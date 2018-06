Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a46ae82-f660-4c31-b71b-bdaae3cd4f24","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ugyanis a két ország válogatottja még soha sem találkozott egymással.","shortLead":"Ugyanis a két ország válogatottja még soha sem találkozott egymással.","id":"20180617_Igazi_debut_lesz_a_hamarosan_kezdodo_Costa_RicaSzerbia_merkozes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a46ae82-f660-4c31-b71b-bdaae3cd4f24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da995b2f-f31e-4c8a-9d99-fa1cb2416213","keywords":null,"link":"/sport/20180617_Igazi_debut_lesz_a_hamarosan_kezdodo_Costa_RicaSzerbia_merkozes","timestamp":"2018. június. 17. 13:21","title":"Igazi debüt lesz a hamarosan kezdődő Costa Rica-Szerbia mérkőzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"620c18c2-acc2-4c6e-80f9-9b05f1854bb5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság szerint a Miniszterelnökségen belül működő közbeszerzési felügyeleti főosztály átengedte a szabálytalan közbeszerzéseket, ezért most százmilliárdos nagyságrendű támogatásmegvonást tartanak indokoltnak. ","shortLead":"Az Európai Bizottság szerint a Miniszterelnökségen belül működő közbeszerzési felügyeleti főosztály átengedte...","id":"20180618_Level_Brusszelbol_szabalytalan_kozbeszerzeseket_bonyolitott_a_Lazarvezette_Miniszterelnokseg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=620c18c2-acc2-4c6e-80f9-9b05f1854bb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5688a1d-755e-4def-a190-cfc29f794bd0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180618_Level_Brusszelbol_szabalytalan_kozbeszerzeseket_bonyolitott_a_Lazarvezette_Miniszterelnokseg","timestamp":"2018. június. 18. 08:53","title":"Levél Brüsszelből: szabálytalan közbeszerzéseket bonyolított a Lázár-vezette Miniszterelnökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"188d7857-15ca-4f64-95b8-1dae9beb998c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A püspök azt kéri, ha szigorítják a közterületen való életvitelszerű tartózkodást, akkor azt is írják bele az Alaptörvénybe, hogy Magyarország törekszik arra, hogy az emberhez méltó lakhatás feltételeit és a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést mindenki számára biztosítsa.","shortLead":"A püspök azt kéri, ha szigorítják a közterületen való életvitelszerű tartózkodást, akkor azt is írják bele...","id":"20180619_Szombathelyi_megyespuspok_mondta_meg_a_kormanynak_hogyan_kellene_a_hajlektalansaggal_foglalkozni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=188d7857-15ca-4f64-95b8-1dae9beb998c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b64c79a-e5dc-4d53-ae74-76daa47e37d6","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_Szombathelyi_megyespuspok_mondta_meg_a_kormanynak_hogyan_kellene_a_hajlektalansaggal_foglalkozni","timestamp":"2018. június. 19. 10:22","title":"Szombathelyi megyéspüspök mondta meg a kormánynak, hogyan kellene a hajléktalansággal foglalkozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73890c8b-b095-40e0-873e-c3fdf901fba5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Lyukaszászló-adományozással szeretné elérni az antikommunista követelések politikai napirendre tűzését Pongrátz András, néhai Pongrátz Gergely szintén szabadságharcos testvére és Novák Előd korábbi jobbikos politikus.","shortLead":"Lyukaszászló-adományozással szeretné elérni az antikommunista követelések politikai napirendre tűzését Pongrátz András...","id":"20180617_jobbikbol_kivalt_mi_hazank_mozgalom_elso_akcioja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73890c8b-b095-40e0-873e-c3fdf901fba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15e81119-012a-44ec-8ba5-e3adefcf46f7","keywords":null,"link":"/itthon/20180617_jobbikbol_kivalt_mi_hazank_mozgalom_elso_akcioja","timestamp":"2018. június. 17. 12:47","title":"Bejelentették a Jobbikból kivált Mi Hazánk mozgalom első akcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9bcf0b9-e914-478c-b9be-83971c956043","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Reagált a Mesterházy Attila által posztolt előnytelen képre az MSZP új elnöke. ","shortLead":"Reagált a Mesterházy Attila által posztolt előnytelen képre az MSZP új elnöke. ","id":"20180619_Toth_Bertalan_remeli_hogy_Mesterhazy_csak_felrenyomta_a_telefonjat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9bcf0b9-e914-478c-b9be-83971c956043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a5106e3-7958-4e7c-ac2f-4c325819cfab","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_Toth_Bertalan_remeli_hogy_Mesterhazy_csak_felrenyomta_a_telefonjat","timestamp":"2018. június. 19. 08:50","title":"Tóth Bertalan reméli, hogy Mesterházy csak félrenyomta a telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6be468a-3bcd-452b-9b6b-8165f65bb72a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Fenékpuszta környékén talált legkorábbi tárgyak a középső rézkorból származnak. ","shortLead":"A Fenékpuszta környékén talált legkorábbi tárgyak a középső rézkorból származnak. ","id":"20180619_Hatezer_eves_leleteket_talaltak_az_M76os_epitesenel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6be468a-3bcd-452b-9b6b-8165f65bb72a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67c49f27-8af2-435e-849d-1c0dd2317700","keywords":null,"link":"/elet/20180619_Hatezer_eves_leleteket_talaltak_az_M76os_epitesenel","timestamp":"2018. június. 19. 08:17","title":"Hatezer éves leleteket találtak az M76-os építésénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe24e51-7467-4ce0-8722-fab73a711a55","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Erős vállalást tett Hernán Darío Gómez, a panamai válogatott szövetségi kapitánya.","shortLead":"Erős vállalást tett Hernán Darío Gómez, a panamai válogatott szövetségi kapitánya.","id":"20180618_Panamai_kapitany_Ha_tovabbjutunk_megiszom_ket_uveg_vodkat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fe24e51-7467-4ce0-8722-fab73a711a55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"468db067-cb22-4e7b-b83c-146504b7f052","keywords":null,"link":"/sport/20180618_Panamai_kapitany_Ha_tovabbjutunk_megiszom_ket_uveg_vodkat","timestamp":"2018. június. 18. 09:43","title":"Panamai kapitány: Ha továbbjutunk, megiszom két üveg vodkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1def95c-0878-457b-a55a-61217de406e0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Meow-Ludo Disco Gamma Meow-Meow néven biohacker úgy véli, hogy az erkölcsi győzelem az övé, bár az eljárás költségeit neki kell megfizetni. Azt is mondta: senkit sem bátorít arra, hogy chipet ültessen a bőre alá, a hatóságok megkérdezése nélkül ő maga sem tenné ezt meg újra. ","shortLead":"A Meow-Ludo Disco Gamma Meow-Meow néven biohacker úgy véli, hogy az erkölcsi győzelem az övé, bár az eljárás költségeit...","id":"20180618_felmentettek_a_bliccelesert_megbuntetett_biohackert_aki_bore_ala_ultett_berlete_chipjet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1def95c-0878-457b-a55a-61217de406e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"182f81ef-6eea-4082-a25e-f894f7a31aa9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180618_felmentettek_a_bliccelesert_megbuntetett_biohackert_aki_bore_ala_ultett_berlete_chipjet","timestamp":"2018. június. 18. 14:11","title":"Felmentették a bliccelésért megbüntetett biohackert, aki bőre alá ültette bérlete chipjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]