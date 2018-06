Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c6cd1fa-66e3-4911-8377-09404204b96f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nem lesz jó vége a kereskedelmi háborúnak – figyelmeztették az amerikai elnököt, de ő hajthatatlan.","shortLead":"Nem lesz jó vége a kereskedelmi háborúnak – figyelmeztették az amerikai elnököt, de ő hajthatatlan.","id":"20180615_Trump_ujabb_fegyvert_sutott_el_a_kereskedelmi_haboruban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c6cd1fa-66e3-4911-8377-09404204b96f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8403ef45-c213-416e-b31c-22ae9a398ff9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180615_Trump_ujabb_fegyvert_sutott_el_a_kereskedelmi_haboruban","timestamp":"2018. június. 15. 16:22","title":"Trump újabb fegyvert sütött el a kereskedelmi háborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec8d3e94-d9d2-4cb9-aa6d-3c3e30613fc5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Videó is készült a találkozásról. Az illetékes nemzeti park szerint nem Robi kocogott át az úton. ","shortLead":"Videó is készült a találkozásról. Az illetékes nemzeti park szerint nem Robi kocogott át az úton. ","id":"20180617_miskolcon_filmeztek_le_robi_medvet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec8d3e94-d9d2-4cb9-aa6d-3c3e30613fc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3db9f533-aaef-4ddf-bb73-c5383b38d37c","keywords":null,"link":"/elet/20180617_miskolcon_filmeztek_le_robi_medvet","timestamp":"2018. június. 17. 10:27","title":"\"Mi van, medve?!\" – hajnalban Miskolcon megint medvét láttak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dac33ef8-4583-4997-ada5-500a04f3abef","c_author":"T. R.","category":"sport","description":"Hogy senki ne érezze magát sutának nyelvtanilag, segít egy magyar blogger. De a többi csapat nevének helyes kiejtéséhez is van segítség.","shortLead":"Hogy senki ne érezze magát sutának nyelvtanilag, segít egy magyar blogger. De a többi csapat nevének helyes kiejtéséhez...","id":"20180616_Hianypotlo_video_arrol_hogyan_kell_kiejteni_a_francia_neveket","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dac33ef8-4583-4997-ada5-500a04f3abef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3b765ec-47cd-46b0-82a8-b3dc5bb74b97","keywords":null,"link":"/sport/20180616_Hianypotlo_video_arrol_hogyan_kell_kiejteni_a_francia_neveket","timestamp":"2018. június. 16. 11:48","title":"Hiánypótló videó arról, hogyan kell kiejteni a francia neveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449eb63a-d0f9-469a-b685-2f871a893e75","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A költségvetési törvény módosítását kérte a Magyar Tudományos Akadémia elnöksége azután, hogy elvonnák tőlük a kutatóintézeteknek szánt pénz jelentős részét. Palkovics László miniszter szerint nem sérül a Magyar Tudományos Akadémia függetlensége azzal, hogy a jövőben a tárcán keresztül érkezik az összeg, Lovász László MTA-elnök ennyitől nem nyugodott meg, garanciákat akar. A miniszter mindenesetre elment az Akadémia rendkívüli elnökségi ülésére, és a tárgyalásokat hétfőn is folytatják. ","shortLead":"A költségvetési törvény módosítását kérte a Magyar Tudományos Akadémia elnöksége azután, hogy elvonnák tőlük...","id":"20180615_palkovics_lovasz_laszlo_mta_fuggetlenseg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=449eb63a-d0f9-469a-b685-2f871a893e75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fcec984-e8d7-40c4-a624-eb061aa64d4b","keywords":null,"link":"/itthon/20180615_palkovics_lovasz_laszlo_mta_fuggetlenseg","timestamp":"2018. június. 15. 15:38","title":"Orbán pitbulljában megbíznak az MTA-nál, de másban már nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ebc2275-f3cb-429b-8d01-ab0c007a8796","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tyereskova 1963. június 16-án szállt fel a Vosztok-6-tal, és közel három nap alatt 48-szor megkerülte a Földet.\r

