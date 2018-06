Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0845382a-b41c-4e6c-9dc5-25ca4c4248a1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Több mint 40 hellyel előzi meg Kolumbia Japánt a világranglistán, ám mindhiába: a meccs harmadik percében elkövetett hiba miatt 2-1-re kikaptak.","shortLead":"Több mint 40 hellyel előzi meg Kolumbia Japánt a világranglistán, ám mindhiába: a meccs harmadik percében elkövetett...","id":"20180619_Japan_11est_es_emberelonyt_kapott_ajandekba_Kolumbiatol__elt_vele","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0845382a-b41c-4e6c-9dc5-25ca4c4248a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c827c6d-3d06-451f-aca1-7eab86d65876","keywords":null,"link":"/sport/20180619_Japan_11est_es_emberelonyt_kapott_ajandekba_Kolumbiatol__elt_vele","timestamp":"2018. június. 19. 15:58","title":"Japán 11-est és emberelőnyt kapott ajándékba Kolumbiától - élt vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7e4e227-8749-4599-a96d-2fe3c1d9538e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormányfő állítja: már ismerik a Velencei Bizottság állásfoglalását, ezért nem várják meg a Stop Soros megszavazásával annak hivatalos bejelentését. Hogy a testület kritizálja az aránytalan büntetést? Orbán szerint ez már \"ízlések és pofonok\" kérdése.","shortLead":"A magyar kormányfő állítja: már ismerik a Velencei Bizottság állásfoglalását, ezért nem várják meg a Stop Soros...","id":"20180620_Orban_Viktor_a_Stop_Soros_kritikajarol_Izlesek_es_pofonok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7e4e227-8749-4599-a96d-2fe3c1d9538e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6dddf2c-f7f4-481d-9db5-25d5640d1c75","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_Orban_Viktor_a_Stop_Soros_kritikajarol_Izlesek_es_pofonok","timestamp":"2018. június. 20. 15:03","title":"Orbán Viktor a Stop Soros kritikájáról: Ízlések és pofonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d60e2c6-c1c4-4d24-9a12-3dffeb9ca218","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zavarja a megfogalmazás, hogy Alaptörvénybe foglalnák a keresztény kultúra védelmét.","shortLead":"Zavarja a megfogalmazás, hogy Alaptörvénybe foglalnák a keresztény kultúra védelmét.","id":"20180619_Beer_Miklos_Imadkozom_hogy_az_Uristen_adjon_josagot_a_kormanynak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d60e2c6-c1c4-4d24-9a12-3dffeb9ca218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e0cb36-edb8-4af2-aacb-77b431708045","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_Beer_Miklos_Imadkozom_hogy_az_Uristen_adjon_josagot_a_kormanynak","timestamp":"2018. június. 19. 09:52","title":"Beer Miklós: Imádkozom, hogy az Úristen adjon jóságot a kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f73bf08-3095-48bd-8548-4b5daa4f79d5","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Valaki több mint 21 ezer eurót adott a császárné selyemszatén cipőjéért, de nagyon szép árat fizettek a napernyőjéért is. ","shortLead":"Valaki több mint 21 ezer eurót adott a császárné selyemszatén cipőjéért, de nagyon szép árat fizettek a napernyőjéért...","id":"20180618_elkepeszto_aron_keltek_el_sissi_es_a_csaszar_cipoi_becsben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f73bf08-3095-48bd-8548-4b5daa4f79d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5040cf5-2e4a-44d4-8e07-976c1e40e361","keywords":null,"link":"/kultura/20180618_elkepeszto_aron_keltek_el_sissi_es_a_csaszar_cipoi_becsben","timestamp":"2018. június. 18. 18:22","title":"Elképesztő áron keltek el Sissi és a császár cipői Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e27f600-0582-46a6-a35a-33605ffc015c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az első negyedóra után lehetett volna akár 3-0 is, de csak egyet rúgtak. Aztán kaptak egyet ,és csak a 91. percben sikerült ismét gólt lőniük.","shortLead":"Az első negyedóra után lehetett volna akár 3-0 is, de csak egyet rúgtak. Aztán kaptak egyet ,és csak a 91. percben...","id":"20180618_Piszok_nehezen_gyozte_le_Anglia_Tuneziat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e27f600-0582-46a6-a35a-33605ffc015c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bc4e878-ca93-4aa0-9e9c-8a80e86f84b2","keywords":null,"link":"/sport/20180618_Piszok_nehezen_gyozte_le_Anglia_Tuneziat","timestamp":"2018. június. 18. 21:58","title":"Piszok nehezen győzte le Anglia Tunéziát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Torlódásra számítsanak! ","shortLead":"Torlódásra számítsanak! ","id":"20180619_Baleset_volt_a_11es_uton_Szentendren_lezartak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed5fe9bf-27ae-4517-a380-78ffef9eb424","keywords":null,"link":"/cegauto/20180619_Baleset_volt_a_11es_uton_Szentendren_lezartak","timestamp":"2018. június. 19. 07:44","title":"Baleset volt a 11-es úton Szentendrén, lezárták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d1c4be5-86d9-4638-8a8e-29dc3945bcbe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szétszakadt az ország: belföldre tízből négyen, külföldre pedig csak ketten mennek nyaralni. A pihenést tervezők csaknem negyedének mindössze 50-100 ezer forintja van erre – nem személyenként, hanem nyaralásonként. Ennyit ér most a forint a magyarok kedvenc nyaralóhelyein.","shortLead":"Szétszakadt az ország: belföldre tízből négyen, külföldre pedig csak ketten mennek nyaralni. A pihenést tervezők...","id":"20180619_Melyik_nyaralasi_celponton_er_legtobbet_a_magyarok_penze","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d1c4be5-86d9-4638-8a8e-29dc3945bcbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cef28bdc-f8f5-4489-9932-599decfbd8f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180619_Melyik_nyaralasi_celponton_er_legtobbet_a_magyarok_penze","timestamp":"2018. június. 19. 14:10","title":"Mélyponton a forint, de van olyan nyaralóhely, ahol így is sokat ér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fe820c8-e0af-413c-9256-ededba4e297e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai holdprogram demceberben válik igazán izgalmassá, de addig sem unatkozhatunk. A május végén felbocsátott egyik mikroszatelit most három gyönyörű képet küldött a Földre.","shortLead":"A kínai holdprogram demceberben válik igazán izgalmassá, de addig sem unatkozhatunk. A május végén felbocsátott egyik...","id":"20180619_kina_holdprogram_muhold_foto_a_foldrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fe820c8-e0af-413c-9256-ededba4e297e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"911aba14-8656-4034-ad2a-5f570fcbe644","keywords":null,"link":"/tudomany/20180619_kina_holdprogram_muhold_foto_a_foldrol","timestamp":"2018. június. 19. 13:03","title":"Alig 50 cm-es, de ilyen fotókat készített a Földről a kínai műhold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]