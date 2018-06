Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11e6e057-d13a-41d4-be6e-3c9d6c596fb7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A nő, ahogy korábban, most is zárt pohárban szállította reggeli kávéját, amiért állítása szerint korábban soha nem szólták meg. Most viszont eldurvult a helyzet. ","shortLead":"A nő, ahogy korábban, most is zárt pohárban szállította reggeli kávéját, amiért állítása szerint korábban soha nem...","id":"20180619_Forro_kaveval_ontott_le_majd_megutott_egy_utast_egy_buszsofor_Kelenfoldon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11e6e057-d13a-41d4-be6e-3c9d6c596fb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa4f9e57-026b-40f7-b82a-a9c7aa139898","keywords":null,"link":"/kkv/20180619_Forro_kaveval_ontott_le_majd_megutott_egy_utast_egy_buszsofor_Kelenfoldon","timestamp":"2018. június. 19. 12:55","title":"Forró kávéval öntött le, majd megütött egy utast egy buszsofőr Kelenföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cffc165-ff3a-44f5-ae71-481c79ad9f8c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"2023-ig meghosszabbította szerződését az Atlético Madriddal.","shortLead":"2023-ig meghosszabbította szerződését az Atlético Madriddal.","id":"20180619_griezmann_veget_vetett_a_talalgatasoknak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1cffc165-ff3a-44f5-ae71-481c79ad9f8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95293487-70a3-4c59-a017-23149d05e66a","keywords":null,"link":"/sport/20180619_griezmann_veget_vetett_a_talalgatasoknak","timestamp":"2018. június. 19. 10:26","title":"Griezmann véget vetett a találgatásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdaff56d-6bd6-497a-80da-c4965bb151b9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valamiért nem sikerült a Samsung csak Project V-ként (Project Valley) emlegetett terve, azaz az összehajtható telefonra tett első komoly erőfeszítései. Újabb képek szivárogtak ki egy 2015-ös, később azonban meghiúsult elképzelésről.","shortLead":"Valamiért nem sikerült a Samsung csak Project V-ként (Project Valley) emlegetett terve, azaz az összehajtható telefonra...","id":"20180619_projectv_a_samsung_meghiusult_osszehajthato_telefonja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdaff56d-6bd6-497a-80da-c4965bb151b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57e1b761-4c79-49ac-be56-5b071604b8e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180619_projectv_a_samsung_meghiusult_osszehajthato_telefonja","timestamp":"2018. június. 19. 12:03","title":"Kiszivárgott képek: ilyen volt a Samsung korábbi összehajtható telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4edf0e8-6a3e-4099-86f0-97c84fa80d28","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az érintett területekről tilos kivinni méheket. ","shortLead":"Az érintett területekről tilos kivinni méheket. ","id":"20180619_Betegek_a_mehek_Pecs_kornyeken_zarlatot_rendeltek_el","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4edf0e8-6a3e-4099-86f0-97c84fa80d28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b58e0237-7216-41fb-bd35-4fc1574793a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180619_Betegek_a_mehek_Pecs_kornyeken_zarlatot_rendeltek_el","timestamp":"2018. június. 19. 11:36","title":"Betegek a méhek Pécs környékén, zárlatot rendeltek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c7490ac-3dc2-44b0-9fd7-b32e3ce542d2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 11 éves Masha nem volt olyan barátságos, mint a Magyarországot bejáró Robi.","shortLead":"A 11 éves Masha nem volt olyan barátságos, mint a Magyarországot bejáró Robi.","id":"20180619_Cirkuszi_show_kozben_szabadult_el_egy_medve_majdnem_szettepte_a_gondozojat__18","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c7490ac-3dc2-44b0-9fd7-b32e3ce542d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e195a98-6017-4a1f-9bff-3eac2b310dff","keywords":null,"link":"/kultura/20180619_Cirkuszi_show_kozben_szabadult_el_egy_medve_majdnem_szettepte_a_gondozojat__18","timestamp":"2018. június. 19. 16:48","title":"Cirkuszi show közben szabadult el egy medve, majdnem széttépte a gondozóját - 18+","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9bcf0b9-e914-478c-b9be-83971c956043","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Reagált a Mesterházy Attila által posztolt előnytelen képre az MSZP új elnöke. ","shortLead":"Reagált a Mesterházy Attila által posztolt előnytelen képre az MSZP új elnöke. ","id":"20180619_Toth_Bertalan_remeli_hogy_Mesterhazy_csak_felrenyomta_a_telefonjat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9bcf0b9-e914-478c-b9be-83971c956043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a5106e3-7958-4e7c-ac2f-4c325819cfab","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_Toth_Bertalan_remeli_hogy_Mesterhazy_csak_felrenyomta_a_telefonjat","timestamp":"2018. június. 19. 08:50","title":"Tóth Bertalan reméli, hogy Mesterházy csak félrenyomta a telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0797a8c6-d2b8-4fed-a158-9d64d687a24a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába jelentek meg a pénzes szponzorok az eszéki futballklubnál, még így is veszteséges lett az év.","shortLead":"Hiába jelentek meg a pénzes szponzorok az eszéki futballklubnál, még így is veszteséges lett az év.","id":"20180620_6320_szazalekkal_nott_a_szponzori_bevetel_Meszaros_Lorinc_horvat_csapatanal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0797a8c6-d2b8-4fed-a158-9d64d687a24a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48dd93a9-af35-4231-9ead-e3917ad667e0","keywords":null,"link":"/kkv/20180620_6320_szazalekkal_nott_a_szponzori_bevetel_Meszaros_Lorinc_horvat_csapatanal","timestamp":"2018. június. 20. 11:36","title":"6320 százalékkal nőtt a szponzori bevétel Mészáros Lőrinc horvát csapatánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"920030ab-3225-47d6-b8cb-f26346d851ee","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Két szónokkal mérték össze az IBM számítógépének tudását San Franciscóban, ahol először mutatták be azt az új mesterséges intelligencia technológiát, amelyet a cég szakemberei öt éve fejlesztenek.","shortLead":"Két szónokkal mérték össze az IBM számítógépének tudását San Franciscóban, ahol először mutatták be azt az új...","id":"20180620_ibm_szonok_projekt_vita_project_debater_szamitogep_mesterseges_intelligencia_erveles","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=920030ab-3225-47d6-b8cb-f26346d851ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d5373f8-24b5-433b-988c-67f9bd4d16bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180620_ibm_szonok_projekt_vita_project_debater_szamitogep_mesterseges_intelligencia_erveles","timestamp":"2018. június. 20. 10:03","title":"Már ott tart a mesterséges intelligencia, hogy simán leérveli egy vitában az embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]