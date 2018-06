Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29a379cd-589a-456b-8db1-48364ef30e71","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ legnagyobb patkó- vagy U-alakú üveghídját adták át szombaton a közép-kínai Honan tartományban.","shortLead":"A világ legnagyobb patkó- vagy U-alakú üveghídját adták át szombaton a közép-kínai Honan tartományban.","id":"20180617_a_vilag_legnagyobb_u_alaku_uveghidja_kina","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29a379cd-589a-456b-8db1-48364ef30e71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a7d7f66-4d26-4e9b-b812-9fe7493b07c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180617_a_vilag_legnagyobb_u_alaku_uveghidja_kina","timestamp":"2018. június. 17. 10:03","title":"A világ legnagyobb U-alakú üveghídja épült fel Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd738b4f-7033-4188-bf0e-47281d9b441d","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Nem elsöprő többség támogatta. Mesterházy Attila volt kabinetfőnöke a helyettese.","shortLead":"Nem elsöprő többség támogatta. Mesterházy Attila volt kabinetfőnöke a helyettese.","id":"20180617_Megvan_az_MSZP_uj_elnoke","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd738b4f-7033-4188-bf0e-47281d9b441d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c14bfdc9-13cf-4089-ac83-e4c11a054e8d","keywords":null,"link":"/itthon/20180617_Megvan_az_MSZP_uj_elnoke","timestamp":"2018. június. 17. 14:14","title":"Tóth Bertalan az MSZP új elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"329efb74-0e75-4516-ad14-9492d132543b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sokan több ezer kilométert utaznak, hogy részt vehessenek a projektben.","shortLead":"Sokan több ezer kilométert utaznak, hogy részt vehessenek a projektben.","id":"20180616_Tizenegyezer_meztelen_ember_all_modellt_egy_amerikai_fotosnak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=329efb74-0e75-4516-ad14-9492d132543b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae94864-c143-432b-b736-e695548be0ac","keywords":null,"link":"/kultura/20180616_Tizenegyezer_meztelen_ember_all_modellt_egy_amerikai_fotosnak","timestamp":"2018. június. 16. 10:52","title":"Tizenegyezer meztelen ember áll modellt egy amerikai fotósnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2f6126f-7fe9-4f1a-8d36-f8f5d75ff653","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Évek óta összegyűlnek az egyik csehországi erdőben a legkeményebb A hobbit-rajongók, hogy a regény híres csatáját megelevenítsék. ","shortLead":"Évek óta összegyűlnek az egyik csehországi erdőben a legkeményebb A hobbit-rajongók, hogy a regény híres csatáját...","id":"20180617_Tobb_szaz_hobbitfanatikus_csatazott_egy_cseh_erdoben__fotok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2f6126f-7fe9-4f1a-8d36-f8f5d75ff653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47e867db-0b82-4ce1-8928-6449dfc92e34","keywords":null,"link":"/kultura/20180617_Tobb_szaz_hobbitfanatikus_csatazott_egy_cseh_erdoben__fotok","timestamp":"2018. június. 17. 17:34","title":"Több száz hobbitfanatikus csatázott egy cseh erdőben - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0a855ce-f3be-44e2-a53b-822fa651d817","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hatalmas csatában 1-0-ra nyert Mexikó válogatottja a címvédő Németország ellen a focivébén. A szurkolók megőrültek.","shortLead":"Hatalmas csatában 1-0-ra nyert Mexikó válogatottja a címvédő Németország ellen a focivébén. A szurkolók megőrültek.","id":"20180617_meg_a_fold_is_beleremegett_a_mexikoi_gyozelembe_szo_szerint","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0a855ce-f3be-44e2-a53b-822fa651d817&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59252251-32d3-4f8c-a1ca-4b23e9ec511d","keywords":null,"link":"/elet/20180617_meg_a_fold_is_beleremegett_a_mexikoi_gyozelembe_szo_szerint","timestamp":"2018. június. 17. 20:05","title":"Még a föld is beleremegett a mexikói győzelembe - szó szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51c5e8bb-b8d0-4eca-b1fc-623383bd8cfc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nagy volt az egyetértés köztük a határok védelméről.","shortLead":"Nagy volt az egyetértés köztük a határok védelméről.","id":"20180616_Donald_Trump_felhivta_Orban_Viktort","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51c5e8bb-b8d0-4eca-b1fc-623383bd8cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27652d8b-cdeb-47d2-a70c-bd1f2ff8d0f7","keywords":null,"link":"/itthon/20180616_Donald_Trump_felhivta_Orban_Viktort","timestamp":"2018. június. 16. 15:49","title":"Donald Trump felhívta Orbán Viktort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e739801-7938-45f6-b9b4-ff8e35e34d84","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A C csoport szombati nyitómeccsén a franciák mezőfölényben voltak, csak egy tizenegyest és egy helyzetet tudtak gólra váltani. Azért néha az ausztrálok is megmutatták, miért vannak kinn a vébén.

","shortLead":"A C csoport szombati nyitómeccsén a franciák mezőfölényben voltak, csak egy tizenegyest és egy helyzetet tudtak gólra...","id":"20180616_Franciaorszag__Ausztralia_21","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e739801-7938-45f6-b9b4-ff8e35e34d84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8cd8677-18d1-4316-862f-6ba95e151f62","keywords":null,"link":"/sport/20180616_Franciaorszag__Ausztralia_21","timestamp":"2018. június. 16. 13:52","title":"Franciaország – Ausztrália: 2-1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e965e6ef-60db-4821-9572-ffd9bcdde756","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180617_Botranyba_fulladt_az_Arcade_Fire_enekesenek_budapesti_meglepetesbuija","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e965e6ef-60db-4821-9572-ffd9bcdde756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7c4291d-7c04-43fb-bd39-cb64bb9e81a0","keywords":null,"link":"/kultura/20180617_Botranyba_fulladt_az_Arcade_Fire_enekesenek_budapesti_meglepetesbuija","timestamp":"2018. június. 17. 14:49","title":"Botrányba fulladt az Arcade Fire énekesének budapesti meglepetésbulija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]