Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9405f6ad-22c1-44fe-9349-659b1f71a5d9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Úgy tűnik, a felcsútiak korábbi edzője, az onnan közös megegyezéssel távozó Pintér Attila veheti át az azóta a szövetségi kapitányként leigazolt Marco Rossi helyét a DAC-nál. ","shortLead":"Úgy tűnik, a felcsútiak korábbi edzője, az onnan közös megegyezéssel távozó Pintér Attila veheti át az azóta...","id":"20180621_Teved_ha_azt_gondolta_munkanelkuli_lesz_a_Puskas_Akademiatol_eljott_Pinter_Attila","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9405f6ad-22c1-44fe-9349-659b1f71a5d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df09f106-3245-461e-a36f-dfdf12392b12","keywords":null,"link":"/sport/20180621_Teved_ha_azt_gondolta_munkanelkuli_lesz_a_Puskas_Akademiatol_eljott_Pinter_Attila","timestamp":"2018. június. 21. 08:33","title":"Téved, ha azt gondolta, munkanélküli lesz a Puskás Akadémiától eljött Pintér Attila","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c162a7-2b25-4a19-8824-b3fef4069720","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szünetben még 0-0 volt az állás, aztán pillanatok alatt felfordult a világ. Oroszország ezzel tovább jut a csoportból.","shortLead":"A szünetben még 0-0 volt az állás, aztán pillanatok alatt felfordult a világ. Oroszország ezzel tovább jut a csoportból.","id":"20180619_Oroszorszag_15_perc_alatt_kivegezte_Egyiptomot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9c162a7-2b25-4a19-8824-b3fef4069720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a06065-683f-4a6f-a96a-cf60e40e88a3","keywords":null,"link":"/sport/20180619_Oroszorszag_15_perc_alatt_kivegezte_Egyiptomot","timestamp":"2018. június. 19. 21:51","title":"Oroszország 15 perc alatt kivégezte Egyiptomot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59b44983-7aab-45dc-a14b-b494a264dcb1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színművészt június 28-án búcsúztatják a Farkasréti temetőben, de korábban kijelentette: semmilyen temetést nem akar.","shortLead":"A színművészt június 28-án búcsúztatják a Farkasréti temetőben, de korábban kijelentette: semmilyen temetést nem akar.","id":"20180621_nem_akart_temetest_paudits_bela","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59b44983-7aab-45dc-a14b-b494a264dcb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5929aa67-10e0-4d99-b43b-45d1eb428a0b","keywords":null,"link":"/kultura/20180621_nem_akart_temetest_paudits_bela","timestamp":"2018. június. 21. 06:18","title":"Nem akart temetést Paudits Béla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d2ec18-77a7-4b94-a468-a58a361b1342","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy kigyulladt jármű miatt egy ideig mindkét irányban zárva volt az M5-ös autópálya szerda reggel Kunszállásnál. ","shortLead":"Egy kigyulladt jármű miatt egy ideig mindkét irányban zárva volt az M5-ös autópálya szerda reggel Kunszállásnál. ","id":"20180620_ujra_jarhato_az_M5os_de_a_budapesti_oldalon_meg_dugo_lehet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1d2ec18-77a7-4b94-a468-a58a361b1342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d1a262c-109f-4174-a22d-5334a470b4d6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180620_ujra_jarhato_az_M5os_de_a_budapesti_oldalon_meg_dugo_lehet","timestamp":"2018. június. 20. 08:13","title":"Újra járható az M5-ös, de a budapesti oldalon még dugó lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6625c0bc-5674-4ba4-84ab-ba813787b554","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Compare The Market nevű oldal nemrég hét különböző autógyártó lehetséges lakókocsiját képzelte el. A végeredmény pedig meglepően izgalmas lett.","shortLead":"A Compare The Market nevű oldal nemrég hét különböző autógyártó lehetséges lakókocsiját képzelte el. A végeredmény...","id":"20180619_tesla_bmw_rolls_royce_maybach_cadillac_ferrari_alfa_romeo_lakokocsi_latvanyterv","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6625c0bc-5674-4ba4-84ab-ba813787b554&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1df3043-e1ea-4a69-bf0f-8d354a690684","keywords":null,"link":"/cegauto/20180619_tesla_bmw_rolls_royce_maybach_cadillac_ferrari_alfa_romeo_lakokocsi_latvanyterv","timestamp":"2018. június. 19. 12:26","title":"Tesla, BMW, Ferrari és a többiek – ilyen lenne, ha lakókocsit gyártanának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57346f00-e7d3-4a2e-a0e8-8dc4bad885d5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Lejártak a 2016-ban feltöltött keretek, összesen közel 2 milliárd forint ragadt bent. ","shortLead":"Lejártak a 2016-ban feltöltött keretek, összesen közel 2 milliárd forint ragadt bent. ","id":"20180619_Ketmilliard_forint_mentkarba_a_Szepkartyakon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57346f00-e7d3-4a2e-a0e8-8dc4bad885d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27910947-13a4-4240-a8dc-055b8b3386ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180619_Ketmilliard_forint_mentkarba_a_Szepkartyakon","timestamp":"2018. június. 19. 11:32","title":"Kétmilliárd forint ment kárba a Szép-kártyákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f6fd703-9f5a-4df0-8adb-d3ce77a28c94","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nőtt a tegnap esti malmői lövöldözés halálos áldozatainak száma, miután egy harmadik sebesült is belehalt sérüléseibe a kórházban – közölte a svéd rendőrség. Három sebesültet jelenleg is kórházban ápolnak.","shortLead":"Nőtt a tegnap esti malmői lövöldözés halálos áldozatainak száma, miután egy harmadik sebesült is belehalt sérüléseibe...","id":"20180619_Ujabb_halottja_van_a_malmoi_lovoldozesnek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f6fd703-9f5a-4df0-8adb-d3ce77a28c94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2c88f59-be3d-4446-9852-d1bbc6933da5","keywords":null,"link":"/vilag/20180619_Ujabb_halottja_van_a_malmoi_lovoldozesnek","timestamp":"2018. június. 19. 14:59","title":"Újabb halottja van a malmői lövöldözésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92b682e7-622c-46f4-b0d5-cbfcedb2e232","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ritka élőhelyek és egész ökoszisztémák semmisültek meg a Hawaii nagy szigetén május elején kitört Kilauea vulkánból áramló lávától, ám a kutatók szerint, noha emberi szemszögből tragédia, ami történik, tudományosan nézve azonban csak a természet \"brutális\" körforgásáról van szó.","shortLead":"Ritka élőhelyek és egész ökoszisztémák semmisültek meg a Hawaii nagy szigetén május elején kitört Kilauea vulkánból...","id":"20180620_egesz_okoszisztemakat_pusztitott_ki_a_hawaii_vulkan_kitorese","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92b682e7-622c-46f4-b0d5-cbfcedb2e232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d423517b-6305-46bc-885b-393285d7407d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180620_egesz_okoszisztemakat_pusztitott_ki_a_hawaii_vulkan_kitorese","timestamp":"2018. június. 20. 20:27","title":"Egész ökoszisztémákat pusztított ki a hawaii vulkán kitörése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]