[{"available":true,"c_guid":"9e27f600-0582-46a6-a35a-33605ffc015c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ázsiai, afrikai és közép-amerikai csapatok ellen játszanak Európa válogatottjai a labdarúgó-világbajnokság ötödik napján. A svédek nagy nehezen behúzták az elsőt, a belgák pedig a másodikat. A favoritok bővebb körébe sorolt csapat helyenként meggyőző is volt. Az angolok egyértelműen jobban voltak Tunéziánál, de csak a 91. percben sikerült győztes gólt szerezniük.","shortLead":"Ázsiai, afrikai és közép-amerikai csapatok ellen játszanak Európa válogatottjai a labdarúgó-világbajnokság ötödik...","id":"20180618_Europa_a_vilag_ellen_sikerul_meg_valakinek_a_meggyozo_kezdes_Percrol_percre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e27f600-0582-46a6-a35a-33605ffc015c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ebd94d1-4d22-44c2-b36d-7dc4bbfa30ff","keywords":null,"link":"/sport/20180618_Europa_a_vilag_ellen_sikerul_meg_valakinek_a_meggyozo_kezdes_Percrol_percre","timestamp":"2018. június. 18. 19:06","title":"Az esélyesek győztek a világbajnokság hétfői meccsein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20e1e09e-42e3-4fa7-b018-033eac55208f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"\"Minden vágyam teljesült, nagyon boldog vagyok!\" – mesélte az egyik magyar játékoskísérő. ","shortLead":"\"Minden vágyam teljesült, nagyon boldog vagyok!\" – mesélte az egyik magyar játékoskísérő. ","id":"20180618_Lepacsiztak_Messivel_az_izlandiakat_kisero_magyar_gyerekek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20e1e09e-42e3-4fa7-b018-033eac55208f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68e9a556-9c49-4108-b9ae-07807c48e2fe","keywords":null,"link":"/sport/20180618_Lepacsiztak_Messivel_az_izlandiakat_kisero_magyar_gyerekek","timestamp":"2018. június. 18. 09:10","title":"Lepacsiztak Messivel az izlandiakat kísérő magyar gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09ca0e4f-7743-40ba-9e67-89cf414896ff","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":" „Könnyű fizikai munka azonnali kezdéssel Nyugat-Európában! Rendkívül magas fizetés, szállás, ellátás és kiutazás biztosított, nyelvtudás és szaktudás nem szükséges. Jelentkezni a [email protected] e-mail-címen lehet.” Ön jelentkezne erre az álláshirdetésre? Szinte minden második magyar megtenné. Az építőipari munkákat keresők vannak a legnagyobb veszélyben.","shortLead":" „Könnyű fizikai munka azonnali kezdéssel Nyugat-Európában! Rendkívül magas fizetés, szállás, ellátás és kiutazás...","id":"20180618_Majdnem_minden_masodik_kulfoldon_munkat_kereso_magyar_bedol_az_emberkereskedoknek__VIDEO","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09ca0e4f-7743-40ba-9e67-89cf414896ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"300da3d8-7118-4dcc-b951-1aa53661cb5d","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180618_Majdnem_minden_masodik_kulfoldon_munkat_kereso_magyar_bedol_az_emberkereskedoknek__VIDEO","timestamp":"2018. június. 18. 13:44","title":"Majdnem minden második, külföldön munkát kereső magyar bedőlne a kamuhirdetéseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92cffcc7-ea50-4ca7-a262-bd9181b92161","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kap egy megható ajándékot a csapatától.","shortLead":"Kap egy megható ajándékot a csapatától.","id":"20180618_Mi_van_ha_egy_focista_a_vilagbajnoksag_alatt_lesz_apa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92cffcc7-ea50-4ca7-a262-bd9181b92161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d9dec35-4a5e-48d3-9f6e-05ae67d3d0fd","keywords":null,"link":"/elet/20180618_Mi_van_ha_egy_focista_a_vilagbajnoksag_alatt_lesz_apa","timestamp":"2018. június. 18. 10:02","title":"Mi van, ha egy focista a világbajnokság alatt lesz apa?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69401fa0-203d-48da-b3cc-9fb64548439b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezt a ziccert nem hagyhatta ki apák napján. ","shortLead":"Ezt a ziccert nem hagyhatta ki apák napján. ","id":"20180617_Darth_Vaderrel_koszonti_az_apakat_Mark_Hamill","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69401fa0-203d-48da-b3cc-9fb64548439b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8384789a-dd6a-445c-a309-50ea470d256e","keywords":null,"link":"/kultura/20180617_Darth_Vaderrel_koszonti_az_apakat_Mark_Hamill","timestamp":"2018. június. 17. 18:37","title":"Darth Vaderrel köszönti az apákat Mark Hamill","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerinte ugyanazt tesszük, mint a nácik, csak épp kesztyűben.","shortLead":"Szerinte ugyanazt tesszük, mint a nácik, csak épp kesztyűben.","id":"20180617_Naci_mentalitassal_allitotta_parhuzamba_az_abortuszt_Ferenc_papa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46a3c212-76e5-494a-975b-86bf2df7e6be","keywords":null,"link":"/elet/20180617_Naci_mentalitassal_allitotta_parhuzamba_az_abortuszt_Ferenc_papa","timestamp":"2018. június. 17. 15:21","title":"Náci mentalitással állította párhuzamba az abortuszt Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89a18c0b-8a06-4a3d-894e-8a02dad58f9f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mind a négy, ma is élő egykori first lady – azaz Rosalynn Carter, Hillary Clinton, Laura Bush és Michelle Obama – felemelte szavát az ellen a gyakorlat ellen, hogy az illegális bevándorlók gyerekeit elválasztják szüleiktől az amerikai-mexikói határon. ","shortLead":"Mind a négy, ma is élő egykori first lady – azaz Rosalynn Carter, Hillary Clinton, Laura Bush és Michelle Obama –...","id":"20180619_Ebben_minden_volt_first_lady_egyetert_a_migransgyerekeket_nem_lehet_a_szuleiktol_elvalasztani","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89a18c0b-8a06-4a3d-894e-8a02dad58f9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"305cba39-052d-47bb-bd8f-07b7018ccc1b","keywords":null,"link":"/elet/20180619_Ebben_minden_volt_first_lady_egyetert_a_migransgyerekeket_nem_lehet_a_szuleiktol_elvalasztani","timestamp":"2018. június. 19. 11:16","title":"Az összes volt first lady kiakadt a migránsgyerekek elválasztásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94b82829-76f3-425a-b9f0-017a2f3a6797","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"\"Allah akbart\" kiabált, miközben előrántotta papírvágó kését. A támadásban ketten megsérültek. ","shortLead":"\"Allah akbart\" kiabált, miközben előrántotta papírvágó kését. A támadásban ketten megsérültek. ","id":"20180617_Sniccerrel_tamadt_egy_muszlim_no_egy_franciaorszagi_szupermarket_bevasarloira","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94b82829-76f3-425a-b9f0-017a2f3a6797&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15778f76-529b-48a0-b99c-abcbf129ed7a","keywords":null,"link":"/vilag/20180617_Sniccerrel_tamadt_egy_muszlim_no_egy_franciaorszagi_szupermarket_bevasarloira","timestamp":"2018. június. 17. 15:14","title":"Sniccerrel támadt egy muszlim nő egy franciaországi szupermarket bevásárlóira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]