronütköztetőjének (LHC) bővítési...","id":"20180615_cern_nagy_hadronutkozteto_kapacitas_bovitese","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f2f4496-8295-4e2f-a684-4eaad97f4673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb46993b-22e1-45dd-b2b4-9136e062da72","keywords":null,"link":"/tudomany/20180615_cern_nagy_hadronutkozteto_kapacitas_bovitese","timestamp":"2018. június. 15. 21:03","title":"Rákapcsolnak a nagy hadronütköztetőben: 130 új mágnes, köztük 24 szupravezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19fb20f0-af21-4713-8701-7b131b97737c","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Nehéz igazán újat mutatni a videojátékok világában, de a PlayStation egyik legsikeresebb címét fejlesztő Naughty Dognak mégis sikerült: népszerű játékuk második felvonása minden korábbinál látványosabb animációval dolgozik, annyira, hogy a kedvcsinálónak kiadott új előzetes jelenetei hús-vér szereplők játékával vetekszenek. A konzoleladásokban továbbra is csak a Sony után kullogó Microsoft ismert stúdiók felvásárlásával próbálkozik, és ha már eddig nem tudtak a PlayStationnél érdekesebbnek tűnő gépet gyártani, hát csinálnak újat, ráadásul többet. Összeszedtük, mi és mi nem történt a Los Angeles-i E3-on.","shortLead":"Nehéz igazán újat mutatni a videojátékok világában, de a PlayStation egyik legsikeresebb címét fejlesztő Naughty Dognak...","id":"20180616_electronic_arts_expo_e3_2018_osszefoglalo_microsoft_xbox_sony_playstation_4","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19fb20f0-af21-4713-8701-7b131b97737c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8151a5f7-ee7c-4493-a9f8-eae50609d729","keywords":null,"link":"/tudomany/20180616_electronic_arts_expo_e3_2018_osszefoglalo_microsoft_xbox_sony_playstation_4","timestamp":"2018. június. 16. 18:00","title":"Egy számítógépes csókjelenet sem volt még ennyire hihető – ez történt az E3-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f1c6d2a-2ab4-4598-a82e-14400b90581e","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Június harmadik vasárnapja az apák napja. Ebből az alkalomból megkértünk édesapákat, hogy meséljék el, milyen élmény volt számukra a gyerekük születése. Kifejezetten olyan férfiakat kerestünk meg, akik bent voltak a szülőszobában is. Hirtelen megjött önbizalomról, eufóriáról, meghitt beszélgetésekről, de a kételyeikről, a műtéti beavatkozás durva mozzanatairól, a rossz tapasztalataikról is őszintén beszéltek. ","shortLead":"Június harmadik vasárnapja az apák napja. Ebből az alkalomból megkértünk édesapákat, hogy meséljék el, milyen élmény...","id":"20180617_apas_szules_terhesseg_csaszarmetszes_apamesek_a_szuloszobabol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f1c6d2a-2ab4-4598-a82e-14400b90581e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c30de3f1-8f49-4ab1-80e9-b78ffb202078","keywords":null,"link":"/elet/20180617_apas_szules_terhesseg_csaszarmetszes_apamesek_a_szuloszobabol","timestamp":"2018. június. 17. 07:00","title":"„Bőgött a gyerek, meg én is a boldogságtól” – apamesék a szülőszobából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cc2db1f-b22a-4760-9ac0-79bf209fe1e8","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A korábbi sztárcég vezetői ellen csalás miatt emeltek vádat. Volt időszak, amikor a Theranos tízmilliárd dollárt ért, most várhatóan csődeljárást fog kérni.","shortLead":"A korábbi sztárcég vezetői ellen csalás miatt emeltek vádat. Volt időszak, amikor a Theranos tízmilliárd dollárt ért...","id":"20180616_Csufos_vege_lett_a_Sziliciumvolgy_egyik_meno_startupjanak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5cc2db1f-b22a-4760-9ac0-79bf209fe1e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"630309c8-61e0-4adb-9d93-22ec59a2021e","keywords":null,"link":"/kkv/20180616_Csufos_vege_lett_a_Sziliciumvolgy_egyik_meno_startupjanak","timestamp":"2018. június. 16. 08:03","title":"Csúfos vége lett a Szilícium-völgy egyik menő startupjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec8d3e94-d9d2-4cb9-aa6d-3c3e30613fc5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Videó is készült a találkozásról. Az illetékes nemzeti park szerint nem Robi kocogott át az úton. ","shortLead":"Videó is készült a találkozásról. Az illetékes nemzeti park szerint nem Robi kocogott át az úton. ","id":"20180617_miskolcon_filmeztek_le_robi_medvet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec8d3e94-d9d2-4cb9-aa6d-3c3e30613fc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3db9f533-aaef-4ddf-bb73-c5383b38d37c","keywords":null,"link":"/elet/20180617_miskolcon_filmeztek_le_robi_medvet","timestamp":"2018. június. 17. 10:27","title":"\"Mi van, medve?!\" – hajnalban Miskolcon megint medvét láttak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]