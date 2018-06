Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b29778e2-8293-4088-bf2e-88932b5b2a6d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 24 éves férfi egy lakóház kerítésének hajtott. A berettyóújfalui rendőrök befejezték a baleset körülményeinek vizsgálatát.","shortLead":"A 24 éves férfi egy lakóház kerítésének hajtott. A berettyóújfalui rendőrök befejezték a baleset körülményeinek...","id":"20180619_ittas_vezetes_reszeg_sofor_bmw_baleset","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b29778e2-8293-4088-bf2e-88932b5b2a6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f493bed-8e89-467f-b39c-7229d9c7943d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180619_ittas_vezetes_reszeg_sofor_bmw_baleset","timestamp":"2018. június. 19. 08:21","title":"Részegen ült a volánhoz, a ház kerítésében állt meg a BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e48f5ec-3ac4-46c8-82f7-1b35b2febd49","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vasárnap megnézték az Arcade Fire-t az Arénában.\r

\r

","shortLead":"Vasárnap megnézték az Arcade Fire-t az Arénában.\r

\r

","id":"20180618_Ewan_Mcgregorek_is_Budapesten_buliztak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e48f5ec-3ac4-46c8-82f7-1b35b2febd49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"150a2cbd-0b24-4a99-ab6f-9e52f550ce1d","keywords":null,"link":"/elet/20180618_Ewan_Mcgregorek_is_Budapesten_buliztak","timestamp":"2018. június. 18. 13:44","title":"Ewan McGregorék is Budapesten buliztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db2b9aff-77e9-45d0-8f36-65ca6e6de849","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Los Angeles alatt megépült tesztpályára Elon Musk már egy Tesla Model X-et is leküldött, hogy megnézzék, autóval együtt hogyan gyorsul a szerkezet.","shortLead":"A Los Angeles alatt megépült tesztpályára Elon Musk már egy Tesla Model X-et is leküldött, hogy megnézzék, autóval...","id":"20180619_elon_muskthe_boring_company_tesla_model_x_kozlekedes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db2b9aff-77e9-45d0-8f36-65ca6e6de849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"112833f7-dc69-4fef-b470-06fa4a76b5ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20180619_elon_muskthe_boring_company_tesla_model_x_kozlekedes","timestamp":"2018. június. 19. 10:31","title":"Betettek egy Tesla Model X-et Elon Musk alagútjába, így megy a kocsi a föld alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93b3274b-217b-4c55-99d7-8722c7b0fd4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Parádés interjút publikált a Magyar Hírlap a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkárával. Németh a GDP 3 százalékát költené a hadseregre.","shortLead":"Parádés interjút publikált a Magyar Hírlap a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkárával. Németh a GDP 3...","id":"20180618_nemeth_szilard_honvedseg_magyar_hirlap","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93b3274b-217b-4c55-99d7-8722c7b0fd4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc02987-8fd9-49dd-b8fd-87aee8cf76a1","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_nemeth_szilard_honvedseg_magyar_hirlap","timestamp":"2018. június. 18. 10:55","title":"Németh Szilárd: A cél, hogy a miénk legyen a térség legerősebb hadereje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"332792c2-2f90-4b92-b0d4-383826f008f4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nem szakmai, hanem emberi okokból.","shortLead":"Nem szakmai, hanem emberi okokból.","id":"20180618_Tavozik_a_zalaegerszegi_Hevesi_Sandor_Szinhaz_muveszeti_vezetoje","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=332792c2-2f90-4b92-b0d4-383826f008f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cee35435-2e83-491a-89c8-045d69c9551e","keywords":null,"link":"/kultura/20180618_Tavozik_a_zalaegerszegi_Hevesi_Sandor_Szinhaz_muveszeti_vezetoje","timestamp":"2018. június. 18. 11:46","title":"Távozik a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház művészeti vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3823d7-06a3-4f2c-a448-d95c9481fd72","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A pénzintézet siket és nagyothalló ügyfeleknek is könnyítést ígér. ","shortLead":"A pénzintézet siket és nagyothalló ügyfeleknek is könnyítést ígér. ","id":"20180618_Beszeloautomatakkal_segiti_az_OTP_a_vakok_es_gyengenlatok_bankolasat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d3823d7-06a3-4f2c-a448-d95c9481fd72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40059aac-9cb4-4eeb-9a64-adb9db70021a","keywords":null,"link":"/kkv/20180618_Beszeloautomatakkal_segiti_az_OTP_a_vakok_es_gyengenlatok_bankolasat","timestamp":"2018. június. 18. 10:28","title":"Beszélőautomatákkal segíti az OTP a vakok és gyengénlátók bankolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6eeec95-07ca-4730-a23e-ae1b8c912afb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google elérhetővé tette az Android Messages alkalmazás webes változatát, amelyet a következő napokban fokozatosan kapcsolnak be mindenkinél.","shortLead":"A Google elérhetővé tette az Android Messages alkalmazás webes változatát, amelyet a következő napokban fokozatosan...","id":"20180619_android_messages_uzenetkuldo_alkalmazas_bongeszo_ingyen_sms_imessage","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6eeec95-07ca-4730-a23e-ae1b8c912afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1df9378e-654e-4c0d-a866-cebc853608b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180619_android_messages_uzenetkuldo_alkalmazas_bongeszo_ingyen_sms_imessage","timestamp":"2018. június. 19. 09:03","title":"Androidos telefonja van? Mostantól ingyen küldhet SMS-t a számítógépe böngészőjéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már eddig is mélyponton járt a forint, de ma tovább romlott a helyzet.","shortLead":"Már eddig is mélyponton járt a forint, de ma tovább romlott a helyzet.","id":"20180618_Itt_a_324_forintos_euro","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e12ff81-fba0-470e-ada0-966060023f19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180618_Itt_a_324_forintos_euro","timestamp":"2018. június. 18. 17:18","title":"Itt a 324 forintos euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]