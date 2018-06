Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5abde78a-5d1e-4e46-b8dd-a3577b261abc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nő csak kertészkedni ment, de már soha nem tért vissza, mert a kígyó felfalta.","shortLead":"A nő csak kertészkedni ment, de már soha nem tért vissza, mert a kígyó felfalta.","id":"20180617_Embert_talaltak_egy_hatalmas_piton_hasaban_Indoneziaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5abde78a-5d1e-4e46-b8dd-a3577b261abc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92735040-b10e-46f9-8111-11b15e29b922","keywords":null,"link":"/elet/20180617_Embert_talaltak_egy_hatalmas_piton_hasaban_Indoneziaban","timestamp":"2018. június. 17. 07:05","title":"Embert találtak egy hatalmas piton hasában Indonéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ebb78bd-88e9-4723-b555-bb6fdfee39df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Súlyos balestet okozott az autós, aki alatt nem úgy viselkedett a Toyota, ahogy ő számított rá.","shortLead":"Súlyos balestet okozott az autós, aki alatt nem úgy viselkedett a Toyota, ahogy ő számított rá.","id":"20180618_toyota_baleset_autos_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ebb78bd-88e9-4723-b555-bb6fdfee39df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03a2ce25-1b9a-4834-9a30-6b8eb4c55acb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180618_toyota_baleset_autos_video","timestamp":"2018. június. 18. 04:01","title":"Tilosban, jobbról előzött a Toyota sofőrje, a lámpaoszlopon landolt a kocsi – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6055a523-b825-49c7-aa49-15e97d1a9e4b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai színész-rapper apák napi videót forgatott a családjával az V. kerületi Széchenyi István téren.","shortLead":"Az amerikai színész-rapper apák napi videót forgatott a családjával az V. kerületi Széchenyi István téren.","id":"20180618_budapest_legszebb_reszen_bohockodott_will_smith","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6055a523-b825-49c7-aa49-15e97d1a9e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c061f182-198a-4135-8d11-ee1dba9965ca","keywords":null,"link":"/elet/20180618_budapest_legszebb_reszen_bohockodott_will_smith","timestamp":"2018. június. 18. 07:49","title":"Budapest legszebb részén bohóckodott Will Smith","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d96590cb-1aa5-4aeb-a83d-bc31cf568c91","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy ember meghalt és 22-en sérültek meg, amikor lövöldözés, majd lökdösődés alakult egy fesztiválon a New Jersey szövetségi államban fekvő Trentonban. ","shortLead":"Megtartották vasárnap az elmúlt években már hagyománnyá vált melegfelvonulást Kijev belvárosában, amelyen idén...","id":"20180617_szelsoseges_ellentuntetoket_vettek_orizetbe_a_kijevi_pride_alatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aba3eb04-af43-4a38-a4a1-a4a0bf5d35c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a18235d-0403-4b3a-bd24-1855a83e071f","keywords":null,"link":"/elet/20180617_szelsoseges_ellentuntetoket_vettek_orizetbe_a_kijevi_pride_alatt","timestamp":"2018. június. 17. 14:45","title":"Szélsőséges ellentüntetőket vettek őrizetbe a kijevi Pride alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f1c6d2a-2ab4-4598-a82e-14400b90581e","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Június harmadik vasárnapja az apák napja. Ebből az alkalomból megkértünk édesapákat, hogy meséljék el, milyen élmény volt számukra a gyerekük születése. Kifejezetten olyan férfiakat kerestünk meg, akik bent voltak a szülőszobában is. Hirtelen megjött önbizalomról, eufóriáról, meghitt beszélgetésekről, de a kételyeikről, a műtéti beavatkozás durva mozzanatairól, a rossz tapasztalataikról is őszintén beszéltek. ","shortLead":"Június harmadik vasárnapja az apák napja. Ebből az alkalomból megkértünk édesapákat, hogy meséljék el, milyen élmény...","id":"20180617_apas_szules_terhesseg_csaszarmetszes_apamesek_a_szuloszobabol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f1c6d2a-2ab4-4598-a82e-14400b90581e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c30de3f1-8f49-4ab1-80e9-b78ffb202078","keywords":null,"link":"/elet/20180617_apas_szules_terhesseg_csaszarmetszes_apamesek_a_szuloszobabol","timestamp":"2018. június. 17. 07:00","title":"„Bőgött a gyerek, meg én is a boldogságtól” – apamesék a szülőszobából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46e31e5-9a1f-4dd4-8445-730c95d33821","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar válogatott ugyan nem érdekelt a vb-n, de kilenc játékosunk van, aki csapattársának szurkolhat az oroszországi meccseken. Gulácsi Péter (Leipzig) és Nagy Ádám (Bologna) például egyenesen négynek-négynek. Dárdai Pál pedig az egyetlen magyar edző, akinek van játékosa a vébén, ráadásul egyből kettő.\r

","shortLead":"A magyar válogatott ugyan nem érdekelt a vb-n, de kilenc játékosunk van, aki csapattársának szurkolhat az oroszországi...","id":"20180617_Ez_se_sok_de_legalabb_ennyi_maradt_a_magyar_focistaknak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e46e31e5-9a1f-4dd4-8445-730c95d33821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c89eacae-689b-4789-aa7d-58024d4ec5b2","keywords":null,"link":"/sport/20180617_Ez_se_sok_de_legalabb_ennyi_maradt_a_magyar_focistaknak","timestamp":"2018. június. 17. 11:56","title":"Ez se sok, de legalább ennyi maradt a magyar focistáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]