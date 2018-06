Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50863f99-ee59-433a-98c3-865a7eeea7cb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A spanyolok ellen az első fordulóban erősebb játékkal hozott döntetlen a portugál válogatott, most csak annyira mentek előre, amennyire kellett. Ronaldo döntött.","shortLead":"A spanyolok ellen az első fordulóban erősebb játékkal hozott döntetlen a portugál válogatott, most csak annyira mentek...","id":"20180620_Portugalia__Marokko_10","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50863f99-ee59-433a-98c3-865a7eeea7cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4070d7fd-29ba-4524-9332-b88bd8875b88","keywords":null,"link":"/sport/20180620_Portugalia__Marokko_10","timestamp":"2018. június. 20. 15:54","title":"Portugália–Marokkó: 1–0","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b598a5be-6525-40ea-8748-f98f3850bc07","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Ha bármilyen politikai értékrendről vagy beállítottságról kérdezik a választókat, legtöbbször a szociáldemokrata álláspont kerül többségbe. Mégis a Fidesz nyeri a választásokat, a baloldal pedig soha nem látott mélységben. Erre az anomáliára kereste a választ egy friss tanulmány.","shortLead":"Ha bármilyen politikai értékrendről vagy beállítottságról kérdezik a választókat, legtöbbször a szociáldemokrata...","id":"20180621_Probalkozhat_barmivel_az_MSZP_amig_a_hitelesseget_nem_szerzi_vissza_nincs_eselye","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b598a5be-6525-40ea-8748-f98f3850bc07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db819848-e22a-4195-b731-6f0ecaafed25","keywords":null,"link":"/itthon/20180621_Probalkozhat_barmivel_az_MSZP_amig_a_hitelesseget_nem_szerzi_vissza_nincs_eselye","timestamp":"2018. június. 21. 17:30","title":"Próbálkozhat bármivel az MSZP, amíg a hitelességét nem szerzi vissza, nincs esélye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d6f6708-60e2-48b4-b2c9-32db5d829c3e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az oroszbarát, rasszista politikus, Matteo Salvini most egy 224 menekültet szállító hajónak intett be. ","shortLead":"Az oroszbarát, rasszista politikus, Matteo Salvini most egy 224 menekültet szállító hajónak intett be. ","id":"20180622_Ujabb_menekulthajonak_tiltotta_meg_a_kikotest_Orban_egyik_legnagyobb_csodaloja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d6f6708-60e2-48b4-b2c9-32db5d829c3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07cf04fd-7315-4dda-87b7-5d26d28080a0","keywords":null,"link":"/vilag/20180622_Ujabb_menekulthajonak_tiltotta_meg_a_kikotest_Orban_egyik_legnagyobb_csodaloja","timestamp":"2018. június. 22. 05:28","title":"Újabb menekülthajónak tiltotta meg a kikötést Orbán egyik legnagyobb csodálója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe7ac0e-28f0-4a3c-a09c-3fcecce2f947","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az 1978-as focivébén győztes argentin csapat 10-ese, Mario Kempes egy interjúban mondta el, miért szenved a vébén Argentína, és arról is beszélt, szerinte Messi miért nem hasonlítható hozzá vagy Maradonához.","shortLead":"Az 1978-as focivébén győztes argentin csapat 10-ese, Mario Kempes egy interjúban mondta el, miért szenved a vébén...","id":"20180621_Az_argentin_vilagbajnok_elmondta_mi_a_baj_a_Messi_vezette_Argentinaval","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbe7ac0e-28f0-4a3c-a09c-3fcecce2f947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c380a69-a52e-4d9c-b29f-8e4938802ac0","keywords":null,"link":"/sport/20180621_Az_argentin_vilagbajnok_elmondta_mi_a_baj_a_Messi_vezette_Argentinaval","timestamp":"2018. június. 21. 11:41","title":"Az argentin világbajnok Kempes elmondta, mi a baj Messiékkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e84556d-9422-4d99-8003-24d6b0968227","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Jégvarázs írójáról van szó.","shortLead":"A Jégvarázs írójáról van szó.","id":"20180621_Oscardijas_not_nevez_ki_a_Disney_a_zaklato_vezeto_helyere","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e84556d-9422-4d99-8003-24d6b0968227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6c073ff-39d8-43ad-8c2c-cd73cad053fd","keywords":null,"link":"/kultura/20180621_Oscardijas_not_nevez_ki_a_Disney_a_zaklato_vezeto_helyere","timestamp":"2018. június. 21. 10:20","title":"Oscar-díjas nőt nevez ki a Disney a zaklató vezető helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf57aea-0dad-479a-8436-cf552c4d53c5","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Már nem egyszerűen csak alkoholmentes sört ihatunk, hanem alkoholmentes „bort” is, ami leginkább víz. Az újdonság egy izraeli borásztól származik, aki néhány nap múlva az USA-ban mutatja be először az italt.","shortLead":"Már nem egyszerűen csak alkoholmentes sört ihatunk, hanem alkoholmentes „bort” is, ami leginkább víz. Az újdonság...","id":"20180621_Itt_a_borizu_asvanyviz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edf57aea-0dad-479a-8436-cf552c4d53c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da872a8e-d2a0-47dc-a0a0-4b48a36185b2","keywords":null,"link":"/elet/20180621_Itt_a_borizu_asvanyviz","timestamp":"2018. június. 22. 08:58","title":"Itt a borízű ásványvíz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50eff63f-7f57-449a-885d-21ab58f5aeb8","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Bruce Dickinson önéletrajza igazi csemege lehet a rajongóknak.","shortLead":"Bruce Dickinson önéletrajza igazi csemege lehet a rajongóknak.","id":"20180620_Rakrol_es_vivasrol_is_beszel_az_Iron_Maiden_frontembere","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50eff63f-7f57-449a-885d-21ab58f5aeb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4162d0f7-31f1-4984-893d-283d7a98c560","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_Rakrol_es_vivasrol_is_beszel_az_Iron_Maiden_frontembere","timestamp":"2018. június. 20. 11:35","title":"Rákról és vívásról is beszél az Iron Maiden frontembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f185064-d90a-4afb-9d60-a6a7810a7c83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"IGTV néven nemcsak új funkciót kap az Instagram, egy külön alkalmazás is készült, kifejezetten a videós tartalmak fogyasztására.","shortLead":"IGTV néven nemcsak új funkciót kap az Instagram, egy külön alkalmazás is készült, kifejezetten a videós tartalmak...","id":"20180621_instagram_igtv_egyoras_video_youtube","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f185064-d90a-4afb-9d60-a6a7810a7c83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45370452-d6ab-46a0-85e2-c4fdcecb4254","keywords":null,"link":"/tudomany/20180621_instagram_igtv_egyoras_video_youtube","timestamp":"2018. június. 21. 10:03","title":"Lenyomnák a YouTube-ot: itt az Instagram tévé, és mostantól akár 1 órás videókat is feltölthetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]