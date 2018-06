Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ef58d5f-cc94-4142-8dfe-eaaa8e949561","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Netflix megrendelésére készül a film. ","shortLead":"A Netflix megrendelésére készül a film. ","id":"20180619_Keszul_egy_film_az_Euroviziorol_Will_Ferrell_lesz_a_foszereplo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ef58d5f-cc94-4142-8dfe-eaaa8e949561&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62fc2f95-8bc9-461e-9079-2adf884e33a7","keywords":null,"link":"/kultura/20180619_Keszul_egy_film_az_Euroviziorol_Will_Ferrell_lesz_a_foszereplo","timestamp":"2018. június. 19. 13:02","title":"Készül egy film az Eurovízióról, Will Ferrell lesz a főszereplő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21823c2-0670-4ca2-8566-6acc93a6cf72","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hétvége óta ismét buszokkal pótolják egy szakaszon a nagykörúti villamosokat. A pálya egy olyan szakaszát építik át, amelyhez a korábbi években egy-egy részen már hozzányúltak, de akkor csak kisfelújítást végeztek. Most komplett rekonstrukciót végeznek nyáron, tehát az alapzattól újjáépítik a pályát, korszerű módszerrel. Európa egyik legforgalmasabb villamosvonalán azonban így sem lesz még a teljes pálya felújítva. ","shortLead":"Hétvége óta ismét buszokkal pótolják egy szakaszon a nagykörúti villamosokat. A pálya egy olyan szakaszát építik át...","id":"20180620_azt_igerik_most_rendesen_felujitjak_a_nagykoruti_villamospalyat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f21823c2-0670-4ca2-8566-6acc93a6cf72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eda0a23-ce1b-4e62-bb2a-33c2eaae8a52","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180620_azt_igerik_most_rendesen_felujitjak_a_nagykoruti_villamospalyat","timestamp":"2018. június. 20. 12:29","title":"Azt ígérik, most rendesen felújítják a nagykörúti villamospályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd174f3a-cad1-4c7b-8086-270c004921c7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A költő 90 éves volt. ","shortLead":"A költő 90 éves volt. ","id":"20180620_Meghalt_Kanyadi_Sandor","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd174f3a-cad1-4c7b-8086-270c004921c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b98077-cc6a-49f8-ba72-cdfefcb33a88","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_Meghalt_Kanyadi_Sandor","timestamp":"2018. június. 20. 11:28","title":"Meghalt Kányádi Sándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc9ca79-3c11-4e52-82de-772c0adf3c09","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egy 48 éves férfi azt állította, hogy \"személyes tárgyak\" vannak nála. Miután kiderült, hogy madárpókokról van szó, már azt mondta, hogy tenyészti az ízéltlábúakat. Felelősségre vonni azonban mégsem ezért fogják.","shortLead":"Egy 48 éves férfi azt állította, hogy \"személyes tárgyak\" vannak nála. Miután kiderült, hogy madárpókokról van szó, már...","id":"20180619_adocsalas_miatt_vonjak_felelossegre_a_dusseldorfi_repteren_talalt_madarpokok_gazdajat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9dc9ca79-3c11-4e52-82de-772c0adf3c09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5702e86d-5fb1-4ad6-b08d-c8c2064a5ecb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180619_adocsalas_miatt_vonjak_felelossegre_a_dusseldorfi_repteren_talalt_madarpokok_gazdajat","timestamp":"2018. június. 19. 