[{"available":true,"c_guid":"64df8ed4-b74c-4c89-b520-d388d85da620","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Simicskó István kormánybiztos a Hír TV-nek beszélt arról, hogy a cél az, hogy a diákok kötődjenek a hazájukhoz, egészséges nemzettudatuk legyen.","shortLead":"Simicskó István kormánybiztos a Hír TV-nek beszélt arról, hogy a cél az, hogy a diákok kötődjenek a hazájukhoz...","id":"20180618_Nem_uj_tantargy_lesz_a_meglevo_tananyagba_integraljak_a_hazafias_nevelest","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64df8ed4-b74c-4c89-b520-d388d85da620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dad2b8a-4041-4d2f-96a0-267beb486ec4","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_Nem_uj_tantargy_lesz_a_meglevo_tananyagba_integraljak_a_hazafias_nevelest","timestamp":"2018. június. 18. 20:31","title":"Nem új tantárgy lesz, a meglévő tananyagba integrálják a hazafias nevelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec404a13-af4f-41ab-a1f3-4263987ecb75","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Tavaly ilyenkor csaknem százezren vonultunk utcára a CEU-ért. Most, egy évvel később, az Magyar Tudományos Akadémia, és a magyar tudományos élet függetlensége a tét” – írja a párt.","shortLead":"„Tavaly ilyenkor csaknem százezren vonultunk utcára a CEU-ért. Most, egy évvel később, az Magyar Tudományos Akadémia...","id":"20180619_Tuntetes_szervez_a_Momentum_a_tudomanyos_elet_fuggetlensege_mellett","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec404a13-af4f-41ab-a1f3-4263987ecb75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aea784a-376b-49ff-b996-0e8c439ad2ba","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_Tuntetes_szervez_a_Momentum_a_tudomanyos_elet_fuggetlensege_mellett","timestamp":"2018. június. 19. 13:00","title":"Tüntetés szervez a Momentum a tudományos élet függetlensége mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a5a42a7-f217-4efb-8899-b6deac77a9f1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Mi jön Donald Trump és Kim Dzsong Un találkozója után? Mikor oldják fel az amerikaiak azokat a szankciókat, melyek megbénítják Észak-Korea normális gazdasági működését? 600 millió ember jövője függ ettől – állítja Rudi Sirr, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság elnökének gazdasági tanácsadója.","shortLead":"Mi jön Donald Trump és Kim Dzsong Un találkozója után? Mikor oldják fel az amerikaiak azokat a szankciókat, melyek...","id":"20180619_Kar_hogy_kivegeztek_most_segithetne_EszakKoreanak_felepiteni_a_kapitalizmus","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a5a42a7-f217-4efb-8899-b6deac77a9f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"939e5c0c-5acd-41d0-8923-2f177decc25a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180619_Kar_hogy_kivegeztek_most_segithetne_EszakKoreanak_felepiteni_a_kapitalizmus","timestamp":"2018. június. 19. 12:56","title":"Kár, hogy kivégezték, most segíthetne Észak-Koreának felépíteni a kapitalizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1870263-d367-4409-bc59-5fbd6658244b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már a románok is kevésbé korruptnak érzik a saját országukat, mint a magyarok. Szlovákia is elhúzott tőlünk, Csehország tisztasága pedig már-már beláthatatlan távolságban van.","shortLead":"Már a románok is kevésbé korruptnak érzik a saját országukat, mint a magyarok. Szlovákia is elhúzott tőlünk, Csehország...","id":"20180619_Egyetlen_abra_amelybol_kiderul_mennyire_korrupt_hely_lett_Magyarorszag","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1870263-d367-4409-bc59-5fbd6658244b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21a2dbac-8f7f-4c54-834e-bf073a3f1b0e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180619_Egyetlen_abra_amelybol_kiderul_mennyire_korrupt_hely_lett_Magyarorszag","timestamp":"2018. június. 19. 11:20","title":"Egyetlen ábra, amelyből kiderül, mennyire korrupt hely lett Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A tízemeletes ház második emeletén lévő lakások egyikében csaptak fel a lángok. ","shortLead":"A tízemeletes ház második emeletén lévő lakások egyikében csaptak fel a lángok. ","id":"20180619_Kigyulladt_egy_panellakas_Gazdagreten_negyen_korhazba_kerultek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec738b2-7772-4de9-afb7-74c7acf9cdb0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180619_Kigyulladt_egy_panellakas_Gazdagreten_negyen_korhazba_kerultek","timestamp":"2018. június. 19. 10:11","title":"Kigyulladt egy panellakás Gazdagréten, négyen kórházba kerültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323c536f-63d0-4c21-a980-f2606b636423","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A királynak minimum egy másik király dukált: aranyból, gyémántokkal.","shortLead":"A királynak minimum egy másik király dukált: aranyból, gyémántokkal.","id":"20180618_Elvis_Presley_oroszlanos_gyuru_las_vegas_szerzodes_arveres","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=323c536f-63d0-4c21-a980-f2606b636423&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"090ffd5d-7262-430f-ab9e-567ba68dac2e","keywords":null,"link":"/kultura/20180618_Elvis_Presley_oroszlanos_gyuru_las_vegas_szerzodes_arveres","timestamp":"2018. június. 18. 13:32","title":"Egy vagyont fizetett valaki Elvis oroszlános gyűrűjéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2592753-b6c9-4e96-851d-41c98aa6bbdf","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke szerint mindent meg kell tenni azért, hogy a fordított áfa lehetősége megmaradjon az Európai Unión belül, különben megint azok kerülnek versenyelőnybe, akik feketén értékesítenek.","shortLead":"A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke szerint mindent meg kell tenni azért, hogy a fordított áfa lehetősége...","id":"20180619_Elfeketulhet_a_gazdasag_ha_az_unio_nem_hosszabbitja_meg_a_forditott_afat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2592753-b6c9-4e96-851d-41c98aa6bbdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"369570e5-5482-4ed7-b1a9-5694c3db0182","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180619_Elfeketulhet_a_gazdasag_ha_az_unio_nem_hosszabbitja_meg_a_forditott_afat","timestamp":"2018. június. 19. 10:53","title":"Elfeketülhet a gazdaság, ha az unió nem hosszabbítja meg a fordított áfát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95073548-6429-4b81-a840-32f44fb373cc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"15-20 perc alatt le lehet égni. ","shortLead":"15-20 perc alatt le lehet égni. ","id":"20180618_Legyen_ovatos_kedden_nagyon_eros_lesz_az_UVsugarzas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95073548-6429-4b81-a840-32f44fb373cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f135ca0c-7286-4d08-a4a7-d802cc38b66b","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_Legyen_ovatos_kedden_nagyon_eros_lesz_az_UVsugarzas","timestamp":"2018. június. 18. 21:00","title":"Legyen óvatos, kedden nagyon erős lesz az UV-sugárzás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]