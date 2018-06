Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7243dbe-15a0-470b-b440-25ae01319d30","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bőven oldtimer korú kis személyautó ránézésre semmi extrát nem vonultat fel, mégis komoly összegért cserélhet gazdát.","shortLead":"A bőven oldtimer korú kis személyautó ránézésre semmi extrát nem vonultat fel, mégis komoly összegért cserélhet gazdát.","id":"20180619_regi_utottkopott_ford_escort_arveres_licit_ii_janos_pal_papa_auto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7243dbe-15a0-470b-b440-25ae01319d30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"442ab360-1e55-4765-8883-3b3e186786c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180619_regi_utottkopott_ford_escort_arveres_licit_ii_janos_pal_papa_auto","timestamp":"2018. június. 19. 11:21","title":"Régi ütött-kopott kis Ford Escort, de miért ér egy kisebb vagyont?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c42837-be55-452c-bbed-2362ee59828d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 324 forintos euró sem zavarja a Monetáris Tanácsot, nem változtatott az MNB az alapkamaton.","shortLead":"A 324 forintos euró sem zavarja a Monetáris Tanácsot, nem változtatott az MNB az alapkamaton.","id":"20180619_Matolcsyektol_nyugodtan_gyengulhet_tovabb_a_forint","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9c42837-be55-452c-bbed-2362ee59828d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"249dcafb-d866-492d-b024-9537a3ff41d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180619_Matolcsyektol_nyugodtan_gyengulhet_tovabb_a_forint","timestamp":"2018. június. 19. 14:03","title":"Matolcsyéktól nyugodtan gyengülhet tovább a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d99fee5c-47ec-4dc8-9b14-dc25074608a9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az emberek nyugodtan kiteszik a pénzt a ház elé a mozgóárusnak, majd elmennek dolgozni.","shortLead":"Az emberek nyugodtan kiteszik a pénzt a ház elé a mozgóárusnak, majd elmennek dolgozni.","id":"20180620_A_roman_falu_ahol_evtizedek_ota_nincsenek_tolvajok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d99fee5c-47ec-4dc8-9b14-dc25074608a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"638e1a1f-a93a-4e30-bcac-cacc23337038","keywords":null,"link":"/kkv/20180620_A_roman_falu_ahol_evtizedek_ota_nincsenek_tolvajok","timestamp":"2018. június. 20. 06:45","title":"A román falu, ahol évtizedek óta nincsenek tolvajok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2592753-b6c9-4e96-851d-41c98aa6bbdf","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke szerint mindent meg kell tenni azért, hogy a fordított áfa lehetősége megmaradjon az Európai Unión belül, különben megint azok kerülnek versenyelőnybe, akik feketén értékesítenek.","shortLead":"A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke szerint mindent meg kell tenni azért, hogy a fordított áfa lehetősége...","id":"20180619_Elfeketulhet_a_gazdasag_ha_az_unio_nem_hosszabbitja_meg_a_forditott_afat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2592753-b6c9-4e96-851d-41c98aa6bbdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"369570e5-5482-4ed7-b1a9-5694c3db0182","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180619_Elfeketulhet_a_gazdasag_ha_az_unio_nem_hosszabbitja_meg_a_forditott_afat","timestamp":"2018. június. 19. 10:53","title":"Elfeketülhet a gazdaság, ha az unió nem hosszabbítja meg a fordított áfát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f678aee-4aa9-44b8-a57b-445191ff3bda","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Mert a vers az, amit mondani - és énekelni kell.","shortLead":"Mert a vers az, amit mondani - és énekelni kell.","id":"20180620_Ezeket_a_Kanyadi_feldolgozasokat_szeretjuk_a_legjobban_a_Kalakatol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f678aee-4aa9-44b8-a57b-445191ff3bda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef5faefd-f983-4121-86a5-36782ba68b3c","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_Ezeket_a_Kanyadi_feldolgozasokat_szeretjuk_a_legjobban_a_Kalakatol","timestamp":"2018. június. 20. 12:35","title":"Ezeket a Kányádi-feldolgozásokat szeretjük a legjobban a Kalákától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b91b6769-1c1a-4a08-b9f6-ecfd3d85c6ad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még mindig útját állnák a multiláncok terjeszkedésének.","shortLead":"Még mindig útját állnák a multiláncok terjeszkedésének.","id":"20180620_Itt_a_kormany_ujabb_terve_a_Lidl_es_a_Spar_megregulazasara","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b91b6769-1c1a-4a08-b9f6-ecfd3d85c6ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e01f1900-753f-41ef-b271-6ee316690b40","keywords":null,"link":"/kkv/20180620_Itt_a_kormany_ujabb_terve_a_Lidl_es_a_Spar_megregulazasara","timestamp":"2018. június. 20. 15:46","title":"Itt a kormány újabb terve a Lidl és a Spar megregulázására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e8b0eb3-911d-413f-b3fb-a2e904bf01f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még nem is reggelizett, de már lehordott több mindenkit Szanyi Tibor, frissen megválasztott MSZP-alelnök az ATV élő adásában. Köztük saját szövetségesüket, a Párbeszédet is, amely szerinte csak \"lelkileg\" jelentett segítséget az áprilisi választáson, tényleges támogatottsága nincs is. Ő viszont „rendbe teszi a gondolkodást baloldali igényeséggel”.\r

\r

","shortLead":"Még nem is reggelizett, de már lehordott több mindenkit Szanyi Tibor, frissen megválasztott MSZP-alelnök az ATV élő...","id":"20180620_Lattunk_mar_partok_elen_hulyeket__Szanyi_kapitany_ehgyomorral_elszabadult","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e8b0eb3-911d-413f-b3fb-a2e904bf01f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdda5fdb-2bbe-481a-a9ee-e27f77cec780","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_Lattunk_mar_partok_elen_hulyeket__Szanyi_kapitany_ehgyomorral_elszabadult","timestamp":"2018. június. 20. 10:03","title":"„Láttunk már pártok élén hülyéket” – Szanyi kapitány éhgyomorral elszabadult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79350d32-8785-4b38-92f4-366caeabfeef","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Neki is volt egy kemény helyzete, mikor kezdő színésznő volt.","shortLead":"Neki is volt egy kemény helyzete, mikor kezdő színésznő volt.","id":"20180620_Sandra_Bullock_is_vallott_Weinstein_zaklatasairol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79350d32-8785-4b38-92f4-366caeabfeef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d46e7b9-f337-4269-8249-992cd912cc6b","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_Sandra_Bullock_is_vallott_Weinstein_zaklatasairol","timestamp":"2018. június. 20. 11:00","title":"Sandra Bullock is vallott Weinstein zaklatásairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]