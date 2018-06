Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Már nem csak tesztüzemben érhető el a július elsejétől kötelező rendszer. ","shortLead":"Már nem csak tesztüzemben érhető el a július elsejétől kötelező rendszer. ","id":"20180618_Online_szamlazas_elindult_a_regisztracio_a_NAV_oldalan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd4b1bdc-698a-4797-bf9d-c14e3e6cfaaa","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180618_Online_szamlazas_elindult_a_regisztracio_a_NAV_oldalan","timestamp":"2018. június. 18. 15:35","title":"Online számlázás: elindult a regisztráció a NAV oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0a855ce-f3be-44e2-a53b-822fa651d817","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hatalmas csatában 1-0-ra nyert Mexikó válogatottja a címvédő Németország ellen a focivébén. A szurkolók megőrültek.","shortLead":"Hatalmas csatában 1-0-ra nyert Mexikó válogatottja a címvédő Németország ellen a focivébén. A szurkolók megőrültek.","id":"20180617_meg_a_fold_is_beleremegett_a_mexikoi_gyozelembe_szo_szerint","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0a855ce-f3be-44e2-a53b-822fa651d817&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59252251-32d3-4f8c-a1ca-4b23e9ec511d","keywords":null,"link":"/elet/20180617_meg_a_fold_is_beleremegett_a_mexikoi_gyozelembe_szo_szerint","timestamp":"2018. június. 17. 20:05","title":"Még a föld is beleremegett a mexikói győzelembe - szó szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa91aac1-ae13-483d-a9ab-be2339ed34b0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A romániai Hargita megyéből lassan hetente érkezik hír medvetámadásokról.","shortLead":"A romániai Hargita megyéből lassan hetente érkezik hír medvetámadásokról.","id":"20180618_medve_olt_meg_egy_csikot_csinodon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa91aac1-ae13-483d-a9ab-be2339ed34b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"346716fa-512b-4762-bb29-6dcc6e6b263d","keywords":null,"link":"/vilag/20180618_medve_olt_meg_egy_csikot_csinodon","timestamp":"2018. június. 18. 14:30","title":"Medve ölt meg egy csikót Csinódon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7305c4f-6e0b-4abc-8936-027e6b349221","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A német válogatottnál nyomott a hangulat, ez érthető a Mexikó elleni vereség után. A csapat utoljára 1982-ben vesztette el első meccsét (akkor egyébként döntőbe jutottak). Érdekesebb, hogy a válogatott felsülésével jelentősen vesztett értékéből az Adidas is.","shortLead":"A német válogatottnál nyomott a hangulat, ez érthető a Mexikó elleni vereség után. A csapat utoljára 1982-ben vesztette...","id":"20180618_Kiesnek_a_nemetek_Az_Adidas_reszvenyei_a_csapattal_egyutt_esnek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7305c4f-6e0b-4abc-8936-027e6b349221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc05921b-1d47-4642-9584-56150a4aafe6","keywords":null,"link":"/kkv/20180618_Kiesnek_a_nemetek_Az_Adidas_reszvenyei_a_csapattal_egyutt_esnek","timestamp":"2018. június. 18. 11:40","title":"Kiesnek a németek? Az Adidas részvényei a csapattal együtt esnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1ace25-1270-4b19-b5b9-0c291ff17ae7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Galaxy X régóta téma a mobiliparban, egyvalami azonban nem merült fel idáig, méghozzá a készülék ára. Most épp arról érkeztek hírek, és a megjelenéssel kapcsolatban is mondtak valamit.","shortLead":"A Galaxy X régóta téma a mobiliparban, egyvalami azonban nem merült fel idáig, méghozzá a készülék ára. Most épp arról...","id":"20180618_samsung_hajtogathatos_telefon_galaxy_s_hajlthato_mobil_dj_koh","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e1ace25-1270-4b19-b5b9-0c291ff17ae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c8468e2-b718-4f14-8897-2f8d8e0f0bc3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180618_samsung_hajtogathatos_telefon_galaxy_s_hajlthato_mobil_dj_koh","timestamp":"2018. június. 18. 09:03","title":"Hogy micsoda? Kiszivárgott, mennyibe kerülhet a Samsung hajtogathatós telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d696024b-f9ab-4e07-ad53-10c8a8283a99","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felvétel készítője azt állítja, hogy egy civil rendőrautó lelassít 70-72 km/h sebességre kamionosok előtt, hogy az előző kamionokat kivegye a forgalomból. Mondjuk, a felvételen ez pont nem látszik.","shortLead":"A felvétel készítője azt állítja, hogy egy civil rendőrautó lelassít 70-72 km/h sebességre kamionosok előtt...","id":"20180619_civil_rendorauto_m7_kamion_szabalytalan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d696024b-f9ab-4e07-ad53-10c8a8283a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61077732-625a-46b8-a13c-434c2b73fa98","keywords":null,"link":"/cegauto/20180619_civil_rendorauto_m7_kamion_szabalytalan","timestamp":"2018. június. 19. 09:01","title":"Egy kamionos szerint a videóján szabálytalanságot provokálnak a rendőrök az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1def95c-0878-457b-a55a-61217de406e0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Meow-Ludo Disco Gamma Meow-Meow néven biohacker úgy véli, hogy az erkölcsi győzelem az övé, bár az eljárás költségeit neki kell megfizetni. Azt is mondta: senkit sem bátorít arra, hogy chipet ültessen a bőre alá, a hatóságok megkérdezése nélkül ő maga sem tenné ezt meg újra. ","shortLead":"A Meow-Ludo Disco Gamma Meow-Meow néven biohacker úgy véli, hogy az erkölcsi győzelem az övé, bár az eljárás költségeit...","id":"20180618_felmentettek_a_bliccelesert_megbuntetett_biohackert_aki_bore_ala_ultett_berlete_chipjet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1def95c-0878-457b-a55a-61217de406e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"182f81ef-6eea-4082-a25e-f894f7a31aa9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180618_felmentettek_a_bliccelesert_megbuntetett_biohackert_aki_bore_ala_ultett_berlete_chipjet","timestamp":"2018. június. 18. 14:11","title":"Felmentették a bliccelésért megbüntetett biohackert, aki bőre alá ültette bérlete chipjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1a56650-a039-4bfd-81b1-4487b3d9b0be","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Heather Locklearhoz egy „egészségügyi vészhelyzet” miatt hívták ki a mentőket, pszichiátriai vizsgálat vár rá.","shortLead":"Heather Locklearhoz egy „egészségügyi vészhelyzet” miatt hívták ki a mentőket, pszichiátriai vizsgálat vár rá.","id":"20180619_Korhazba_kellett_vinni_a_Melrose_Place_szinesznojet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1a56650-a039-4bfd-81b1-4487b3d9b0be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05293091-2d97-43d4-b345-af9a5003efa3","keywords":null,"link":"/kultura/20180619_Korhazba_kellett_vinni_a_Melrose_Place_szinesznojet","timestamp":"2018. június. 19. 11:24","title":"Kórházba kellett vinni a Melrose Place színésznőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]