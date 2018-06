Vaskos interjút adott a Schmidt Mária tulajdonában lévő Figyelőnek Ákos, akivel annak apropóján készítették interjút, hogy az énekes lassan betölti ötvenedik életévét.

Ákos azt mondta, nem írt új dalt az évfordulóra, de legalább harminc demó várja, hogy foglalkozzon vele. Szerinte régen azért jártak az emberek koncertekre, hogy meghallgassák, mit akar mondani az adott előadó, ma viszont csak "fesztiválokra tódul a nép, és csak kevesen nézik meg, ki is játszik aznap".

Büszkén mesélte, hogy az Ákos-koncertek máig telt házasok, ami szerinte nagy dolog, ezt becsben is tartja. Megemlítette, hogy néhány napja nyolc órán át dedikált a Vörösmarty téren, és hogy sokan elmentek hozzá, "de az is igaz, hogy rengetegen pótszerként tekintenek a sztárokra, rám is, ez elég hervasztó. Ilyenkor könnyen a körzeti orvos szerepében találhatja magát az ember, akinek mindenki elmondja a panaszát, megmutatja a manduláját, meg hogy itt fáj, ott fáj. Az ilyesmit próbálom humorral és nagyvonalúan kezelni, másképp nem is lehet."

Arra a kérdésre, hogy vajon miért nem szeretik őt a ballib oldalon, azt mondta, nem hiszi, hogy ezzel sokat érdemes foglalkozni, "ez a törzsi mentalitás tőlem távol áll". "Ha nem kérdeznek a politikáról a nyilvánosság előtt, nekem sincs hiányérzetem, az biztos. De ha megkérdeznek, nem tojok be, nem adok elkent, homályos válaszokat,

és főleg nem a szokásos liberális mantrákat kérődzöm fel

– fogalmazott.

Azt is mondta, hogy a "független, haladó sajtó" évek óta közli a pénzeredményeit, mintha ez legalábbis közügy lenne. Szerinte ha pozitív mérleggel zár, akkor NER-lovagnak bélyegzik, ha meg veszteségesen, mint tavaly, akkor trükközést sejtenek.

Az interjúban ezután aktuálpolitikai dolgok is előjöttek, kérdeztek tőle például az "Európát megszálló migránsok társadalmáról" is, hogy az meglehetőesen szakrális. Utóbbira azt mondta, efelől vannak kétségei, mert "milyen szakralitás az, amely kilencéves kislányokat feleségül ad?" Az ilyen és hasonló, folytatta, "motívumok nyomán támadhat az az érzésünk, hogy Allah nem lehet azonos azzal, akit mi Istennek hívunk. Inkább olyasvalaki, aki Isten versenytársa szeretne lenni."

© MTI / Kovács Tamás

Az európai kultúra lehetséges jövőjéről szólva azt mondta, két véglet van, közte sok lehetőség. "Lehet, hogy magára ébred Európa, és azt mondja: köszönöm, nem kérem a multikultit, üres szöveg volt, lejárt, s nagyon durva árat fizettünk ezért az árverésért".

Ezután úgy folytatta, "visszakérjük a hazánkat, a kultúránkat. Aki jogosan van itt, maradjon, de alkalmazkodjon a törvényeinkhez, dolgozzon segély helyett, tanulja meg a nyelvet, illeszkedjen be. Aki jogtalanul van itt, esetleg saríatörvénykezést szeretne az európai jogrend helyett, annak mars haza" – jelentette ki.

Ákos szerint más véglet is létezik, "mondjuk néhány évtized múlva kényszerű határvédelem, hogy a Nyugat-európai Kalifátus ne törhessen ránk akadálytalanul. A két véglet között sok minden lehet, például elhúzódó válság, lassan kialakuló kevert népesség, amely bolond lenne balra szavazni, a liberálisokról hallani sem akar, s továbbviszi a VII. századi fundamentalizmust, kialakítva a saját politikai képviseleti rendszerét Európa közepén."