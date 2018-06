Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aabd6620-90a6-4544-8b9c-b8966d4ecf69","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha valaki faluban él, harmadakkora esélye van diplomáig eljutni, mint egy budapestinek.","shortLead":"Ha valaki faluban él, harmadakkora esélye van diplomáig eljutni, mint egy budapestinek.","id":"20180621_Egyetlen_abra_arrol_hol_van_Magyarorszagon_a_legtobb_diplomas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aabd6620-90a6-4544-8b9c-b8966d4ecf69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"807db066-eb51-4c43-aa73-752549895398","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180621_Egyetlen_abra_arrol_hol_van_Magyarorszagon_a_legtobb_diplomas","timestamp":"2018. június. 21. 12:45","title":"Egyetlen ábra arról, hol van Magyarországon a legtöbb diplomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a14f31d5-74f2-4dc9-b88b-330b11fbdee9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Huszonnégy különböző angliai kórházban dolgozott, és végig félrevezette a munkaadóit.","shortLead":"Huszonnégy különböző angliai kórházban dolgozott, és végig félrevezette a munkaadóit.","id":"20180620_Eltitkolta_a_HIVfertozottseget_egy_magyar_orvos_hogy_munkat_kapjon_Angliaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a14f31d5-74f2-4dc9-b88b-330b11fbdee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1942a6be-68e7-4e9e-b620-8072775f849f","keywords":null,"link":"/elet/20180620_Eltitkolta_a_HIVfertozottseget_egy_magyar_orvos_hogy_munkat_kapjon_Angliaban","timestamp":"2018. június. 20. 13:58","title":"Eltitkolta a HIV-fertőzöttséget egy magyar orvos, hogy munkát kapjon Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf7acfa-ee28-42c3-8242-46d97330e748","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"A szerb férfi és utasa Bécsbe tartott, amikor észrevették, hogy füst jön ki a motorházból. Csak annyi idejük volt, hogy magukhoz vegyék pénzüket és útlevelüket, mielőtt az autó teljesen lángba borul.","shortLead":"A szerb férfi és utasa Bécsbe tartott, amikor észrevették, hogy füst jön ki a motorházból. Csak annyi idejük volt...","id":"20180620_Videora_vettek_ahogy_porra_eg_a_kocsijuk_az_M5oson","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2cf7acfa-ee28-42c3-8242-46d97330e748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5812707b-d517-40ad-bb98-dce00205a0e4","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180620_Videora_vettek_ahogy_porra_eg_a_kocsijuk_az_M5oson","timestamp":"2018. június. 20. 20:00","title":"Videóra vették, ahogy porrá ég a kocsijuk az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92b682e7-622c-46f4-b0d5-cbfcedb2e232","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ritka élőhelyek és egész ökoszisztémák semmisültek meg a Hawaii nagy szigetén május elején kitört Kilauea vulkánból áramló lávától, ám a kutatók szerint, noha emberi szemszögből tragédia, ami történik, tudományosan nézve azonban csak a természet \"brutális\" körforgásáról van szó.","shortLead":"Ritka élőhelyek és egész ökoszisztémák semmisültek meg a Hawaii nagy szigetén május elején kitört Kilauea vulkánból...","id":"20180620_egesz_okoszisztemakat_pusztitott_ki_a_hawaii_vulkan_kitorese","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92b682e7-622c-46f4-b0d5-cbfcedb2e232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d423517b-6305-46bc-885b-393285d7407d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180620_egesz_okoszisztemakat_pusztitott_ki_a_hawaii_vulkan_kitorese","timestamp":"2018. június. 20. 20:27","title":"Egész ökoszisztémákat pusztított ki a hawaii vulkán kitörése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53c306d3-31dd-4735-b28a-85b59b9f1450","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Tiborcz István üzlettársa is távozhat – értesült a HVG.","shortLead":"Tiborcz István üzlettársa is távozhat – értesült a HVG.","id":"20180620_Megszuntetheti_a_kormany_a_nemzeti_vagyonkezelot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53c306d3-31dd-4735-b28a-85b59b9f1450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86315317-3b3c-4906-b177-a992a9772690","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180620_Megszuntetheti_a_kormany_a_nemzeti_vagyonkezelot","timestamp":"2018. június. 20. 14:44","title":"Megszüntetheti a kormány a nemzeti vagyonkezelőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"860ab0ec-1d8e-4139-bace-3d90453547e4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sajnos kiderült, hogy egészen másról van szó.","shortLead":"Sajnos kiderült, hogy egészen másról van szó.","id":"20180620_Megsem_potyognak_dragakovek_az_egbol_Hawaiin","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=860ab0ec-1d8e-4139-bace-3d90453547e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"260d64e8-a501-4c86-86fa-40bd84e05aea","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_Megsem_potyognak_dragakovek_az_egbol_Hawaiin","timestamp":"2018. június. 20. 15:00","title":"Mégsem potyognak drágakövek az égből Hawaiin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"022ccd05-15bf-409c-9ce2-0665c55a1494","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csaknem 400 millió forintért teheti rendbe a győri állatkertet, közbeszerzésen nyerte a pénzt.","shortLead":"Csaknem 400 millió forintért teheti rendbe a győri állatkertet, közbeszerzésen nyerte a pénzt.","id":"20180621_Meszaros_Lorinc_az_allatkertbe_is_betette_a_labat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=022ccd05-15bf-409c-9ce2-0665c55a1494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f50a819c-007b-4e24-bfe3-0a8d029b86e5","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_Meszaros_Lorinc_az_allatkertbe_is_betette_a_labat","timestamp":"2018. június. 21. 16:48","title":"Mészáros Lőrinc az állatkertbe is betette a lábát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a488e03-f86e-4dee-a357-ffc7c7a64ae1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elképesztő dolgokat vállaltak a perui szurkolók, csak hogy Oroszországban szurkolhassanak a csapatuknak.\r

\r

","shortLead":"Elképesztő dolgokat vállaltak a perui szurkolók, csak hogy Oroszországban szurkolhassanak a csapatuknak.\r

\r

","id":"20180621_Harom_honap_alatt_25_kilot_hizott_csak_hog_kijusson_a_vbre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a488e03-f86e-4dee-a357-ffc7c7a64ae1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d559279-f1c9-44a6-b921-63dbfbc90ac7","keywords":null,"link":"/elet/20180621_Harom_honap_alatt_25_kilot_hizott_csak_hog_kijusson_a_vbre","timestamp":"2018. június. 21. 15:49","title":"Három hónap alatt 25 kilót hízott, csak hogy kijusson a vb-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]