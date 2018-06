Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e1ab190a-19e8-42a9-8a0e-0a864c83b299","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vannak már olyan praxisok, amelyek hiába fizetősek, várni kell a bejutásra, akárcsak az állami intézményekben, mert kevés az orvos.","shortLead":"Vannak már olyan praxisok, amelyek hiába fizetősek, várni kell a bejutásra, akárcsak az állami intézményekben, mert...","id":"20180618_egyre_dragabbak_az_egyre_tobb_beteget_fogado_maganrendelesek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1ab190a-19e8-42a9-8a0e-0a864c83b299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c73a22ff-89c9-4069-a929-65aab64e7107","keywords":null,"link":"/kkv/20180618_egyre_dragabbak_az_egyre_tobb_beteget_fogado_maganrendelesek","timestamp":"2018. június. 18. 20:15","title":"Egyre drágábbak az egyre több beteget fogadó magánrendelések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad80ae7-09c1-44b9-aa80-305208a35fc6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrég egy 36 éves programozó ragadott kamerát azért, hogy bebizonyítsa, a kosárlabda is \"lapos\". Pontosabban: hogy trollkodjon egy jóízűt a laposföld-hívőkkel.","shortLead":"Nemrég egy 36 éves programozó ragadott kamerát azért, hogy bebizonyítsa, a kosárlabda is \"lapos\". Pontosabban...","id":"20180619_Iaposfold_hivok_kosarlabda_foto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dad80ae7-09c1-44b9-aa80-305208a35fc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e0b598-bcc9-4b4d-9737-54227aafd325","keywords":null,"link":"/tudomany/20180619_Iaposfold_hivok_kosarlabda_foto","timestamp":"2018. június. 19. 08:03","title":"Így sem rendezték még le a laposföld-hívőket: bebizonyították egy kosárlabdáról, hogy \"lapos\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Torlódásra számítsanak! ","shortLead":"Torlódásra számítsanak! ","id":"20180619_Baleset_volt_a_11es_uton_Szentendren_lezartak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed5fe9bf-27ae-4517-a380-78ffef9eb424","keywords":null,"link":"/cegauto/20180619_Baleset_volt_a_11es_uton_Szentendren_lezartak","timestamp":"2018. június. 19. 07:44","title":"Baleset volt a 11-es úton Szentendrén, lezárták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"941df248-7c05-44c3-b830-874919985eb1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Airbnb köteles módosítani a fogyasztóknak nyújtott tájékoztatásait a díjaival kapcsolatosan. A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a kötelezettségvállalásra való tekintettel nem állapított meg jogsértést, így bírságot sem szabott ki.","shortLead":"Az Airbnb köteles módosítani a fogyasztóknak nyújtott tájékoztatásait a díjaival kapcsolatosan. A Gazdasági...","id":"20180619_Nem_birsagol_a_GVH_mert_az_Airbnb_megigerte_hogy_tobbet_nem_verik_at_a_fogyasztokat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=941df248-7c05-44c3-b830-874919985eb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90f6e48b-91cd-4c24-8f8e-8fac9c17c892","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180619_Nem_birsagol_a_GVH_mert_az_Airbnb_megigerte_hogy_tobbet_nem_verik_at_a_fogyasztokat","timestamp":"2018. június. 19. 11:19","title":"Nem bírságol a GVH, mert az Airbnb megígérte, hogy többet nem verik át a fogyasztókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63285e4f-d435-48c4-9428-b642fa5143e8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem kutatói olyan rendszert fejlesztettek, amely képes a visszaverődő rádiójelekből megállapítani, hányan vannak és épp mit csinálnak az emberek egy zárt szobában.","shortLead":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem kutatói olyan rendszert fejlesztettek, amely képes a visszaverődő rádiójelekből...","id":"20180619_mit_mesterseges_intelligencia_wifi_nyomkovetes_atlat_a_falon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63285e4f-d435-48c4-9428-b642fa5143e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd053404-6b4b-43d8-867c-dd5177d90b2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180619_mit_mesterseges_intelligencia_wifi_nyomkovetes_atlat_a_falon","timestamp":"2018. június. 19. 07:02","title":"Sci-fiből lett valóság: a mesterséges intelligencia már \"belát\" egy zárt szobába is, és megmondja, ki hogyan mozog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"860ab0ec-1d8e-4139-bace-3d90453547e4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sajnos kiderült, hogy egészen másról van szó.","shortLead":"Sajnos kiderült, hogy egészen másról van szó.","id":"20180620_Megsem_potyognak_dragakovek_az_egbol_Hawaiin","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=860ab0ec-1d8e-4139-bace-3d90453547e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"260d64e8-a501-4c86-86fa-40bd84e05aea","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_Megsem_potyognak_dragakovek_az_egbol_Hawaiin","timestamp":"2018. június. 20. 15:00","title":"Mégsem potyognak drágakövek az égből Hawaiin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec404a13-af4f-41ab-a1f3-4263987ecb75","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Tavaly ilyenkor csaknem százezren vonultunk utcára a CEU-ért. Most, egy évvel később, az Magyar Tudományos Akadémia, és a magyar tudományos élet függetlensége a tét” – írja a párt.","shortLead":"„Tavaly ilyenkor csaknem százezren vonultunk utcára a CEU-ért. Most, egy évvel később, az Magyar Tudományos Akadémia...","id":"20180619_Tuntetes_szervez_a_Momentum_a_tudomanyos_elet_fuggetlensege_mellett","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec404a13-af4f-41ab-a1f3-4263987ecb75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aea784a-376b-49ff-b996-0e8c439ad2ba","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_Tuntetes_szervez_a_Momentum_a_tudomanyos_elet_fuggetlensege_mellett","timestamp":"2018. június. 19. 13:00","title":"Tüntetés szervez a Momentum a tudományos élet függetlensége mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c951cb1-145b-4d87-9894-ca2eb063457f","c_author":"","category":"sport","description":"Tegnap felreppent a hír, hogy George Leekenst menesztik a magyar válogatott éléről. Olasz források szerint Marco Rossi ma tárgyal a Magyar Labdarúgó-szövetséggel. ","shortLead":"Tegnap felreppent a hír, hogy George Leekenst menesztik a magyar válogatott éléről. Olasz források szerint Marco Rossi...","id":"20180619_A_Honved_volt_edzoje_veheti_at_Leekens_helyet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c951cb1-145b-4d87-9894-ca2eb063457f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cbbf460-6353-4dcf-a531-2caac9b84177","keywords":null,"link":"/sport/20180619_A_Honved_volt_edzoje_veheti_at_Leekens_helyet","timestamp":"2018. június. 19. 12:15","title":"Már tárgyalnak Leekens lehetséges utódjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]