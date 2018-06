Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"74632d49-f1ba-4978-945b-c79660159066","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Íme a legújabb utcai művészet, azonban ezekben az ideiglenes alkotásokban csak a következő esőig gyönyörködhetünk.","shortLead":"Íme a legújabb utcai művészet, azonban ezekben az ideiglenes alkotásokban csak a következő esőig gyönyörködhetünk.","id":"20180620_a_nap_fotoi_kis_otletesseg_piszkos_autok_nem_rondit_utcakep_orosz_muvesz_automosas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74632d49-f1ba-4978-945b-c79660159066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd08b1cd-6f16-433d-9936-acddfa363dd9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180620_a_nap_fotoi_kis_otletesseg_piszkos_autok_nem_rondit_utcakep_orosz_muvesz_automosas","timestamp":"2018. június. 20. 06:41","title":"A nap fotói: kis ötletesség és a piszkos autók máris nem annyira rondítják az utcaképet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3066f03-afd1-4865-a859-71cb96c05e6a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ilyet még nem láttak az elromlott ATM-hez kiérkező szerelők.","shortLead":"Ilyet még nem láttak az elromlott ATM-hez kiérkező szerelők.","id":"20180621_Patkanyok_ragtak_szet_otmillio_forintot_egy_bankautomataban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3066f03-afd1-4865-a859-71cb96c05e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e13e6ab5-47be-4950-8887-b7233eacde8f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180621_Patkanyok_ragtak_szet_otmillio_forintot_egy_bankautomataban","timestamp":"2018. június. 21. 07:15","title":"Patkányok rágtak szét ötmillió forintot egy bankautomatában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35fdb6ae-6cf9-4cf6-9971-709cf1701eac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A jármű szállítmánya az úttestre szóródott, elhúzódnak a munkálatok a helyszínen.","shortLead":"A jármű szállítmánya az úttestre szóródott, elhúzódnak a munkálatok a helyszínen.","id":"20180619_Felborult_kamion_Karcag","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35fdb6ae-6cf9-4cf6-9971-709cf1701eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25ba4a4c-57f0-49f3-bb21-fc47c8b5b88c","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180619_Felborult_kamion_Karcag","timestamp":"2018. június. 19. 17:50","title":"Felborult egy kamion Karcagnál, lezárták a 4-es főutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea953838-baf5-4d28-bbc9-3ba102710e7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Idén január végén tíz embert nem engedtek be az egyik budapesti koncertre, miután kiderült, hogy hamis a jegyük. 