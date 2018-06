Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b21ac69-0ce3-4965-aaa9-6af89ca01525","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kifejezetten meleg idő ígérkezik csütörtökig, pénteken aztán a mostani előrejelzés szerint nagyot esik a hőmérséklet. ","shortLead":"Kifejezetten meleg idő ígérkezik csütörtökig, pénteken aztán a mostani előrejelzés szerint nagyot esik a hőmérséklet. ","id":"20180618_durva_lehules_jon_hetvegere_6_fokos_hajnali_homerseklet_sem_kizart","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b21ac69-0ce3-4965-aaa9-6af89ca01525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4934c0a-0d92-4ef3-8771-e3aa0b59c9ab","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_durva_lehules_jon_hetvegere_6_fokos_hajnali_homerseklet_sem_kizart","timestamp":"2018. június. 18. 20:56","title":"Durva lehűlés jön hétvégére, 6 fokos hajnali hőmérséklet sem kizárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38deb07c-c4f7-46d7-82bf-5a69540e5c52","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Bükki Nemzeti Park szerint sok a tévhit azzal kapcsolatban, hogy mit kell tenni, ha összefutunk egy medvével. Lássuk be, erre ma Magyarországon reális esély van, úgyhogy csak üdvözölni tudjuk, hogy a nemzeti park összeállított egy medvekisokost. Ebből szemezgettünk. ","shortLead":"A Bükki Nemzeti Park szerint sok a tévhit azzal kapcsolatban, hogy mit kell tenni, ha összefutunk egy medvével. Lássuk...","id":"20180617_Valoban_bevalhat_ha_halottnak_tettetjuk_magunkat_amikor_medvevel_talalkozunk","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38deb07c-c4f7-46d7-82bf-5a69540e5c52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"523ca99a-e0a4-487f-8764-d8300c856c36","keywords":null,"link":"/elet/20180617_Valoban_bevalhat_ha_halottnak_tettetjuk_magunkat_amikor_medvevel_talalkozunk","timestamp":"2018. június. 17. 18:09","title":"Valóban beválhat, ha halottnak tettetjük magunkat, amikor medvével találkozunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fbcc71b-53a2-43d3-9d7e-16beaef6dca0","c_author":"G. M.","category":"sport","description":"A tévénézők szövetségi kapitányaként két stratégiát vázolnánk a mai napra. A populista út – mint mindig – könnyű megoldást ígér a keddi megpróbáltatások előtt. A másik nehezebb és veszélyesebb. Válasszon!","shortLead":"A tévénézők szövetségi kapitányaként két stratégiát vázolnánk a mai napra. A populista út – mint mindig – könnyű...","id":"20180619_Szabadulas_az_agykarosito_M4_Sporttol_Fussatok_bolondok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fbcc71b-53a2-43d3-9d7e-16beaef6dca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5935f51-b92b-411d-b0dc-46d2b504e3f6","keywords":null,"link":"/sport/20180619_Szabadulas_az_agykarosito_M4_Sporttol_Fussatok_bolondok","timestamp":"2018. június. 19. 10:33","title":"Szabadulás az agykárosító M4 Sporttól: Fussatok, bolondok!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf351b17-1a15-494c-a60e-765f3ae44142","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A társaságok mostanra összegezték a június eleje óta benyújtott kárigényeket.","shortLead":"A társaságok mostanra összegezték a június eleje óta benyújtott kárigényeket.","id":"20180618_Melyen_a_zsebukbe_kell_nyulniuk_a_biztositoknak_milliardos_a_kora_nyari_viharkar","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf351b17-1a15-494c-a60e-765f3ae44142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb10d88c-f6d4-4d23-81e4-5f0c3c813349","keywords":null,"link":"/kkv/20180618_Melyen_a_zsebukbe_kell_nyulniuk_a_biztositoknak_milliardos_a_kora_nyari_viharkar","timestamp":"2018. június. 18. 09:58","title":"Mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk a biztosítóknak: milliárdos a kora nyári viharkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f5db19-25d4-4aa6-a7c5-5feccdabdb06","c_author":"Károly-Rajki Edith","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Por, zaj és olykor totális közlekedési káosz van Óbudán a Folyondár utca környékén. Bővítik a sportközpontot, és mint ilyenkor szokás, egyből a fák kivágásával kezdték. Az önkormányzat szerint minden rendben van, a klubelnök meg állítja, ők ezt elősorban a gyerekekért teszik.","shortLead":"Por, zaj és olykor totális közlekedési káosz van Óbudán a Folyondár utca környékén. Bővítik a sportközpontot, és mint...","id":"20180618_De_jogilag_minden_rendben__bovul_a_Vasas_fogy_a_Kiscelli_erdo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6f5db19-25d4-4aa6-a7c5-5feccdabdb06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"017d5579-f093-4ded-b7bc-a2a8966fc07a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180618_De_jogilag_minden_rendben__bovul_a_Vasas_fogy_a_Kiscelli_erdo","timestamp":"2018. június. 18. 14:00","title":"„De jogilag minden rendben!” – bővül a Vasas, fogy a Kiscelli erdő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87296a34-d438-4ea7-a359-8590b8ea69ed","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az amerikai bevándorláspolitikai mellett Magyarországot is bírálta Zeid Raad al-Husszein, az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa 38. ülésszakának hétfői megnyitóján. ","shortLead":"Az amerikai bevándorláspolitikai mellett Magyarországot is bírálta Zeid Raad al-Husszein, az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa...","id":"20180618_A_Stop_Soros_miatt_Magyarorszagot_is_biralta_az_ENSZ_emberi_jogi_fobiztosa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87296a34-d438-4ea7-a359-8590b8ea69ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9912ff4-bdfc-4eda-bf8f-b1994aded7ca","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_A_Stop_Soros_miatt_Magyarorszagot_is_biralta_az_ENSZ_emberi_jogi_fobiztosa","timestamp":"2018. június. 18. 15:05","title":"A Stop Soros miatt Magyarországot is bírálta az ENSZ emberi jogi főbiztosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3823d7-06a3-4f2c-a448-d95c9481fd72","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A pénzintézet siket és nagyothalló ügyfeleknek is könnyítést ígér. ","shortLead":"A pénzintézet siket és nagyothalló ügyfeleknek is könnyítést ígér. ","id":"20180618_Beszeloautomatakkal_segiti_az_OTP_a_vakok_es_gyengenlatok_bankolasat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d3823d7-06a3-4f2c-a448-d95c9481fd72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40059aac-9cb4-4eeb-9a64-adb9db70021a","keywords":null,"link":"/kkv/20180618_Beszeloautomatakkal_segiti_az_OTP_a_vakok_es_gyengenlatok_bankolasat","timestamp":"2018. június. 18. 10:28","title":"Beszélőautomatákkal segíti az OTP a vakok és gyengénlátók bankolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c471f762-382b-4036-ba82-9429d3b778b3","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A márciusi aréna-bulin fellép többek között Póka Egon, Tátrai Tibor, Deák Bill Gyula és Cserhalmi György is.\r

\r

","shortLead":"A márciusi aréna-bulin fellép többek között Póka Egon, Tátrai Tibor, Deák Bill Gyula és Cserhalmi György is.\r

\r

","id":"20180618_Viharban_szulettem__eletmukoncertet_ad_Hobo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c471f762-382b-4036-ba82-9429d3b778b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee6303d-e115-4d89-bdd1-ad84db0492c9","keywords":null,"link":"/kultura/20180618_Viharban_szulettem__eletmukoncertet_ad_Hobo","timestamp":"2018. június. 18. 13:35","title":"„Viharban születtem” – életműkoncertet ad Hobo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]