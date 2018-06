Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c5eac1c-cd24-45a9-85d3-bd6cb3030c47","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség tartja magát a korábbi ígéretéhez, és a jelek szerint cserélgeti a jelzés nélkül civil mérőautóit.","shortLead":"A rendőrség tartja magát a korábbi ígéretéhez, és a jelek szerint cserélgeti a jelzés nélkül civil mérőautóit.","id":"20180618_a_nap_fotoja_civil_feher_suzuki_swift_rendorauto_sebessegmeres_traffipax_varpalota_elkerulo_ut_gyorshajtas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c5eac1c-cd24-45a9-85d3-bd6cb3030c47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac0827f4-398b-4d9e-b42f-35a449743476","keywords":null,"link":"/cegauto/20180618_a_nap_fotoja_civil_feher_suzuki_swift_rendorauto_sebessegmeres_traffipax_varpalota_elkerulo_ut_gyorshajtas","timestamp":"2018. június. 18. 06:41","title":"A nap fotója: civil fehér Suzukiból is mérnek a rend őrei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d74c69d-b848-4c30-8237-d1ea8267b41b","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Sok olyan intelligens és önálló nőt ismerünk, akinek nehézségei vannak a társtalálás terén? A jelenség óriási problémává nőtte ki magát, de vajon mi állhat a háttérben? ","shortLead":"Sok olyan intelligens és önálló nőt ismerünk, akinek nehézségei vannak a társtalálás terén? A jelenség óriási...","id":"20180617_Hogyan_talaljon_part_az_okos_es_eros_no","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d74c69d-b848-4c30-8237-d1ea8267b41b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"192daef2-1a52-4dd5-9fbc-c5ec2a729fb8","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180617_Hogyan_talaljon_part_az_okos_es_eros_no","timestamp":"2018. június. 17. 20:15","title":"Hogyan találjon párt az okos és erős nő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2f6126f-7fe9-4f1a-8d36-f8f5d75ff653","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Évek óta összegyűlnek az egyik csehországi erdőben a legkeményebb A hobbit-rajongók, hogy a regény híres csatáját megelevenítsék. ","shortLead":"Évek óta összegyűlnek az egyik csehországi erdőben a legkeményebb A hobbit-rajongók, hogy a regény híres csatáját...","id":"20180617_Tobb_szaz_hobbitfanatikus_csatazott_egy_cseh_erdoben__fotok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2f6126f-7fe9-4f1a-8d36-f8f5d75ff653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47e867db-0b82-4ce1-8928-6449dfc92e34","keywords":null,"link":"/kultura/20180617_Tobb_szaz_hobbitfanatikus_csatazott_egy_cseh_erdoben__fotok","timestamp":"2018. június. 17. 17:34","title":"Több száz hobbitfanatikus csatázott egy cseh erdőben - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02030e87-b7bf-4727-b3a4-ac1fa07176e1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Dél-Koreáról és a világbajnokságról egy esemény ugrik be a futballszeretőknek. A 2002-es Japánnal közösen rendezett vb, ahol sokak szerint bírói hátszéllel, de a negyedik helyen végzett a csapat. Bár az utóbbi évtizedek legstabilabb ázsiai vébé résztvevőjévé váltak, idén hatalmas meglepetés lenne már a csoportból továbbjutás is. Van azonban egy sztárjuk, akiben bízhatnak.","shortLead":"Dél-Koreáról és a világbajnokságról egy esemény ugrik be a futballszeretőknek. A 2002-es Japánnal közösen rendezett vb...","id":"20180618_szon_hung_min_del_korea","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02030e87-b7bf-4727-b3a4-ac1fa07176e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a68223-0c85-4853-95c6-dbd6df4f225f","keywords":null,"link":"/sport/20180618_szon_hung_min_del_korea","timestamp":"2018. június. 18. 13:40","title":"Dél-Korea gyémántja: Szon Hung-min","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bf2e78e-ba10-4392-95c8-ed2185c8dab0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gianni Buquicchio, a bizottság elnöke azt kérte a vele Strasbourgban tárgyaló Szijjártó Pétertől, hogy várják meg a testület ezzel kapcsolatos véleményét vagy legalább vegyék figyelembe ajánlásaikat. ","shortLead":"Gianni Buquicchio, a bizottság elnöke azt kérte a vele Strasbourgban tárgyaló Szijjártó Pétertől, hogy várják meg...","id":"20180618_A_Velencei_Bizottsag_keri_ne_szavazzak_meg_Stop_Sorost","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bf2e78e-ba10-4392-95c8-ed2185c8dab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c1aa7a6-cfa0-49f2-ad3f-34a3f8aa028b","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_A_Velencei_Bizottsag_keri_ne_szavazzak_meg_Stop_Sorost","timestamp":"2018. június. 18. 18:41","title":"A Velencei Bizottság kéri, ne szavazzanak szerdán a Stop Sorosról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c29a43-0bca-4c1b-9dd0-eb2c5062e62b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit televíziós rendező, Michael Morris autója Los Angelesben vált a lángok martalékává.\r

","shortLead":"A brit televíziós rendező, Michael Morris autója Los Angelesben vált a lángok martalékává.\r

","id":"20180617_kigyulladt_a_teslaja_a_rendezo_alatt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76c29a43-0bca-4c1b-9dd0-eb2c5062e62b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"765adcb8-55b9-4cbf-8019-1bf2cd3cb142","keywords":null,"link":"/cegauto/20180617_kigyulladt_a_teslaja_a_rendezo_alatt","timestamp":"2018. június. 17. 15:49","title":"Kigyulladt a Tesla az ismert rendező alatt - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"690a538d-b007-4a70-a085-652bbc1cb041","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jelentkezzen, aki tudta vagy tudná ezt a levegőakrobatikát überelni!","shortLead":"Jelentkezzen, aki tudta vagy tudná ezt a levegőakrobatikát überelni!","id":"20180617_Minden_bizonnyal_a_vilag_legextremebb_eskuvojet_tartottak_meg_Nemetorszagban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=690a538d-b007-4a70-a085-652bbc1cb041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46656d3b-436a-4b22-a398-695f282cead6","keywords":null,"link":"/elet/20180617_Minden_bizonnyal_a_vilag_legextremebb_eskuvojet_tartottak_meg_Nemetorszagban","timestamp":"2018. június. 17. 14:49","title":"Minden bizonnyal a világ legextrémebb esküvőjét tartották meg Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"679c898d-d825-43d8-839b-2dc9404740d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lap úgy tudja, Orbán Viktor át akarja variálni a kormányhű médiabirodalmat. ","shortLead":"A lap úgy tudja, Orbán Viktor át akarja variálni a kormányhű médiabirodalmat. ","id":"20180618_Nepszava_Meszaroshoz_kerulhet_a_TV2","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=679c898d-d825-43d8-839b-2dc9404740d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2c0a74e-b374-4d54-989f-bbcbb5f5e487","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180618_Nepszava_Meszaroshoz_kerulhet_a_TV2","timestamp":"2018. június. 18. 07:17","title":"Népszava: Mészároshoz kerülhet a TV2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]