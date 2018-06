Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02bf832f-8df1-43fc-aaad-78c9af68d168","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A negyedik generációs X5-ös BMW bemutatója után nem is kellett sokat várni, hogy megjelenjen az első \"átdolgozott\" változat.","shortLead":"A negyedik generációs X5-ös BMW bemutatója után nem is kellett sokat várni, hogy megjelenjen az első \"átdolgozott\"...","id":"20180617_bmw_x5_6x6_latvanyterv_aksyonov_nikita","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02bf832f-8df1-43fc-aaad-78c9af68d168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"760cb888-253d-4710-98d4-6e930384e24b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180617_bmw_x5_6x6_latvanyterv_aksyonov_nikita","timestamp":"2018. június. 17. 15:41","title":"Szép vagy csúnya? Így nézne ki 6x6-os változatban az X5-ös BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fe56a1f-f944-4df5-8df5-b1ea3cbbfa13","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pályán évtizedek óta nem játszottak már profi meccset, most egészen másra használják, és rászorulóknak is segítenek ezzel. ","shortLead":"A pályán évtizedek óta nem játszottak már profi meccset, most egészen másra használják, és rászorulóknak is segítenek...","id":"20180618_van_egy_magyar_varos_ahol_nem_epitettek_hanem_felszantottak_a_focipalyat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fe56a1f-f944-4df5-8df5-b1ea3cbbfa13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70bbfa8b-ed9f-4eff-a375-d462b7c04316","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180618_van_egy_magyar_varos_ahol_nem_epitettek_hanem_felszantottak_a_focipalyat","timestamp":"2018. június. 18. 20:45","title":"Van egy magyar város, ahol nem építették, hanem felszántották a focipályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aac2308-2835-4656-8539-d860128537e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kis ország, hatalmas szív.","shortLead":"Kis ország, hatalmas szív.","id":"20180618_Hatborzongato_az_izlandi_szurkolok_tapsa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2aac2308-2835-4656-8539-d860128537e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ba2999a-28d4-48c6-aa52-6ae578934ead","keywords":null,"link":"/elet/20180618_Hatborzongato_az_izlandi_szurkolok_tapsa","timestamp":"2018. június. 18. 08:37","title":"Hátborzongató az izlandi szurkolók tapsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57915adc-903d-4944-8381-bd50598e06dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Első fokon tíz év nyolc hónap fegyházbüntetésre ítélték a budapesti férfit, aki négy éve egy kislányt is megerőszakolt.","shortLead":"Első fokon tíz év nyolc hónap fegyházbüntetésre ítélték a budapesti férfit, aki négy éve egy kislányt is megerőszakolt.","id":"20180619_83_ezer_gyerekpornofotot_orizgetett_10_ev_fegyhazat_kapott_erte","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57915adc-903d-4944-8381-bd50598e06dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f2c966c-7fa2-4e81-ab90-d3469fb7e15f","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_83_ezer_gyerekpornofotot_orizgetett_10_ev_fegyhazat_kapott_erte","timestamp":"2018. június. 19. 10:54","title":"83 ezer gyerekpornófotót őrizgetett, 10 év fegyházat kapott ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cba4ebe1-063a-4f23-bf73-a0ea3a7eba2a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Háromszázötven ezer euróért (113 millió forint) kelt el hétfőn Bonaparte Napóleonnak a waterlooi csatatéren megtalált kétsarkú kalapja egy lyoni árverésen.","shortLead":"Háromszázötven ezer euróért (113 millió forint) kelt el hétfőn Bonaparte Napóleonnak a waterlooi csatatéren megtalált...","id":"20180618_On_fizetne_113_milliot_egy_kalapert_Es_ha_Napoleone_lenne_Valaki_megtette","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cba4ebe1-063a-4f23-bf73-a0ea3a7eba2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce9fd204-980b-48c2-bc1c-faccf97dc5e4","keywords":null,"link":"/elet/20180618_On_fizetne_113_milliot_egy_kalapert_Es_ha_Napoleone_lenne_Valaki_megtette","timestamp":"2018. június. 18. 20:47","title":"Ön fizetne 113 milliót egy kalapért? És ha Napóleoné lenne? Valaki megtette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A 21-es számú főúton, Salgótarján belterületén személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt.","shortLead":"A 21-es számú főúton, Salgótarján belterületén személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt.","id":"20180617_baleset_21es_fout_kozlekedesi_baleset_rendorseg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c8f3d86-854b-46e8-82f8-ba8702712f46","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180617_baleset_21es_fout_kozlekedesi_baleset_rendorseg","timestamp":"2018. június. 17. 21:43","title":"Baleset történt a 21-es főúton, félpályán haladhat a forgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1def95c-0878-457b-a55a-61217de406e0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Meow-Ludo Disco Gamma Meow-Meow néven biohacker úgy véli, hogy az erkölcsi győzelem az övé, bár az eljárás költségeit neki kell megfizetni. Azt is mondta: senkit sem bátorít arra, hogy chipet ültessen a bőre alá, a hatóságok megkérdezése nélkül ő maga sem tenné ezt meg újra. ","shortLead":"A Meow-Ludo Disco Gamma Meow-Meow néven biohacker úgy véli, hogy az erkölcsi győzelem az övé, bár az eljárás költségeit...","id":"20180618_felmentettek_a_bliccelesert_megbuntetett_biohackert_aki_bore_ala_ultett_berlete_chipjet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1def95c-0878-457b-a55a-61217de406e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"182f81ef-6eea-4082-a25e-f894f7a31aa9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180618_felmentettek_a_bliccelesert_megbuntetett_biohackert_aki_bore_ala_ultett_berlete_chipjet","timestamp":"2018. június. 18. 14:11","title":"Felmentették a bliccelésért megbüntetett biohackert, aki bőre alá ültette bérlete chipjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7874714d-5dc0-464d-9a42-f8908135e5e6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy felmérés szerint a fesztiválokra látogató nők csaknem fele találkozik valamilyen incidenssel.","shortLead":"Egy felmérés szerint a fesztiválokra látogató nők csaknem fele találkozik valamilyen incidenssel.","id":"20180618_Sokkolo_szintu_a_szexualis_zaklatasok_szama_a_zenei_fesztivalokon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7874714d-5dc0-464d-9a42-f8908135e5e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7981378-e73b-4a1e-a017-5d8c55f35319","keywords":null,"link":"/kultura/20180618_Sokkolo_szintu_a_szexualis_zaklatasok_szama_a_zenei_fesztivalokon","timestamp":"2018. június. 18. 15:56","title":"„Sokkoló” szintű a szexuális zaklatások száma a zenei fesztiválokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]