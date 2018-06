Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2496d3e8-9bb5-4130-a58c-786b6acb469b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Utoljára vitázik hétfőn a parlament, mielőtt szerdán elfogadják a Stop Sorost. Diktatúrázás, Bibliából felolvasott kioktatás, Gyurcsány. Van itt minden.","shortLead":"Utoljára vitázik hétfőn a parlament, mielőtt szerdán elfogadják a Stop Sorost. Diktatúrázás, Bibliából felolvasott...","id":"20180618_Diktaturazva_tamadja_a_Jobbik_a_Fideszt_a_Parlamentben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2496d3e8-9bb5-4130-a58c-786b6acb469b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfc9d0f1-51ec-40e7-b697-ebbeeedd506b","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_Diktaturazva_tamadja_a_Jobbik_a_Fideszt_a_Parlamentben","timestamp":"2018. június. 18. 13:15","title":"Tordai: Ha Jézus élne, a pokolba adna beutalót a Fidesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92cffcc7-ea50-4ca7-a262-bd9181b92161","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kap egy megható ajándékot a csapatától.","shortLead":"Kap egy megható ajándékot a csapatától.","id":"20180618_Mi_van_ha_egy_focista_a_vilagbajnoksag_alatt_lesz_apa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92cffcc7-ea50-4ca7-a262-bd9181b92161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d9dec35-4a5e-48d3-9f6e-05ae67d3d0fd","keywords":null,"link":"/elet/20180618_Mi_van_ha_egy_focista_a_vilagbajnoksag_alatt_lesz_apa","timestamp":"2018. június. 18. 10:02","title":"Mi van, ha egy focista a világbajnokság alatt lesz apa?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9371eec-6e44-4171-a297-b92dbfa1ea1f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A brazil focista új hajjal indította a vébét, de szerencsét nem hozott neki, 1-1-et játszottak Svájccal. Cantonának sem áll rosszul a fürt, vagyis a fürtökben lógó tészta.","shortLead":"A brazil focista új hajjal indította a vébét, de szerencsét nem hozott neki, 1-1-et játszottak Svájccal. Cantonának sem...","id":"20180618_Cantona_leutanozta_Neymar_hajat_a_fejere_boritott_egy_tal_spagettit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9371eec-6e44-4171-a297-b92dbfa1ea1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aa904ed-d864-4f83-8436-3bbce03a1886","keywords":null,"link":"/sport/20180618_Cantona_leutanozta_Neymar_hajat_a_fejere_boritott_egy_tal_spagettit","timestamp":"2018. június. 18. 16:29","title":"Cantona leutánozta Neymar haját, a fejére borított egy tál spagettit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"565fbdc9-591b-4686-a393-9a97669dc597","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hardi Richárd augusztustól fokozatosan beáll majd játszani is. ","shortLead":"Hardi Richárd augusztustól fokozatosan beáll majd játszani is. ","id":"20180618_Masodszor_is_legyozte_a_rakot_a_Fradi_fiatal_hokisa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=565fbdc9-591b-4686-a393-9a97669dc597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5e09aef-46a5-4d6c-86ad-2f8e0af30a5b","keywords":null,"link":"/sport/20180618_Masodszor_is_legyozte_a_rakot_a_Fradi_fiatal_hokisa","timestamp":"2018. június. 18. 06:17","title":"Másodszor is legyőzte a rákot a Fradi fiatal hokisa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c32b595-e107-413c-891e-9923ee35023e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Andy Vajna érdekeltségébe tartozó Bors azt írja, hogy az elvi döntés már megszületett a belga tréner elbocsátásáról, az őszi tétmeccseknek már nem vele vág neki a magyar labdarúgó-válogatott.","shortLead":"Az Andy Vajna érdekeltségébe tartozó Bors azt írja, hogy az elvi döntés már megszületett a belga tréner elbocsátásáról...","id":"20180619_szlovak_klub_trenere_lehet_leekens_utoda","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c32b595-e107-413c-891e-9923ee35023e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c6a064b-6cd0-47a1-a42d-be4bf362b4d4","keywords":null,"link":"/sport/20180619_szlovak_klub_trenere_lehet_leekens_utoda","timestamp":"2018. június. 19. 06:01","title":"Szlovák klub trénere lehet Leekens utóda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"718a95ba-fe8c-412c-a37c-ca9b4dce393a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Érdekes történetet osztott meg Patrice Evra, Ronaldo volt manchesteri csapattársa.","shortLead":"Érdekes történetet osztott meg Patrice Evra, Ronaldo volt manchesteri csapattársa.","id":"20180619_Cristiano_Ronaldo_Patrice_Evra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=718a95ba-fe8c-412c-a37c-ca9b4dce393a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14d730db-2a74-4624-a7ae-137d2e4e21c4","keywords":null,"link":"/elet/20180619_Cristiano_Ronaldo_Patrice_Evra","timestamp":"2018. június. 19. 16:38","title":"Ezért mondjon nemet, ha Cristiano Ronaldo vacsorázni hívja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Antidemokratikus trendeket diktál Magyarország és Lengyelország, ezzel a legproblémásabb tagállamok között van, írja Soros és fia.","shortLead":"Antidemokratikus trendeket diktál Magyarország és Lengyelország, ezzel a legproblémásabb tagállamok között van, írja...","id":"20180618_Soros_Magyarorszag_is_okozoja_az_EU_valsaganak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c0361b8-19f9-4f8d-890c-5341849dae3c","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_Soros_Magyarorszag_is_okozoja_az_EU_valsaganak","timestamp":"2018. június. 18. 11:58","title":"Soros: Magyarország is okozója az EU válságának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"105899dc-dab9-4c87-8236-21949b9bd25a","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Mit tehetnek a civilek, ha a populista vezetők kipécézték őket? Konferenciát szervezett a TASZ, ahol a szakértők a populista vezetők és politika természetrajzát éppúgy megpróbálták tisztázni, mint azt, hogy mit kell máshogy csinálniuk a civileknek, ha el akarják juttatni üzeneteiket a társadalomhoz.\r

","shortLead":"Mit tehetnek a civilek, ha a populista vezetők kipécézték őket? Konferenciát szervezett a TASZ, ahol a szakértők...","id":"20180618_Tanuljunk_a_populistaktol__uj_utakon_a_civilek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=105899dc-dab9-4c87-8236-21949b9bd25a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa321670-5c13-41a4-8b1e-6b9698717392","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_Tanuljunk_a_populistaktol__uj_utakon_a_civilek","timestamp":"2018. június. 18. 21:22","title":"Összeültek a civilek, majd kiadták a jelszót: tanuljunk a populistáktól!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]