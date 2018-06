Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c64a9e2-02c0-44d5-a1f0-ce3560882249","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megvonta az eddigi tagdíjkedvezményeket a Magyar Orvosi Kamara a nyugdíjasaitól, a pályakezdőktől és a rokkantsági ellátásban részesülőktől. A kamara a területi szervezeti tanácsában döntött erről, a tagság szerint az ő jóváhagyásuk nélkül.","shortLead":"Megvonta az eddigi tagdíjkedvezményeket a Magyar Orvosi Kamara a nyugdíjasaitól, a pályakezdőktől és a rokkantsági...","id":"20180618_Nem_sikerult_duplajara_emelni_a_kamarai_tagdijat_most_a_rokkantakat_sarcoljak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c64a9e2-02c0-44d5-a1f0-ce3560882249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9f86784-498d-48fa-adbf-9cf292b26dbe","keywords":null,"link":"/kkv/20180618_Nem_sikerult_duplajara_emelni_a_kamarai_tagdijat_most_a_rokkantakat_sarcoljak","timestamp":"2018. június. 18. 10:36","title":"Nem sikerült duplájára emelni a kamarai tagdíjat, most a rokkantakat sarcolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac46144d-f9bb-4d51-9db2-79640a7ccb26","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha van 15-20 percünk napközben arra, hogy feltöltődjünk, akkor a kutatók azt javasolják: előbb igyunk meg egy kávét, majd dőljünk le egy rövid szunyára. Hülyeségnek hangzik? Pedig ez a módszer hatékonyabb, mint a kávészünet és a szundítás külön-külön. ","shortLead":"Ha van 15-20 percünk napközben arra, hogy feltöltődjünk, akkor a kutatók azt javasolják: előbb igyunk meg egy kávét...","id":"20180618_Kaveszunet_egy_kis_alvassal_egybekotve__a_kutatok_szerint_ettol_ujjaszuletunk","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac46144d-f9bb-4d51-9db2-79640a7ccb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37cf3314-ec26-4473-9e71-259d467da48b","keywords":null,"link":"/elet/20180618_Kaveszunet_egy_kis_alvassal_egybekotve__a_kutatok_szerint_ettol_ujjaszuletunk","timestamp":"2018. június. 18. 13:52","title":"Kávészünet egy kis alvással egybekötve – a kutatók szerint ettől újjászületünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eabdaf1-58b7-44a1-8d35-7cb36e614354","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nehezen nyert Dánia, Peru könnyedén meg is nyerhette volna a mérkőzést, de tizenegyest is rontott a csapat.","shortLead":"Nehezen nyert Dánia, Peru könnyedén meg is nyerhette volna a mérkőzést, de tizenegyest is rontott a csapat.","id":"20180616_Peru__Dania_01","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9eabdaf1-58b7-44a1-8d35-7cb36e614354&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14be238d-354c-4582-931c-9c130d0bf9a5","keywords":null,"link":"/sport/20180616_Peru__Dania_01","timestamp":"2018. június. 16. 19:57","title":"Peru – Dánia: 0-1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a31303f-dd7a-4edb-879b-19d32f7076a4","c_author":"Adózóna","category":"brandchannel","description":"Hogyan készüljünk rá és mi lesz utána? Egy csokorba szedtük és megválaszoltuk a NAV-bekötéssel kapcsolatos legfontosabb kérdéseket","shortLead":"Hogyan készüljünk rá és mi lesz utána? Egy csokorba szedtük és megválaszoltuk a NAV-bekötéssel kapcsolatos legfontosabb...","id":"adozona_20180615_Julius_elsejen_innen_es_tul","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a31303f-dd7a-4edb-879b-19d32f7076a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cea1c73-1754-40e2-a3cd-f7d4a8eda116","keywords":null,"link":"/brandchannel/adozona_20180615_Julius_elsejen_innen_es_tul","timestamp":"2018. június. 18. 13:30","title":"Július elsején innen és túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Adozona.hu szakportál","c_partnerlogo":"37d42805-e2c3-4e9b-b804-97dc43987bf7","c_partnertag":"adozona"},{"available":true,"c_guid":"a367fa21-6ca0-4797-997f-2b7b4191dd46","c_author":"Sághy Erna","category":"elet","description":"A mai ember természethez fűződő viszonyát, egy valaha volt édenkert utáni vágyakozását állítja középpontba az idén harmadik alkalommal megrendezett kiállítás- és programsorozat.","shortLead":"A mai ember természethez fűződő viszonyát, egy valaha volt édenkert utáni vágyakozását állítja középpontba az idén...","id":"201824__art_capital__kulturalis_atkelok__elveszett_paradicsom__szabad_terjatekok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a367fa21-6ca0-4797-997f-2b7b4191dd46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0dd7b97-48be-4470-9f82-575860c7f652","keywords":null,"link":"/elet/201824__art_capital__kulturalis_atkelok__elveszett_paradicsom__szabad_terjatekok","timestamp":"2018. június. 17. 08:30","title":"Szabad térjátékok: szentendrei álmok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A zeneipar képviselői megelégelték, hogy a videókat és zenéket csak úgy le lehet tölteni a YouTube-ról, ezért hadat üzentek az ezt lehetővé tévő oldalaknak. Egyelőre úgy tűnik, jelentős sikerrel szálltak rájuk: fogynak a lehetőségek.","shortLead":"A zeneipar képviselői megelégelték, hogy a videókat és zenéket csak úgy le lehet tölteni a YouTube-ról, ezért hadat...","id":"20180618_youtube_zene_letoltese_ingyen_pickvideo_video_download_easyload","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b86cb40-6159-4493-a039-40d7217252df","keywords":null,"link":"/tudomany/20180618_youtube_zene_letoltese_ingyen_pickvideo_video_download_easyload","timestamp":"2018. június. 18. 08:03","title":"Szeret(ne) letölteni zenéket a YouTube-ról? Rossz hír, hogy izomból lenyomták a legnépszerűbb weboldalakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88aea9f5-eedf-4554-8ea3-3dd5cfca73b0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar válogatott sokat tett csapata 3-2-es győzelméhez az Egyesült Államok labdarúgókupájának (US Open Cup) nyolcaddöntőjében.","shortLead":"A magyar válogatott sokat tett csapata 3-2-es győzelméhez az Egyesült Államok labdarúgókupájának (US Open Cup...","id":"20180617_ket_golt_vagott_salloi_a_kansas_cityben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88aea9f5-eedf-4554-8ea3-3dd5cfca73b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50e8594a-b1fa-4215-b575-c57604b8d462","keywords":null,"link":"/sport/20180617_ket_golt_vagott_salloi_a_kansas_cityben","timestamp":"2018. június. 17. 08:41","title":"Két gólt vágott Sallói a Kansas Cityben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c8afe10-cfaa-44fa-b9d9-14e0b4776f50","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Szombaton Moszul lerombolt városrészében járt, vasárnap pedig szíriai menekülttábort látogatott meg iraki körútja során Angelina Jolie, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) különmegbízottja.","shortLead":"Szombaton Moszul lerombolt városrészében járt, vasárnap pedig szíriai menekülttábort látogatott meg iraki körútja során...","id":"20180617_Angelina_Jolie_ledobbent_attol_amit_Moszulban_latott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c8afe10-cfaa-44fa-b9d9-14e0b4776f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e4c3acd-02d0-454f-9f40-e50767fea8f2","keywords":null,"link":"/kultura/20180617_Angelina_Jolie_ledobbent_attol_amit_Moszulban_latott","timestamp":"2018. június. 17. 15:30","title":"Angelina Jolie ledöbbent attól, amit Moszulban látott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]