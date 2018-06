Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f3066f03-afd1-4865-a859-71cb96c05e6a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ilyet még nem láttak az elromlott ATM-hez kiérkező szerelők.","shortLead":"Ilyet még nem láttak az elromlott ATM-hez kiérkező szerelők.","id":"20180621_Patkanyok_ragtak_szet_otmillio_forintot_egy_bankautomataban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3066f03-afd1-4865-a859-71cb96c05e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e13e6ab5-47be-4950-8887-b7233eacde8f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180621_Patkanyok_ragtak_szet_otmillio_forintot_egy_bankautomataban","timestamp":"2018. június. 21. 07:15","title":"Patkányok rágtak szét ötmillió forintot egy bankautomatában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85cab9a2-728a-4f0b-b28f-bc088c7e8417","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alapvetően csak Kínának szánták a legkisebb bajor limuzint, de most kiengedik a világba.","shortLead":"Alapvetően csak Kínának szánták a legkisebb bajor limuzint, de most kiengedik a világba.","id":"20180621_bmw_1_sorozt_szedan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85cab9a2-728a-4f0b-b28f-bc088c7e8417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84f45a9d-8832-4073-a5a8-83aa8030fc23","keywords":null,"link":"/cegauto/20180621_bmw_1_sorozt_szedan","timestamp":"2018. június. 21. 11:26","title":"A végén még nálunk is lesz BMW 1-es szedán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"318ca3dc-d4ac-412c-875c-9e30cf377813","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Németországban elhalasztották az Angela Merkel koalícióját fenyegető összecsapás menekültügyben, ám az EU jövő heti csúcstalálkozójától sem várnak megállapodást, annyi önös érdek szabdalja táborokra a tagországokat.","shortLead":"Németországban elhalasztották az Angela Merkel koalícióját fenyegető összecsapás menekültügyben, ám az EU jövő heti...","id":"20180621_Szetfesziti_Europat_a_menekultvalsag","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=318ca3dc-d4ac-412c-875c-9e30cf377813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efc74241-dce1-48f5-ac5d-9dd389c5b411","keywords":null,"link":"/vilag/20180621_Szetfesziti_Europat_a_menekultvalsag","timestamp":"2018. június. 21. 12:59","title":"Szétfeszíti Európát a menekültválság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d5a4666-0bc4-4dc3-8602-2f10d47117a8","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"kultura","description":"Alig kopott valamit Jovanotti az évek során, és ami a pozitív energiákat illeti, csak egyre több áramlik belőle kifelé. A legutóbbi lemezével turnézó olasz zenész bécsi koncertjén is ledobta az energiabombát, a szeretet piszkos bombáját, miközben a DJ-pulttól a videokoncepcióig mindenhol bizonyította: az életkor csak egy szám.","shortLead":"Alig kopott valamit Jovanotti az évek során, és ami a pozitív energiákat illeti, csak egyre több áramlik belőle kifelé...","id":"20180621_Jovanotti_mellbimbokkal_es_spermaval_unnepelte_a_szabadsagot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d5a4666-0bc4-4dc3-8602-2f10d47117a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"740d69ae-077f-42ff-8ef4-cfe7745c79e6","keywords":null,"link":"/kultura/20180621_Jovanotti_mellbimbokkal_es_spermaval_unnepelte_a_szabadsagot","timestamp":"2018. június. 21. 11:05","title":"Jovanotti mellbimbókkal és spermával ünnepelte a szabadságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db253581-7168-4882-944b-ecf2482c4044","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Burnout – ezt az angol kifejezést használják a franciák is arra, hogyha valaki úgy érzi, semmi értelme sincs annak, amit csinál. Franciaországban a munkavállalók 56%-át fenyegeti ez a veszély, állapítja meg egy friss tanulmány, melyet a párizsi Le Figaro ismertet.","shortLead":"Burnout – ezt az angol kifejezést használják a franciák is arra, hogyha valaki úgy érzi, semmi értelme sincs annak...","id":"20180620_Inkabb_lapit_es_alkoholizal_a_kieges_szelere_sodrodott_munkavallalo_mert_felti_az_allasat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db253581-7168-4882-944b-ecf2482c4044&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0106b564-ca58-49c3-9ef4-1ed7121a0b32","keywords":null,"link":"/kkv/20180620_Inkabb_lapit_es_alkoholizal_a_kieges_szelere_sodrodott_munkavallalo_mert_felti_az_allasat","timestamp":"2018. június. 20. 13:21","title":"Inkább lapít és alkoholizál a kiégő munkavállaló, mert félti az állását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32b40fad-149d-4969-80ed-09ed225ba824","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Figyelő a \"Soros-ügynökök\" után most az Magyar Tudományos Akadémia tudósait listázta, végső megállapításuk szerint \"a Társadalomtudományi Kutatóközpontjában született kutatások fő irányvonala ideológiailag telített, erős liberális szemlélet jellemzi”. A központ vezetője közleményben állt ki munkatársai mellett.","shortLead":"A Figyelő a \"Soros-ügynökök\" után most az Magyar Tudományos Akadémia tudósait listázta, végső megállapításuk szerint \"a...","id":"20180620_Elegansan_alazza_a_listazo_Figyelot_az_MTA","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32b40fad-149d-4969-80ed-09ed225ba824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b983d715-5299-4052-a74c-3bb79a03f8eb","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_Elegansan_alazza_a_listazo_Figyelot_az_MTA","timestamp":"2018. június. 20. 10:47","title":"Elegánsan alázza a listázó Figyelőt az MTA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a41ec0-c378-41e7-953c-30f5b80f3f57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az osztrák, a román és szerb állampolgárságú férfiakkal szemben bűnszervezetben elkövetett embercsempészés miatt emelt vádat a Bajai Járási Ügyészség.","shortLead":"Az osztrák, a román és szerb állampolgárságú férfiakkal szemben bűnszervezetben elkövetett embercsempészés miatt emelt...","id":"20180622_1000_euroert_csempesztek_Ausztriaba_a_bevandorlokat_Magyarorszagon_at","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23a41ec0-c378-41e7-953c-30f5b80f3f57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"845d5507-1041-4704-bef2-6cbe4de8df4a","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_1000_euroert_csempesztek_Ausztriaba_a_bevandorlokat_Magyarorszagon_at","timestamp":"2018. június. 22. 10:04","title":"1000 euróért csempészték Ausztriába a bevándorlókat Magyarországon át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"509df787-cf97-4827-8993-cabe2535ce8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az akadémikusnak korábban a kormánypárti média küldött selyemzsinórt. ","shortLead":"Az akadémikusnak korábban a kormánypárti média küldött selyemzsinórt. ","id":"20180620_tenyleg_felmentettek_orban_volt_miniszteret_az_innovacios_hivatalnal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=509df787-cf97-4827-8993-cabe2535ce8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ccd5f95-77a4-4c36-b1a1-c2e0d5e65ed1","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_tenyleg_felmentettek_orban_volt_miniszteret_az_innovacios_hivatalnal","timestamp":"2018. június. 20. 21:04","title":"Orbán tényleg elküldte Pálinkást az Innovációs Hivatal éléről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]