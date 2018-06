Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e9feb60c-5a60-451e-acf8-31dc9cf3d8f3","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A végtelenbe és tovább – a Toy Story óta gyakran idézett mondathoz hasonló, szinte földöntúli fogyasztási adatokkal kecsegtetnek az ilyen konnektoros hibrid autók. Kár, hogy százezer kilométerekben mérhető, mire ledolgozzák árhátrányukat. ","shortLead":"A végtelenbe és tovább – a Toy Story óta gyakran idézett mondathoz hasonló, szinte földöntúli fogyasztási adatokkal...","id":"20180616_Kia_Niro_plugin_mire_eleg_a_13_literes_fogyasztas_igerete","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9feb60c-5a60-451e-acf8-31dc9cf3d8f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21819c19-b232-45e3-a5f8-415beb7d896b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180616_Kia_Niro_plugin_mire_eleg_a_13_literes_fogyasztas_igerete","timestamp":"2018. június. 16. 12:00","title":"Kia Niro plug-in teszt: mire elég az 1,3 literes fogyasztás ígérete?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aba3eb04-af43-4a38-a4a1-a4a0bf5d35c2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Megtartották vasárnap az elmúlt években már hagyománnyá vált melegfelvonulást Kijev belvárosában, amelyen idén az eddigiekhez képest a legtöbben, a hatóságok szerint mintegy 3,5 ezren, a szervezők szerint 5 ezren vettek részt.\r

","shortLead":"Megtartották vasárnap az elmúlt években már hagyománnyá vált melegfelvonulást Kijev belvárosában, amelyen idén...","id":"20180617_szelsoseges_ellentuntetoket_vettek_orizetbe_a_kijevi_pride_alatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aba3eb04-af43-4a38-a4a1-a4a0bf5d35c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a18235d-0403-4b3a-bd24-1855a83e071f","keywords":null,"link":"/elet/20180617_szelsoseges_ellentuntetoket_vettek_orizetbe_a_kijevi_pride_alatt","timestamp":"2018. június. 17. 14:45","title":"Szélsőséges ellentüntetőket vettek őrizetbe a kijevi Pride alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4471fab8-8ccd-43bc-9606-383be7e2a720","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az oroszországi világbajnokság előtt ez a szám 58 volt, ennyi testvér volt ott a vébén. A legérdekesebb sztori Jerome és Kevin-Prince Boatengé, ők nem egymás oldalán, hanem egymás ellen fociztak 2010-ben és 2014-ben is. Kevin-Prince ghánai, Jerome német színekben.","shortLead":"Az oroszországi világbajnokság előtt ez a szám 58 volt, ennyi testvér volt ott a vébén. A legérdekesebb sztori Jerome...","id":"20180616_Tele_a_foci_vebe_testvarparokkal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4471fab8-8ccd-43bc-9606-383be7e2a720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bdfdd87-efb3-4e07-9c1a-253b185f11eb","keywords":null,"link":"/sport/20180616_Tele_a_foci_vebe_testvarparokkal","timestamp":"2018. június. 16. 10:58","title":"Tele a foci vébé testvárpárokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e771dd53-917f-4432-b623-27dd07a94dac","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Putyin kedvenc oligarchái is megtalálták a maguk nagy üzletét a vb-n; bemutatták a 2019-es magyar költségvetést; százmilliárdos tervekkel állt elő a MÁV, csak pénz nincs hozzá. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Putyin kedvenc oligarchái is megtalálták a maguk nagy üzletét a vb-n; bemutatták a 2019-es magyar költségvetést...","id":"20180617_Es_akkor_Varga_Mihaly_elfelejtette_hogy_Orban_valsagot_igert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e771dd53-917f-4432-b623-27dd07a94dac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8d93ec5-fa77-4434-b1b6-31249fd441da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180617_Es_akkor_Varga_Mihaly_elfelejtette_hogy_Orban_valsagot_igert","timestamp":"2018. június. 17. 10:00","title":"És akkor Varga Mihály elfelejtette, hogy Orbán válságot ígért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"738a630d-36cf-465b-9cdd-6b5899f88d30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lesz azért még zápor, zivatar a hétvégén.","shortLead":"Lesz azért még zápor, zivatar a hétvégén.","id":"20180616_Lassan_visszater_a_nyar","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=738a630d-36cf-465b-9cdd-6b5899f88d30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cd662c8-5c1c-49a1-859e-992251937277","keywords":null,"link":"/itthon/20180616_Lassan_visszater_a_nyar","timestamp":"2018. június. 16. 11:20","title":"Lassan visszatér a nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e9d2485-eb14-4de9-b11b-d24835d1cbbe","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Sokan úgy gondolják, hogy ha felvették a lakáshitelt, azzal már révbe értek és onnantól nincs is egyéb dolguk vele, csak a terheket fizetni. Pedig számos lehetőség áll a hitelfelvétel után is az ügyfél rendelkezésére, amivel érdemes foglalkozni. ","shortLead":"Sokan úgy gondolják, hogy ha felvették a lakáshitelt, azzal már révbe értek és onnantól nincs is egyéb dolguk vele...","id":"20180616_Lakashitele_van_Itt_van_nehany_tipp_hogyan_csokkentheti_a_torlesztes_terheit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e9d2485-eb14-4de9-b11b-d24835d1cbbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94f88be1-8a12-4d31-8112-5fb457b3d44d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180616_Lakashitele_van_Itt_van_nehany_tipp_hogyan_csokkentheti_a_torlesztes_terheit","timestamp":"2018. június. 16. 07:45","title":"Lakáshitele van? Itt van néhány tipp, hogyan csökkentheti a törlesztés terheit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f7dde1-3483-4778-93b9-bc7f4a92f58b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Országos Bírósági Hivatal elnöke biztos abban, hogy semmi sem fenyegeti a bírói függetlenséget, így a közigazgatási bíráskodás tervezett szervezeti önállósága sem.","shortLead":"Az Országos Bírósági Hivatal elnöke biztos abban, hogy semmi sem fenyegeti a bírói függetlenséget, így a közigazgatási...","id":"20180617_hando_tunde_orszagos_biroi_tanacs_hazaarulok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41f7dde1-3483-4778-93b9-bc7f4a92f58b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8272e85c-eb8b-41e2-b642-ec0921f2eb93","keywords":null,"link":"/itthon/20180617_hando_tunde_orszagos_biroi_tanacs_hazaarulok","timestamp":"2018. június. 17. 09:55","title":"Handó szerint hazaárulók a bírák, akik ellenzik a kormány tervét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0a855ce-f3be-44e2-a53b-822fa651d817","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kétségbeesetten, ám igazi elképzelés és átütő erő nélkül rohamoztak a németek, miután a világbajnokság F-csoportjának nyitómeccsén hátrányba kerültek. De hiába, 1-0-ra kikaptak.","shortLead":"Kétségbeesetten, ám igazi elképzelés és átütő erő nélkül rohamoztak a németek, miután a világbajnokság F-csoportjának...","id":"20180617_A_vb_eddigi_legjobb_meccsen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0a855ce-f3be-44e2-a53b-822fa651d817&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b4f80d1-366b-4659-80c8-e9420dd0e49d","keywords":null,"link":"/sport/20180617_A_vb_eddigi_legjobb_meccsen","timestamp":"2018. június. 17. 18:52","title":"A vb eddigi legjobb meccsén Mexikó legyőzte a világbajnokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]