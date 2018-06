Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d1c4be5-86d9-4638-8a8e-29dc3945bcbe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szétszakadt az ország: belföldre tízből négyen, külföldre pedig csak ketten mennek nyaralni. A pihenést tervezők csaknem negyedének mindössze 50-100 ezer forintja van erre – nem személyenként, hanem nyaralásonként. Ennyit ér most a forint a magyarok kedvenc nyaralóhelyein.","shortLead":"Szétszakadt az ország: belföldre tízből négyen, külföldre pedig csak ketten mennek nyaralni. A pihenést tervezők...","id":"20180619_Melyik_nyaralasi_celponton_er_legtobbet_a_magyarok_penze","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d1c4be5-86d9-4638-8a8e-29dc3945bcbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cef28bdc-f8f5-4489-9932-599decfbd8f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180619_Melyik_nyaralasi_celponton_er_legtobbet_a_magyarok_penze","timestamp":"2018. június. 19. 14:10","title":"Mélyponton a forint, de van olyan nyaralóhely, ahol így sokat ér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ba5e956-23a1-4c46-99b5-1754f600209b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Szigorít a jegybank az adósságfék-szabályokon, emiatt nagyobb biztonságban lesznek a lakáshitelt felvevő ügyfelek, és tágabb teret nyernek a kiszámítható törlesztőrészletű, fix kamatozású lakáskölcsönök. ","shortLead":"Szigorít a jegybank az adósságfék-szabályokon, emiatt nagyobb biztonságban lesznek a lakáshitelt felvevő ügyfelek, és...","id":"20180618_Drasztikusan_szukitik_a_lakashitelfelvevok_koret_Matolcsyek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ba5e956-23a1-4c46-99b5-1754f600209b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b040a07-dac4-4727-bf4a-ea8935dec51c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180618_Drasztikusan_szukitik_a_lakashitelfelvevok_koret_Matolcsyek","timestamp":"2018. június. 18. 11:22","title":"Drasztikusan szűkítik a lakáshitel-felvevők körét Matolcsyék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf351b17-1a15-494c-a60e-765f3ae44142","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A társaságok mostanra összegezték a június eleje óta benyújtott kárigényeket.","shortLead":"A társaságok mostanra összegezték a június eleje óta benyújtott kárigényeket.","id":"20180618_Melyen_a_zsebukbe_kell_nyulniuk_a_biztositoknak_milliardos_a_kora_nyari_viharkar","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf351b17-1a15-494c-a60e-765f3ae44142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb10d88c-f6d4-4d23-81e4-5f0c3c813349","keywords":null,"link":"/kkv/20180618_Melyen_a_zsebukbe_kell_nyulniuk_a_biztositoknak_milliardos_a_kora_nyari_viharkar","timestamp":"2018. június. 18. 09:58","title":"Mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk a biztosítóknak: milliárdos a kora nyári viharkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1def95c-0878-457b-a55a-61217de406e0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Meow-Ludo Disco Gamma Meow-Meow néven biohacker úgy véli, hogy az erkölcsi győzelem az övé, bár az eljárás költségeit neki kell megfizetni. Azt is mondta: senkit sem bátorít arra, hogy chipet ültessen a bőre alá, a hatóságok megkérdezése nélkül ő maga sem tenné ezt meg újra. ","shortLead":"A Meow-Ludo Disco Gamma Meow-Meow néven biohacker úgy véli, hogy az erkölcsi győzelem az övé, bár az eljárás költségeit...","id":"20180618_felmentettek_a_bliccelesert_megbuntetett_biohackert_aki_bore_ala_ultett_berlete_chipjet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1def95c-0878-457b-a55a-61217de406e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"182f81ef-6eea-4082-a25e-f894f7a31aa9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180618_felmentettek_a_bliccelesert_megbuntetett_biohackert_aki_bore_ala_ultett_berlete_chipjet","timestamp":"2018. június. 