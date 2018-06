Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e40937d-9989-4d21-b5e4-d174109ab804","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett többórás napsütésre számíthatunk. ","shortLead":"A változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett többórás napsütésre számíthatunk. ","id":"20180617_idojaras_elorejelzes_junius_17","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e40937d-9989-4d21-b5e4-d174109ab804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d24e4b72-c14f-40d0-97fe-db2e9212fd93","keywords":null,"link":"/itthon/20180617_idojaras_elorejelzes_junius_17","timestamp":"2018. június. 17. 07:40","title":"Ez a nap végre nem a zivatarokról szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44cc0ee0-924b-4e2b-a5a0-7b8372576d77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A világ egyik legbefolyásosabb gazdasági hetilapja, az Economist közöl vezércikket arról, mivel járhat a liberális demokrácia leépülése. Magyarországot is példaként említik.","shortLead":"A világ egyik legbefolyásosabb gazdasági hetilapja, az Economist közöl vezércikket arról, mivel járhat a liberális...","id":"20180615_Elcsalt_valasztas_bortonbe_vetett_ellenzek__ez_johet_Magyarorszagon_is","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44cc0ee0-924b-4e2b-a5a0-7b8372576d77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afb0434b-139e-4b05-b95f-1cfaaab7cbde","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180615_Elcsalt_valasztas_bortonbe_vetett_ellenzek__ez_johet_Magyarorszagon_is","timestamp":"2018. június. 15. 15:16","title":"Elcsalt választás, börtönbe vetett ellenzék – ez jöhet Magyarországon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34e437fb-3269-49f1-8070-6b9d2a09a98c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Főkert leállította a munkálatokat és tárgyalásra hívja az újlipótvárosi lakókat.","shortLead":"A Főkert leállította a munkálatokat és tárgyalásra hívja az újlipótvárosi lakókat.","id":"20180616_Eselyt_kapnak_a_Pozsonyi_uti_fak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34e437fb-3269-49f1-8070-6b9d2a09a98c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"793cc9f6-3bd2-4fa2-b5b9-484001240ee0","keywords":null,"link":"/elet/20180616_Eselyt_kapnak_a_Pozsonyi_uti_fak","timestamp":"2018. június. 16. 09:19","title":"Esélyt kapnak a Pozsonyi úti fák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81aacf9f-6c02-46a9-b5c6-ac3effb69e6c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo – a portugál klasszis a spanyolok elleni mesterhármasával több nagy mérföldkőhöz ért.","shortLead":"Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo – a portugál klasszis a spanyolok elleni mesterhármasával több nagy mérföldkőhöz ért.","id":"20180616_cristiano_ronaldo_elit_tarsasagban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81aacf9f-6c02-46a9-b5c6-ac3effb69e6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7acd8349-683d-4b02-8964-8093f10447dd","keywords":null,"link":"/sport/20180616_cristiano_ronaldo_elit_tarsasagban","timestamp":"2018. június. 16. 07:55","title":"Cristiano Ronaldo elit társaságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b3379ac-8255-4b2c-9d6d-4ac0e5a83908","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Kora reggel egy férfi bejutott valahogy a kiállítótérbe és kilopakodott a képpel. A pulóverét az arcába húzta, sapka volt a fején, de a biztonsági kamerák mindent felvettek. ","shortLead":"Kora reggel egy férfi bejutott valahogy a kiállítótérbe és kilopakodott a képpel. A pulóverét az arcába húzta, sapka...","id":"20180615_lenyultak_banksy_egyik_kepet_egy_torontoi_kiallitasrol_35_ezer_dollar_a_kar","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b3379ac-8255-4b2c-9d6d-4ac0e5a83908&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d30f8b3d-7f50-4bb1-9600-8cf32700909c","keywords":null,"link":"/kultura/20180615_lenyultak_banksy_egyik_kepet_egy_torontoi_kiallitasrol_35_ezer_dollar_a_kar","timestamp":"2018. június. 15. 11:17","title":"Lenyúlták Banksy egyik képét egy torontói kiállításról, 35 ezer dollár a kár – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71229f7c-1291-48be-802e-677ac1800203","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Csillagászok két független csoportja is bizonyítékot talált három kölyökbolygó létezésére egy gyermekcsillag körül egy új bolygókutató módszer alkalmazásával.","shortLead":"Csillagászok két független csoportja is bizonyítékot talált három kölyökbolygó létezésére egy gyermekcsillag körül...","id":"20180615_chile_atacama_sivatag_alma_radiotavcso_radioteleszkop_hd_163296_csillag_kolyokbolygo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71229f7c-1291-48be-802e-677ac1800203&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42724403-d534-42bb-8539-0b2d8f80cca6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180615_chile_atacama_sivatag_alma_radiotavcso_radioteleszkop_hd_163296_csillag_kolyokbolygo","timestamp":"2018. június. 15. 17:03","title":"3 kölyökbolygót szúrt ki egy rádióteleszkóp egy újonnan született csillag körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"561e1132-d2e7-496f-a54d-698d24a2bd5e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Néhány percre az orosz trikolór színeiben pompázott a világ legmagasabb épülete, a Burdzs Kalifa.","shortLead":"Néhány percre az orosz trikolór színeiben pompázott a világ legmagasabb épülete, a Burdzs Kalifa.","id":"20180615_Orosz_szinekben_pompazott_a_vilag_legmagasabb_epulete","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=561e1132-d2e7-496f-a54d-698d24a2bd5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7980d30d-8205-4035-bf41-a549fc5c1eac","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180615_Orosz_szinekben_pompazott_a_vilag_legmagasabb_epulete","timestamp":"2018. június. 15. 12:09","title":"Orosz színekben pompázott a világ legmagasabb épülete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce9e0ba6-7977-43c1-8d26-bcf259e5d0bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az ikonikus budai épületet 2016 nyarán a Magyar Nemzeti Bank alapítványai vették meg.","shortLead":"Az ikonikus budai épületet 2016 nyarán a Magyar Nemzeti Bank alapítványai vették meg.","id":"20180615_Az_osszes_vadlottat_felmentettek_a_hutlen_kezeles_gyanuja_alol_a_Postapalotaperben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce9e0ba6-7977-43c1-8d26-bcf259e5d0bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10004ba4-0384-4c15-afca-eb58fa5adbfd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180615_Az_osszes_vadlottat_felmentettek_a_hutlen_kezeles_gyanuja_alol_a_Postapalotaperben","timestamp":"2018. június. 15. 13:37","title":"Az összes vádlottat felmentették a hűtlen kezelés gyanúja alól a Postapalota-perben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]