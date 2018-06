Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"51f96719-32a0-4bac-b030-65adcd1ad3db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A felpörgő építőipar egyre több jogvitát generál, és jelenleg a különböző bíróságok ítélkezési gyakorlatában nincs egységes szempontrendszer arra, hogy mikor tekinthető szükségesnek a szomszédok zavarása. Ezen változtathat most a Kúria állásfoglalása.","shortLead":"A felpörgő építőipar egyre több jogvitát generál, és jelenleg a különböző bíróságok ítélkezési gyakorlatában nincs...","id":"20180618_Ugato_kutya_zajos_epitkezes_villodzo_fenyreklam_miatt_pereskedne_A_Kuria_szerint_sokszor_hibas_a_biroi_gyakorlat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51f96719-32a0-4bac-b030-65adcd1ad3db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ee78950-5f6c-4b6e-aaa2-82a7bfa88945","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180618_Ugato_kutya_zajos_epitkezes_villodzo_fenyreklam_miatt_pereskedne_A_Kuria_szerint_sokszor_hibas_a_biroi_gyakorlat","timestamp":"2018. június. 18. 12:52","title":"Ugató kutya, zajos építkezés, villódzó fényreklám miatt pereskedne? A Kúria szerint sokszor hibás a bírói gyakorlat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b4d14f-ca86-4124-b309-8ee0acb5f380","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti hetilap a Magyar Tudományos Akadémia hivatalos publikációs jegyzékének tanulmányozása után arra jutott, hogy az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontjának intézeteiben feltűnően népszerű a bevándorlás, gendertéma és a homoszexualitás kutatása. Névvel, fotóval, konkrét tanulmányok megnevezésével fel is sorolták a lap online oldalán kedden közzétett cikkben, konkrétan kikre illetve mire gondoltak. Szerző nincs a cikkhez feltüntetve. \r

\r

","shortLead":"A kormánypárti hetilap a Magyar Tudományos Akadémia hivatalos publikációs jegyzékének tanulmányozása után arra jutott...","id":"20180619_megint_listazott_a_figyelo_most_az_mta_tarsadalomkutatoit","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47b4d14f-ca86-4124-b309-8ee0acb5f380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f4adc4c-8e1e-4913-b0f1-0f4d47417056","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_megint_listazott_a_figyelo_most_az_mta_tarsadalomkutatoit","timestamp":"2018. június. 19. 21:12","title":"Megint listázott a Figyelő, most az MTA társadalomkutatóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f5db19-25d4-4aa6-a7c5-5feccdabdb06","c_author":"Károly-Rajki Edith","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Por, zaj és olykor totális közlekedési káosz van Óbudán a Folyondár utca környékén. Bővítik a sportközpontot, és mint ilyenkor szokás, egyből a fák kivágásával kezdték. Az önkormányzat szerint minden rendben van, a klubelnök meg állítja, ők ezt elősorban a gyerekekért teszik.","shortLead":"Por, zaj és olykor totális közlekedési káosz van Óbudán a Folyondár utca környékén. Bővítik a sportközpontot, és mint...","id":"20180618_De_jogilag_minden_rendben__bovul_a_Vasas_fogy_a_Kiscelli_erdo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6f5db19-25d4-4aa6-a7c5-5feccdabdb06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"017d5579-f093-4ded-b7bc-a2a8966fc07a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180618_De_jogilag_minden_rendben__bovul_a_Vasas_fogy_a_Kiscelli_erdo","timestamp":"2018. június. 18. 14:00","title":"„De jogilag minden rendben!” – bővül a Vasas, fogy a Kiscelli erdő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d1c4be5-86d9-4638-8a8e-29dc3945bcbe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szétszakadt az ország: belföldre tízből négyen, külföldre pedig csak ketten mennek nyaralni. A pihenést tervezők csaknem negyedének mindössze 50-100 ezer forintja van erre – nem személyenként, hanem nyaralásonként. Ennyit ér most a forint a magyarok kedvenc nyaralóhelyein.","shortLead":"Szétszakadt az ország: belföldre tízből négyen, külföldre pedig csak ketten mennek nyaralni. A pihenést tervezők...","id":"20180619_Melyik_nyaralasi_celponton_er_legtobbet_a_magyarok_penze","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d1c4be5-86d9-4638-8a8e-29dc3945bcbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cef28bdc-f8f5-4489-9932-599decfbd8f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180619_Melyik_nyaralasi_celponton_er_legtobbet_a_magyarok_penze","timestamp":"2018. június. 