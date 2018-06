Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"595916fc-945e-445e-a5fa-4dfc379ce2c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tenyésztője szerint a sertésnek különleges képességei vannak. Állítólag ő már tudja, kik jutnak be az elődöntőbe.","shortLead":"Tenyésztője szerint a sertésnek különleges képességei vannak. Állítólag ő már tudja, kik jutnak be az elődöntőbe.","id":"20180615_ismerjek_meg_marcust_a_josmalacot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=595916fc-945e-445e-a5fa-4dfc379ce2c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b54b6db5-cf4e-42c9-bbb8-8f6a083deeaa","keywords":null,"link":"/elet/20180615_ismerjek_meg_marcust_a_josmalacot","timestamp":"2018. június. 15. 14:55","title":"Ismerjék meg Marcust, a jósmalacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"497b28ac-c8d3-4aba-bb3e-47f37fd5ae6f","c_author":"T. R.","category":"sport","description":"Kemény dolga lesz az angolnatestű argentinnak a vikingtermetű izlandiak szorításában.","shortLead":"Kemény dolga lesz az angolnatestű argentinnak a vikingtermetű izlandiak szorításában.","id":"20180613_Eldol_mire_kepesek_Messiek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=497b28ac-c8d3-4aba-bb3e-47f37fd5ae6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"742b314d-c5a0-48d7-b199-3cdd9e238009","keywords":null,"link":"/sport/20180613_Eldol_mire_kepesek_Messiek","timestamp":"2018. június. 16. 09:30","title":"A nap meccse: eldől, mire képesek Messiék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f41114-6153-4161-8788-5cf3749aedf8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szinte naponta készülhetünk újabb fordulóra az Apple kontra bűnüldözők meccsben. Legutóbb az Apple vitt be egy ütést, azonban úgy tűnik, ez nem küldte padlóra az egyik ellenfelet, aki egyelőre igencsak magabiztos.","shortLead":"Szinte naponta készülhetünk újabb fordulóra az Apple kontra bűnüldözők meccsben. Legutóbb az Apple vitt be egy ütést...","id":"20180615_apple_iphone_feltorese_usb_restricted_mode_a_grayshift_valasza","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1f41114-6153-4161-8788-5cf3749aedf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3946c52b-7525-404c-b811-0c4e93fe274b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180615_apple_iphone_feltorese_usb_restricted_mode_a_grayshift_valasza","timestamp":"2018. június. 15. 20:03","title":"És akkor most a hackerek következnek: ismét kicselezik az Apple-t?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577b608c-8839-49c3-9fdd-a42621dca0e2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Stephen Hawking szavait – egy nem kevésbé különleges zenei aláfestéssel egyetemben – az elméleti fizikus hamvainak elhelyezése után sugározza az űrbe az Európai Űrügynökség.","shortLead":"Stephen Hawking szavait – egy nem kevésbé különleges zenei aláfestéssel egyetemben – az elméleti fizikus hamvainak...","id":"20180615_stephen_hawking_szavai_urbe_sugarzas_esa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=577b608c-8839-49c3-9fdd-a42621dca0e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fcd7dfb-a1aa-4d69-8a82-659adf9029fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20180615_stephen_hawking_szavai_urbe_sugarzas_esa","timestamp":"2018. június. 15. 10:03","title":"Ma az űrbe sugározzák Stephen Hawking szavait, egy fekete lyuk a célpont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449eb63a-d0f9-469a-b685-2f871a893e75","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A költségvetési törvény módosítását kérte a Magyar Tudományos Akadémia elnöksége azután, hogy elvonnák tőlük a kutatóintézeteknek szánt pénz jelentős részét. Palkovics László miniszter szerint nem sérül a Magyar Tudományos Akadémia függetlensége azzal, hogy a jövőben a tárcán keresztül érkezik az összeg, Lovász László MTA-elnök ennyitől nem nyugodott meg, garanciákat akar. A miniszter mindenesetre elment az Akadémia rendkívüli elnökségi ülésére, és a tárgyalásokat hétfőn is folytatják. ","shortLead":"A költségvetési törvény módosítását kérte a Magyar Tudományos Akadémia elnöksége azután, hogy elvonnák tőlük...","id":"20180615_palkovics_lovasz_laszlo_mta_fuggetlenseg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=449eb63a-d0f9-469a-b685-2f871a893e75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fcec984-e8d7-40c4-a624-eb061aa64d4b","keywords":null,"link":"/itthon/20180615_palkovics_lovasz_laszlo_mta_fuggetlenseg","timestamp":"2018. június. 15. 15:38","title":"Orbán pitbulljában megbíznak az MTA-nál, de másban már nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dde5b6e-17bc-46d8-be46-c1cf7929045a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Diósd közelében, az M5-ös felé vezető oldalon történt a baleset.","shortLead":"Diósd közelében, az M5-ös felé vezető oldalon történt a baleset.","id":"20180616_Arokba_borult_egy_kamion_az_M0son","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0dde5b6e-17bc-46d8-be46-c1cf7929045a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3569f3c3-7f93-4a0c-a414-963513f2ae84","keywords":null,"link":"/cegauto/20180616_Arokba_borult_egy_kamion_az_M0son","timestamp":"2018. június. 16. 14:22","title":"Árokba borult egy kamion az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c108ab68-5b69-445f-b088-00c303d472f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz szerintük egy kivándorlást támogató szervezet.","shortLead":"A Fidesz szerintük egy kivándorlást támogató szervezet.","id":"20180615_Cimkezesre_cimkezessel_valaszolt_a_Ketfarku__mutatjuk","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c108ab68-5b69-445f-b088-00c303d472f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79065e95-9486-4cbe-b10b-0816292529b9","keywords":null,"link":"/itthon/20180615_Cimkezesre_cimkezessel_valaszolt_a_Ketfarku__mutatjuk","timestamp":"2018. június. 15. 21:50","title":"Címkézésre címkézéssel válaszolt a Kétfarkú - mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"213ac0de-b7ad-4367-ad39-0f4a639888ce","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Afrikai elefántborjú született szombaton a Nyíregyházi Állatparkban.","shortLead":"Afrikai elefántborjú született szombaton a Nyíregyházi Állatparkban.","id":"20180616_Kiselefantert_most_Nyiregyhazara_kell_menni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=213ac0de-b7ad-4367-ad39-0f4a639888ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d4769d-ccba-478e-9ce5-2c08c84ca274","keywords":null,"link":"/elet/20180616_Kiselefantert_most_Nyiregyhazara_kell_menni","timestamp":"2018. június. 16. 14:34","title":"Kiselefántért most Nyíregyházára kell menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]