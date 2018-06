Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe348a31-e1d0-4b44-9431-1f96fd2f4c38","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump felesége nyilatkozatban szólalt fel az illegális bevándorlók és gyerekeik szétválasztása ellen, bár Trump szerint ez a demokratáknak köszönhető. ","shortLead":"Donald Trump felesége nyilatkozatban szólalt fel az illegális bevándorlók és gyerekeik szétválasztása ellen, bár Trump...","id":"20180618_Melania_Trump_migransgyerekekert_emelte_fel_a_szavat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe348a31-e1d0-4b44-9431-1f96fd2f4c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06775891-e614-4ae9-b367-85cb0f2f7084","keywords":null,"link":"/vilag/20180618_Melania_Trump_migransgyerekekert_emelte_fel_a_szavat","timestamp":"2018. június. 18. 07:02","title":"Melania Trump migránsgyerekekért emelte fel a szavát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02030e87-b7bf-4727-b3a4-ac1fa07176e1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Dél-Koreáról és a világbajnokságról egy esemény ugrik be a futballszeretőknek. A 2002-es Japánnal közösen rendezett vb, ahol sokak szerint bírói hátszéllel, de a negyedik helyen végzett a csapat. Bár az utóbbi évtizedek legstabilabb ázsiai vébé résztvevőjévé váltak, idén hatalmas meglepetés lenne már a csoportból továbbjutás is. Van azonban egy sztárjuk, akiben bízhatnak.","shortLead":"Dél-Koreáról és a világbajnokságról egy esemény ugrik be a futballszeretőknek. A 2002-es Japánnal közösen rendezett vb...","id":"20180618_szon_hung_min_del_korea","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02030e87-b7bf-4727-b3a4-ac1fa07176e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a68223-0c85-4853-95c6-dbd6df4f225f","keywords":null,"link":"/sport/20180618_szon_hung_min_del_korea","timestamp":"2018. június. 18. 13:40","title":"Dél-Korea gyémántja: Szon Hung-min","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e40937d-9989-4d21-b5e4-d174109ab804","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett többórás napsütésre számíthatunk. ","shortLead":"A változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett többórás napsütésre számíthatunk. ","id":"20180617_idojaras_elorejelzes_junius_17","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e40937d-9989-4d21-b5e4-d174109ab804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d24e4b72-c14f-40d0-97fe-db2e9212fd93","keywords":null,"link":"/itthon/20180617_idojaras_elorejelzes_junius_17","timestamp":"2018. június. 17. 07:40","title":"Ez a nap végre nem a zivatarokról szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ba5e956-23a1-4c46-99b5-1754f600209b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Szigorít a jegybank az adósságfék-szabályokon, emiatt nagyobb biztonságban lesznek a lakáshitelt felvevő ügyfelek, és tágabb teret nyernek a kiszámítható törlesztőrészletű, fix kamatozású lakáskölcsönök. ","shortLead":"Szigorít a jegybank az adósságfék-szabályokon, emiatt nagyobb biztonságban lesznek a lakáshitelt felvevő ügyfelek, és...","id":"20180618_Drasztikusan_szukitik_a_lakashitelfelvevok_koret_Matolcsyek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ba5e956-23a1-4c46-99b5-1754f600209b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b040a07-dac4-4727-bf4a-ea8935dec51c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180618_Drasztikusan_szukitik_a_lakashitelfelvevok_koret_Matolcsyek","timestamp":"2018. június. 18. 11:22","title":"Drasztikusan szűkítik a lakáshitel-felvevők körét Matolcsyék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01288ad8-5c67-439c-a4be-5f21cfe59ab8","c_author":"Révész Sándor","category":"kultura","description":"Vegyes volt a fogadtatása Bartók Béla száz éve bemutatott művének. A korábban előadhatatlannak nyilvánított operát egyesek korszakalkotónak találták, mások kizárták, hogy a jelen zenéje lehetne.","shortLead":"Vegyes volt a fogadtatása Bartók Béla száz éve bemutatott művének. A korábban előadhatatlannak nyilvánított operát...","id":"201820__a_kekszakallu_herceg_vara__vilagopera__bartok_befogadasa__ostromlott_var","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01288ad8-5c67-439c-a4be-5f21cfe59ab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c611d58d-e0c3-410d-af38-9418b7d6647a","keywords":null,"link":"/kultura/201820__a_kekszakallu_herceg_vara__vilagopera__bartok_befogadasa__ostromlott_var","timestamp":"2018. június. 17. 10:30","title":"Bartók, egy olasz megmentő és az ostromlott vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"887dcc40-1879-484f-9134-040eeb3660c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A komáromi rendőrök vádemelést javasolnak egy naszályi lakos ellen.","shortLead":"A komáromi rendőrök vádemelést javasolnak egy naszályi lakos ellen.","id":"20180617_naszaly_rendorseg_rendszam","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=887dcc40-1879-484f-9134-040eeb3660c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4de2dd73-15be-47e4-9965-73427b020070","keywords":null,"link":"/cegauto/20180617_naszaly_rendorseg_rendszam","timestamp":"2018. június. 17. 09:41","title":"Azonnal kiszúrták a komáromi rendőrök, hogy az Audival nem stimmel valami","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c051f97-6cf0-4f5e-b55d-fd5a38577eb8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A propagandaminiszter a Kossuth rádióban egyebek mellett \"Soros György hajóiról\" beszélt.\r

","shortLead":"A propagandaminiszter a Kossuth rádióban egyebek mellett \"Soros György hajóiról\" beszélt.\r

","id":"20180617_rogan_szerint_van_rosszabb_brusszeli_terv_a_menekultkvotanal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c051f97-6cf0-4f5e-b55d-fd5a38577eb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dddf5f8d-fec5-4353-91df-9689b6ee4dd5","keywords":null,"link":"/itthon/20180617_rogan_szerint_van_rosszabb_brusszeli_terv_a_menekultkvotanal","timestamp":"2018. június. 17. 09:37","title":"Rogán szerint van rosszabb brüsszeli terv a menekültkvótánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ebf0069-ef45-41d8-8b65-6d82811aba7c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Tovább folytatódik a rotációs rendszer a dél-amerikai csapatnál. ","shortLead":"Tovább folytatódik a rotációs rendszer a dél-amerikai csapatnál. ","id":"20180617_Megvan_ki_lesz_a_brazilok_csapatkapitanya","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ebf0069-ef45-41d8-8b65-6d82811aba7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75c3f8c3-2f54-42c5-8d3e-9306a93fa24c","keywords":null,"link":"/sport/20180617_Megvan_ki_lesz_a_brazilok_csapatkapitanya","timestamp":"2018. június. 17. 10:11","title":"Megvan, ki lesz ma a brazilok csapatkapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]