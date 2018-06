Van-e ennél nagyobb sportesemény a világon? Egyesek szerint az olimpia az, mások állítják, a labdarúgó világbajnokság a csúcs. Ha így van, akkor most itt a csúcs: június 14. és július 15. között foci-vb Oroszországban. Kövesse az eseményeket – meccseket percről percre, híreket, elemzéseket, publicisztikákat és jegyzeteket – a hvg.hu-val.

Debály – bár erről ellentmondó információk vannak – valószínűleg valahol a magyar főváros mellett született 1791-ben katonazenész családban (apja Joseph Haydn tanítványa volt). Már 14 éves korától az osztrák hadsereg muzsikusa volt, s játszott a Hofburgban is mint oboista. Később zenélt Lipcsében, Bécsben, majd Genovában is.

Házasságot is Genovában kötött Madalena Magnascóval, akivel együtt vágott neki az Új Világnak, 47 éves korában. Eredetileg Brazíliában szeretett volna letelepedni családjával, de az akkor ott pusztító sárgaláz miatt a szomszédos Uruguay fővárosába, Montevideóba hajózott olasz feleségével és hat gyermekével.

Igazából ott lett katonazenészből igazi zeneszerző Francisco José Debali néven. Montevideo 1846-os ostroma idején szerezte Francisco Acuña de Figueroa költő versének szövegére az uruguayi nemzeti himnusz zenéjét. Ennek eredeti kottáját ma is az Uruguayi Nemzeti Múzeumban őrzik. (Erkel Ferenc egyébként mindössze két évvel korábban írta meg a magyar Himnusz zenéjét.)

Debály Ferenc József 68 éves korában hunyt el Montevideóban, ahol nevét ma is utca őrzi. Hagyatéka 143 különböző terjedelmű zeneműből áll, köztük szimfóniák, versenyművek, szonáták, szerenádok, fantáziák, nyitányok, katonai indulók, ébresztők, takarodók és kürtjelek találhatók, de komponált dalokat és tánczenét is – írja róla Szabó László Magyar múlt Dél-Amerikában című könyvében.

De talán Debály az egyetlen zeneszerző, akinek két ország is köszönheti a himnuszát, ugyanis Paraguayét is ő jegyzi. Zeneszerzői képességének híre ugyanis gyorsan tovább terjedt Dél-Amerikában, így rövidesen – szintén egy Francisco Acuña de Figueroa által írt versre – a paraguayi himnusz zenéjének megírására is őt kérték fel.

Íme, a magyar szerző uruguayi himnusza, amit szerdán 17 órakor az Uruguay–Szaúd-Arábia-meccse előtt az egész világ meghallgathat Suarezék előadásában: