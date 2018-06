Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2379f746-4751-4657-804e-48fc8a3b0b5d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ismét árverésre bocsátották Elvis Presley egykori magánrepülőgépét, amely csaknem négy évtizede parkol egy új-mexikói kifutópályán, és legutóbb tavaly cserélt gazdát 430 ezer dollárért (120,7 millió forint).","shortLead":"Ismét árverésre bocsátották Elvis Presley egykori magánrepülőgépét, amely csaknem négy évtizede parkol egy új-mexikói...","id":"20180619_Elvis_Presley_maganrepulogep_licit","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2379f746-4751-4657-804e-48fc8a3b0b5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f6a621b-0154-4e32-afd5-6b637b2e21ef","keywords":null,"link":"/elet/20180619_Elvis_Presley_maganrepulogep_licit","timestamp":"2018. június. 19. 19:37","title":"Július végéig bárki licitálhat Elvis Presley egykori magánrepülőjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e8b0eb3-911d-413f-b3fb-a2e904bf01f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még nem is reggelizett, de már lehordott több mindenkit Szanyi Tibor, frissen megválasztott MSZP-alelnök az ATV élő adásában. Köztük saját szövetségesüket, a Párbeszédet is, amely szerinte csak \"lelkileg\" jelentett segítséget az áprilisi választáson, tényleges támogatottsága nincs is. Ő viszont „rendbe teszi a gondolkodást baloldali igényeséggel”.\r

\r

","shortLead":"Még nem is reggelizett, de már lehordott több mindenkit Szanyi Tibor, frissen megválasztott MSZP-alelnök az ATV élő...","id":"20180620_Lattunk_mar_partok_elen_hulyeket__Szanyi_kapitany_ehgyomorral_elszabadult","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e8b0eb3-911d-413f-b3fb-a2e904bf01f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdda5fdb-2bbe-481a-a9ee-e27f77cec780","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_Lattunk_mar_partok_elen_hulyeket__Szanyi_kapitany_ehgyomorral_elszabadult","timestamp":"2018. június. 20. 10:03","title":"„Láttunk már pártok élén hülyéket” – Szanyi kapitány éhgyomorral elszabadult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eef3220-150d-4a64-bf62-c5b7d0d52ec9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kicsit fura mellékíze van az ilyen gesztusoknak.","shortLead":"Kicsit fura mellékíze van az ilyen gesztusoknak.","id":"20180619_Ez_mennyire_etikus_Leegett_egy_Tesla_a_konkurens_General_Motors_felajanlotta_a_sajat_elektromos_autojat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2eef3220-150d-4a64-bf62-c5b7d0d52ec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ab5a20b-2fe8-4fda-91e3-f7e56bcc0368","keywords":null,"link":"/cegauto/20180619_Ez_mennyire_etikus_Leegett_egy_Tesla_a_konkurens_General_Motors_felajanlotta_a_sajat_elektromos_autojat","timestamp":"2018. június. 19. 18:36","title":"Ez mennyire etikus? Leégett egy Tesla, a konkurens General Motors felajánlotta a saját elektromos autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13bcc4f7-bd8a-4b05-9d1e-b73279aa3d7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy fiatal férfit keresnek, aki rövidnadrágban, atlétában volt. Az épület biztonsági kamerája felvételt készített róla. ","shortLead":"Egy fiatal férfit keresnek, aki rövidnadrágban, atlétában volt. Az épület biztonsági kamerája felvételt készített róla. ","id":"20180619_terezvarosi_hostelbol_lopott_telefont_ma_reggel_ez_a_ferfi_keresik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13bcc4f7-bd8a-4b05-9d1e-b73279aa3d7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa229e13-310e-461d-b813-61f13c7fc04a","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_terezvarosi_hostelbol_lopott_telefont_ma_reggel_ez_a_ferfi_keresik","timestamp":"2018. június. 19. 18:34","title":"Terézvárosi hostelből lopott telefont ma reggel ez a férfi, keresik – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f6f45ec-5483-4693-a30d-5f882fd4a7d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki szereti a 30 fok feletti nyári meleget, két napig még élvezheti. Péntektől kifejezetten barátságtalan idő ígérkezik egy hidegfront miatt.","shortLead":"Aki szereti a 30 fok feletti nyári meleget, két napig még élvezheti. Péntektől kifejezetten barátságtalan idő ígérkezik...","id":"20180620_ket_forro_nap_utan_megerkezik_a_juliusi_kora_osz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f6f45ec-5483-4693-a30d-5f882fd4a7d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8353ce7b-f9a4-416d-a92d-20dbf44c21a1","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_ket_forro_nap_utan_megerkezik_a_juliusi_kora_osz","timestamp":"2018. június. 20. 04:57","title":"Két forró nap után megérkezik a júliusi kora ősz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea953838-baf5-4d28-bbc9-3ba102710e7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Idén január végén tíz embert nem engedtek be az egyik budapesti koncertre, miután kiderült, hogy hamis a jegyük. Elkapták a fiatal férfit, aki becsapta őket. ","shortLead":"Idén január végén tíz embert nem engedtek be az egyik budapesti koncertre, miután kiderült, hogy hamis a jegyük...","id":"20180620_birosag_ele_allitjak_a_februarban_lekapcsolt_koncertjegyhamisitot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea953838-baf5-4d28-bbc9-3ba102710e7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17ec9b83-e68d-4ffe-b853-c5e13337e9a7","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_birosag_ele_allitjak_a_februarban_lekapcsolt_koncertjegyhamisitot","timestamp":"2018. június. 20. 10:02","title":"Bíróság elé állítják a februárban lekapcsolt koncertjegyhamisítót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ca2693c-eb8c-4209-8952-3512faabad44","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy francia nanotechnológiai kutatócsoport megépítette a világ legkisebb házát. ","shortLead":"Egy francia nanotechnológiai kutatócsoport megépítette a világ legkisebb házát. ","id":"20180621_a_vilag_legkisebb_haza_nanotechnologia_femto_st_intezet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ca2693c-eb8c-4209-8952-3512faabad44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bd7fdf7-0bc4-4640-8294-82582cb37248","keywords":null,"link":"/tudomany/20180621_a_vilag_legkisebb_haza_nanotechnologia_femto_st_intezet","timestamp":"2018. június. 21. 11:03","title":"Megépítették a világ legkisebb házát – olyan kicsi, hogy szabad szemmel nem is látható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"923c6297-bc30-4f10-8fbd-19cd17aae0d2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az építkezés közben talált bomba elszállításának idejére több házat, irodát kiürítenek a Dózsa György útnál és több utcát lezárnak csütörtök reggel.","shortLead":"Az építkezés közben talált bomba elszállításának idejére több házat, irodát kiürítenek a Dózsa György útnál és több...","id":"20180620_bombat_talaltak_az_otvenhatosok_teren_hazakat_uritenek_ki","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=923c6297-bc30-4f10-8fbd-19cd17aae0d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfd754ef-a9c0-477d-9875-fd4d196f801a","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_bombat_talaltak_az_otvenhatosok_teren_hazakat_uritenek_ki","timestamp":"2018. június. 20. 19:02","title":"Bombát találtak az Ötvenhatosok terén, házakat ürítenek ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]