18. 14:11","title":"Felmentették a bliccelésért megbüntetett biohackert, aki bőre alá ültette bérlete chipjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bf2e78e-ba10-4392-95c8-ed2185c8dab0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gianni Buquicchio, a bizottság elnöke azt kérte a vele Strasbourgban tárgyaló Szijjártó Pétertől, hogy várják meg a testület ezzel kapcsolatos véleményét vagy legalább vegyék figyelembe ajánlásaikat. ","shortLead":"Gianni Buquicchio, a bizottság elnöke azt kérte a vele Strasbourgban tárgyaló Szijjártó Pétertől, hogy várják meg...","id":"20180618_A_Velencei_Bizottsag_keri_ne_szavazzak_meg_Stop_Sorost","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7bf2e78e-ba10-4392-95c8-ed2185c8dab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c1aa7a6-cfa0-49f2-ad3f-34a3f8aa028b","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_A_Velencei_Bizottsag_keri_ne_szavazzak_meg_Stop_Sorost","timestamp":"2018. június. 18. 18:41","title":"A Velencei Bizottság kéri, ne szavazzanak szerdán a Stop Sorosról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83c31a64-941b-4b11-933d-f6f188dace12","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Lezárul az első csoportkör, megismerjük azokat a csapatokat, amelyeket még nem láttunk a vb-n. Este pedig meglehet az első továbbjutó, ráadásul pont a házigazdák, akiknek ehhez Egyiptomot kell legyőzniük.","shortLead":"Lezárul az első csoportkör, megismerjük azokat a csapatokat, amelyeket még nem láttunk a vb-n. Este pedig meglehet...","id":"20180619_Ma_az_utolso_csapatokat_is_lathatjuk_aztan_jonnek_az_oroszok_es_jon_Salah__az_6_nap_percrol_percre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83c31a64-941b-4b11-933d-f6f188dace12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67612ce0-ae7b-4fc9-a3e0-b271da19e812","keywords":null,"link":"/sport/20180619_Ma_az_utolso_csapatokat_is_lathatjuk_aztan_jonnek_az_oroszok_es_jon_Salah__az_6_nap_percrol_percre","timestamp":"2018. június. 19. 09:40","title":"Kolumbia - Japán: 0-0 - ÉLŐ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a566f191-a6de-4e91-94cf-2b62257c99ad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha mi magunk használhatunk esernyőt, akkor miért ne tehetne így hőn szeretett négykerekűnk.","shortLead":"Ha mi magunk használhatunk esernyőt, akkor miért ne tehetne így hőn szeretett négykerekűnk.","id":"20180618_taviranyitos_auto_gigant_esernyo_sator_vedelem_idojaras_elektromos_tolto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a566f191-a6de-4e91-94cf-2b62257c99ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e5f224-6211-44c3-b964-ce1b4a9dfcde","keywords":null,"link":"/cegauto/20180618_taviranyitos_auto_gigant_esernyo_sator_vedelem_idojaras_elektromos_tolto","timestamp":"2018. június. 18. 13:22","title":"Akár távirányítós gigant-esernyőt is vásárolhatunk autónknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e4d4865-0efc-4aae-a282-a203592d816f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A megkérdezettek több mint fele támogatná ezt. ","shortLead":"A megkérdezettek több mint fele támogatná ezt. ","id":"20180619_Nincs_mas_alternativa_2024_utan_is_Putyint_akarjak_elnoknek_az_oroszok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e4d4865-0efc-4aae-a282-a203592d816f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6438a25f-e19a-4bbf-9c0f-1605ffa32a9a","keywords":null,"link":"/vilag/20180619_Nincs_mas_alternativa_2024_utan_is_Putyint_akarjak_elnoknek_az_oroszok","timestamp":"2018. június. 19. 11:59","title":"Nincs más alternatíva? 2024 után is Putyint akarják elnöknek az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]