19. 14:10","title":"Mélyponton a forint, de van olyan nyaralóhely, ahol így is sokat ér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91c59f9b-9a43-4d5d-ae28-5bc106b914c9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az OECD a világ 35 fejlett, piacgazdaságnak tekinthető országait most a csúcsvezetők fizetése alapján rangsorolta. De nem csak az abszolút számokat nézték, hanem a politikai elit fizetését az átlagbérrel is összevetették.","shortLead":"Az OECD a világ 35 fejlett, piacgazdaságnak tekinthető országait most a csúcsvezetők fizetése alapján rangsorolta. De...","id":"20180619_Jol_keres_Orban_a_tobbi_csucsvezetohoz_kepest_Az_attol_fugg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91c59f9b-9a43-4d5d-ae28-5bc106b914c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca53b96c-3b4d-464f-885c-1f508a05aadd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180619_Jol_keres_Orban_a_tobbi_csucsvezetohoz_kepest_Az_attol_fugg","timestamp":"2018. június. 19. 11:30","title":"Jól keres Orbán a többi csúcsvezetőhöz képest? Az attól függ…","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d696024b-f9ab-4e07-ad53-10c8a8283a99","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"A rendőrségi lámpákhoz hasonló, kék-piros villogókkal felszerelt Opelt videóztak az M7-es autópályán néhány napja, amely a felvétel szerint igen furcsa manővereket végzett. A rendőrség később feldúlt közleményben cáfolta, hogy az ő gépkocsijukról lenne szó.","shortLead":"A rendőrségi lámpákhoz hasonló, kék-piros villogókkal felszerelt Opelt videóztak az M7-es autópályán néhány napja...","id":"20180619_civil_rendor_auto_m7_kamion_opel_zafira","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d696024b-f9ab-4e07-ad53-10c8a8283a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8087526-d8c8-4cc5-9439-1de7d0edda37","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180619_civil_rendor_auto_m7_kamion_opel_zafira","timestamp":"2018. június. 19. 15:28","title":"Kék lámpás civil autó az M7-esen: a rendőrség duzzogva cáfol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5598c679-5c2a-4a3c-8f06-7d402ad851e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök a Helmut Kohl egykori német kancellár halálának rendezett tanácskozáson beszélt erről. ","shortLead":"A magyar miniszterelnök a Helmut Kohl egykori német kancellár halálának rendezett tanácskozáson beszélt erről. ","id":"20180618_Orban_bevandorlasellenes_partformaciot_hozna_letre_a_jovo_evi_EPvalasztasra","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5598c679-5c2a-4a3c-8f06-7d402ad851e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c1349dc-ddca-4c2a-a1f8-72a51ace4a25","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_Orban_bevandorlasellenes_partformaciot_hozna_letre_a_jovo_evi_EPvalasztasra","timestamp":"2018. június. 18. 21:25","title":"Orbán bevándorlásellenes pártformációt hozna létre a jövő évi EP-választásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"916d2fcb-c1f6-4d5e-a3a5-e0d62c2ab408","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"XXXTentacion húszéves volt.","shortLead":"XXXTentacion húszéves volt.","id":"20180619_A_nyilt_utcan_lottek_le_az_egyik_legnepszerubb_amerikai_rappert","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=916d2fcb-c1f6-4d5e-a3a5-e0d62c2ab408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d04d6f6f-96ba-4458-a352-bfa980d6255e","keywords":null,"link":"/kultura/20180619_A_nyilt_utcan_lottek_le_az_egyik_legnepszerubb_amerikai_rappert","timestamp":"2018. június. 19. 10:41","title":"A nyílt utcán lőtték le az egyik legnépszerűbb amerikai rappert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]