[{"available":true,"c_guid":"ad7b8bc7-5403-4cb9-8591-a74854ea9e47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A testület – írták – nem érti, miért támadja tagjait folyamatosan az Országos Bírósági Hivatal elnöke.","shortLead":"A testület – írták – nem érti, miért támadja tagjait folyamatosan az Országos Bírósági Hivatal elnöke.","id":"20180619_valaszolt_hando_hazaarulozasara_az_orszagos_biroi_tanacs","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad7b8bc7-5403-4cb9-8591-a74854ea9e47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a478da-0827-49f5-a76c-9fa78e2e7dfc","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_valaszolt_hando_hazaarulozasara_az_orszagos_biroi_tanacs","timestamp":"2018. június. 19. 12:58","title":"Válaszolt Handó hazaárulózására az Országos Bírói Tanács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c062df81-21a6-459f-a6a4-0835ba1f6d61","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem túl hosszú, ám nagyon is látványos videót készített egy cseh repülésrajongó egy reptér éjszakai leszálló forgalmáról.","shortLead":"Nem túl hosszú, ám nagyon is látványos videót készített egy cseh repülésrajongó egy reptér éjszakai leszálló...","id":"20180620_repulos_video_timelapse_ejszakai_leszallasok_rostilav_kopecky","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c062df81-21a6-459f-a6a4-0835ba1f6d61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91fc4e3a-3094-4935-b8ae-69941cb8b3e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180620_repulos_video_timelapse_ejszakai_leszallasok_rostilav_kopecky","timestamp":"2018. június. 20. 13:03","title":"Mint a szentjánosbogarak, úgy röpködnek a repülők ezen a timelapse videón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24e0b9ee-49c5-422d-bbbf-fb0ade544086","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövő év novemberében rendezik a XVI. World Robot Olympiad (WRO) robotépítési és -programozási verseny világdöntőjét, amelynek Győr ad majd otthon – közölte az Edutus Főiskola.","shortLead":"Jövő év novemberében rendezik a XVI. World Robot Olympiad (WRO) robotépítési és -programozási verseny világdöntőjét...","id":"20180619_16_world_robot_olympiad_2019_wro_vilagdonto_gyor","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24e0b9ee-49c5-422d-bbbf-fb0ade544086&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29ac9655-4389-4487-a687-33bb8a787cd0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180619_16_world_robot_olympiad_2019_wro_vilagdonto_gyor","timestamp":"2018. június. 19. 21:03","title":"Jövőre Győrben rendezik meg a robotok olimpiájának világdöntőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbba8936-aac8-4e2a-afbb-51bcb7acefa8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha egy cég vezetése munkaidőkeret alkalmazásáról dönt, az jó eszköz arra, hogy a munkavégzést a cég működésének sajátosságaihoz igazítsa. Ennek a tudnivalóit gyűjtötte össze az Adózóna.","shortLead":"Ha egy cég vezetése munkaidőkeret alkalmazásáról dönt, az jó eszköz arra, hogy a munkavégzést a cég működésének...","id":"20180620_Nem_lehet_agyondolgoztatni_az_alkalmazottat__hol_a_munkaido_hatara","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbba8936-aac8-4e2a-afbb-51bcb7acefa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c3f13ca-eef9-4af7-a040-7ab8c8039d0b","keywords":null,"link":"/kkv/20180620_Nem_lehet_agyondolgoztatni_az_alkalmazottat__hol_a_munkaido_hatara","timestamp":"2018. június. 20. 07:10","title":"Nem lehet agyondolgoztatni az alkalmazottat – hol a munkaidő határa?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"522e912f-ba09-4084-bef6-c89fccbe14b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy fontos pont hiányzik a törvényjavaslatból.","shortLead":"Egy fontos pont hiányzik a törvényjavaslatból.","id":"20180620_Megszunik_a_tranzakcios_illetek_de_nem_biztos_hogy_a_fogyaszto_is_jol_jar","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=522e912f-ba09-4084-bef6-c89fccbe14b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa444125-888e-4ae9-8b83-f784aadbe228","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180620_Megszunik_a_tranzakcios_illetek_de_nem_biztos_hogy_a_fogyaszto_is_jol_jar","timestamp":"2018. június. 20. 15:17","title":"Megszűnik a tranzakciós illeték, de nem biztos, hogy a fogyasztó is jól jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffc7048c-0952-4eeb-87a4-86a93b435b0e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A japán győzelem után a mai nap második mérkőzésén is meglepetés eredmény született, hiszen Szenegál 2-1-re legyőzte Lengyelországot. ","shortLead":"A japán győzelem után a mai nap második mérkőzésén is meglepetés eredmény született, hiszen Szenegál 2-1-re legyőzte...","id":"20180619_Lengyel_vereseg_szenegal_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffc7048c-0952-4eeb-87a4-86a93b435b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25d8fe0d-660e-447e-a4bd-4905ace85f2e","keywords":null,"link":"/sport/20180619_Lengyel_vereseg_szenegal_ellen","timestamp":"2018. június. 19. 18:55","title":"Lengyel vereség Szenegál ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a431f3d1-2574-4d21-ad1c-7b79fd7ec124","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budai Gyula panaszolta be a Budapesti Ügyvédi Kamaránál korábban Helmeczy Lászlót, mert szerinte ügyvédként politikai tevékenységet folytatott a Kósa-ügyben. A kamara határozata után a fideszes politikus úgy látta: a haveri kutyák kimentették a kamarában Helmeczy Lászlót. ","shortLead":"Budai Gyula panaszolta be a Budapesti Ügyvédi Kamaránál korábban Helmeczy Lászlót, mert szerinte ügyvédként politikai...","id":"20180619_nem_indit_fegyelmi_eljarast_a_kamara_a_csengeri_orokosno_ugyvedje_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a431f3d1-2574-4d21-ad1c-7b79fd7ec124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44d5e2f7-caf0-4b14-82e0-e898aa0cf6bb","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_nem_indit_fegyelmi_eljarast_a_kamara_a_csengeri_orokosno_ugyvedje_ellen","timestamp":"2018. június. 19. 16:20","title":"Nem indít fegyelmi eljárást a kamara a csengeri örökösnő ügyvédje ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3795cc38-5224-4262-bda1-9bad5191ff3e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vakbélgyulladás miatt meg kellett műteni Salah Abdeslamot.","shortLead":"Vakbélgyulladás miatt meg kellett műteni Salah Abdeslamot.","id":"20180620_Korhazba_kerult_a_parizsi_terrortamadasok_fogyanusitottja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3795cc38-5224-4262-bda1-9bad5191ff3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6fc186a-dff5-4cc4-91bf-5e273e9974a1","keywords":null,"link":"/vilag/20180620_Korhazba_kerult_a_parizsi_terrortamadasok_fogyanusitottja","timestamp":"2018. június. 20. 17:42","title":"Kórházba került a párizsi terrortámadások fő gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]