15:30","title":"Adócsalás miatt vonják felelősségre a düsseldorfi reptéren talált madárpókok gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9998ffe1-1286-4c14-a2c0-0524eca6a27c","c_author":"Gergely Márton","category":"vilag","description":"Két évtizede köszönt le kancellárként Helmut Kohl, azóta határozza meg a német jobboldalt Angela Merkel. Most az ő két évtizedes dominanciája is a végéhez közeleg. Ha egyszer eljön az idő, Merkel önként akart távozni a hatalomból, ám a jelek szerint ő is kényszer hatása alatt fog. Az utódlási harc már zajlik, és egyre irracionálisabb eszközöket használnak egymással szemben a felek.","shortLead":"Két évtizede köszönt le kancellárként Helmut Kohl, azóta határozza meg a német jobboldalt Angela Merkel. Most az ő két...","id":"20180620_Merkel_alkonya_amit_latunk_az_egy_kiralydrama_es_Orban_is_szerepet_kapott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9998ffe1-1286-4c14-a2c0-0524eca6a27c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8fa52ac-03c7-4259-b87e-5f90c8d38872","keywords":null,"link":"/vilag/20180620_Merkel_alkonya_amit_latunk_az_egy_kiralydrama_es_Orban_is_szerepet_kapott","timestamp":"2018. június. 20. 13:30","title":"Merkel alkonya: amit látunk, az királydráma, és Orbán is szerepet kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f6c3b1-7482-446a-b3d1-ff09cbc05fb1","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Nincs semmi túlzás a MÁV és az OTP Mobil által kiadott közlemény azon sorában, hogy vásárlók százezreinek életét egyszerűsítik. A vasúttársaság online jegyvásárlási rendszerében szerdától elérhetővé vált a mentett bankkártyával történő fizetés, ami a gyakorlatban azt eredményezi, hogy a fizetési folyamat az eddig szükséged idő töredékére rövidül.","shortLead":"Nincs semmi túlzás a MÁV és az OTP Mobil által kiadott közlemény azon sorában, hogy vásárlók százezreinek életét...","id":"20180620_online_vonatjegy_vasarlas_mav_start_otp_mobil_simple_bankkartya_mentese_gyorsfizetes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7f6c3b1-7482-446a-b3d1-ff09cbc05fb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a165cb-511e-4a2b-ada4-db6ef44c075c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180620_online_vonatjegy_vasarlas_mav_start_otp_mobil_simple_bankkartya_mentese_gyorsfizetes","timestamp":"2018. június. 20. 11:53","title":"Változtat a MÁV, mától tényleg pofonegyszerű vonatjegyet venni a neten, még telefonról is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57346f00-e7d3-4a2e-a0e8-8dc4bad885d5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Lejártak a 2016-ban feltöltött keretek, összesen közel 2 milliárd forint ragadt bent. ","shortLead":"Lejártak a 2016-ban feltöltött keretek, összesen közel 2 milliárd forint ragadt bent. ","id":"20180619_Ketmilliard_forint_mentkarba_a_Szepkartyakon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57346f00-e7d3-4a2e-a0e8-8dc4bad885d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27910947-13a4-4240-a8dc-055b8b3386ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180619_Ketmilliard_forint_mentkarba_a_Szepkartyakon","timestamp":"2018. június. 19. 11:32","title":"Kétmilliárd forint ment kárba a Szép-kártyákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d897500-e469-48e4-9328-0dabae9db413","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Nem akkor és nem oda lőtt, ahova kellett volna, s sokszor elvesztette a kapcsolatot az irányítóközponttal – így foglalhatóak össze az orosz hadseregben rendszeresített Uran-9 típusú távirányítású harckocsijával szerzett szíriai tapasztalatok.","shortLead":"Nem akkor és nem oda lőtt, ahova kellett volna, s sokszor elvesztette a kapcsolatot az irányítóközponttal –...","id":"20180619_Rosszul_sikerult_az_orosz_taviranyitasu_tank_sziriai_bemutatkozasa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d897500-e469-48e4-9328-0dabae9db413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27c6efcb-6464-4d5b-add7-71d3dd193b2f","keywords":null,"link":"/vilag/20180619_Rosszul_sikerult_az_orosz_taviranyitasu_tank_sziriai_bemutatkozasa","timestamp":"2018. június. 19. 15:23","title":"Rosszul sikerült az orosz távirányítású tank szíriai bemutatkozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]